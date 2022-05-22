Мединский заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах и помощник президента страны Владимир Мединский.



По его словам, инициатива их замораживания исходит со стороны Украины. Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом на высшем уровне. Однако для этого нужны документы в высокой степени готовности, передает «РИА Новости».

Запад стремится максимально закабалить Украину, связать ее финансово, отметил Мединский.

На этой неделе глава российской делегации сообщал, что украинские переговорщики согласовали большую часть проекта соглашения. Вероятно, это была часть украинской элиты, заинтересованная в достижении мирного соглашения. Отдельно он подчеркнул: Россия заинтересована в Украине как нейтральной стране и мирном соседе.



Татьяна Леухина