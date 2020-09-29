Сергачев стал первым нижнекамцем, выигравшим Кубок Стэнли

Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в составе своей команды стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Воспитанник «Нефтехимика» стал первым нижнекамцем, которому покорился данный титул. Сразу после победы в Кубке Стэнли нижнекамский клуб поздравил Сергачева с завоеванием трофея.

Да! Он сделал это!



Михаил Сергачев — первый татарстанец — обладатель Кубка Стэнли! Наши поздравления! pic.twitter.com/WMe8n9E9pw — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) September 29, 2020

Напомним, сегодня «Тампа-Бэй» в шестом матче финала обыграл «Даллас Старс» и стал обладателем Кубка Стэнли. В составе победителей чемпионство завоевали четыре россиянина — Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.