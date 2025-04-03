Минэнерго России сообщило о согласовании проекта энергостратегии до 2050 года
Процесс согласования новой энергостратегии должен был завершиться до конца марта
Министерство энергетики России согласовало финальную версию энергостратегии до 2050 года. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на форуме «Энергопром», который проходит в Казани. Он подчеркнул, что документ уже получил одобрение правительства и ждет подписания.
— Энергостратегия согласована всеми, всеми утверждена, находится в правительстве и ждет своего подписания, — сказал Цивилев.
Он добавил, что публикация стратегии состоится после завершения серии стратегических сессий, которые проводятся для обсуждения ключевых вопросов отрасли.
Недавно прошли сессии по нефтяной и угольной отраслям, а 8 апреля запланировано обсуждение вопросов электроэнергетики. Цивилев также уточнил, что процесс согласования новой энергостратегии должен был завершиться до конца марта.
Также на форуме Россия и Таджикистан объявили о намерении составить список перспективных проектов в электроэнергетике. Это включает в себя строительство гидроэлектростанций и солнечных электростанций.
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