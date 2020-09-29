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Сергачев стал первым нижнекамцем, выигравшим Кубок Стэнли

11:15, 29.09.2020
Сергачев стал первым нижнекамцем, выигравшим Кубок Стэнли
Фото: vk.com/h.c.neftekhimik

Защитник «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в составе своей команды стал обладателем главного трофея Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Воспитанник «Нефтехимика» стал первым нижнекамцем, которому покорился данный титул. Сразу после победы в Кубке Стэнли нижнекамский клуб поздравил Сергачева с завоеванием трофея.

Напомним, сегодня «Тампа-Бэй» в шестом матче финала обыграл «Даллас Старс» и стал обладателем Кубка Стэнли. В составе победителей чемпионство завоевали четыре россиянина — Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

СпортХоккей Татарстан
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