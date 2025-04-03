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Минэнерго России сообщило о согласовании проекта энергостратегии до 2050 года

10:10, 03.04.2025

Процесс согласования новой энергостратегии должен был завершиться до конца марта

Минэнерго России сообщило о согласовании проекта энергостратегии до 2050 года
Фото: Динар Фатыхов

Министерство энергетики России согласовало финальную версию энергостратегии до 2050 года. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на форуме «Энергопром», который проходит в Казани. Он подчеркнул, что документ уже получил одобрение правительства и ждет подписания.

— Энергостратегия согласована всеми, всеми утверждена, находится в правительстве и ждет своего подписания, — сказал Цивилев.

Он добавил, что публикация стратегии состоится после завершения серии стратегических сессий, которые проводятся для обсуждения ключевых вопросов отрасли.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Недавно прошли сессии по нефтяной и угольной отраслям, а 8 апреля запланировано обсуждение вопросов электроэнергетики. Цивилев также уточнил, что процесс согласования новой энергостратегии должен был завершиться до конца марта.

Также на форуме Россия и Таджикистан объявили о намерении составить список перспективных проектов в электроэнергетике. Это включает в себя строительство гидроэлектростанций и солнечных электростанций.

Анастасия Фартыгина

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