Россия и Таджикистан создадут совместные проекты в области гидроэнергетики

Фото: Динар Фатыхов

На Международном энергетическом форуме «Энергопром», который проходит с 2 по 4 апреля в столице Татарстана, Россия и Таджикистан объявили о намерении составить список перспективных проектов в электроэнергетике. Это включает в себя строительство гидроэлектростанций и солнечных электростанций. Об этом сообщили в ТАСС.

Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума сообщил, что он и российский министр энергетики Сергей Цивилев договорились о создании круглого стола для обсуждения этих проектов.

—У нас ежегодный потенциал генерации электроэнергии на ГЭС оценивается в 527 млрд кВт-ч, а мы используем только 5%. Гидроэнергетика исторически была главным фокусом двустороннего взаимодействия, — добавил Джума.

Он также добавил, что обсуждаются возможности развития других возобновляемых источников энергии, включая солнечную.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Нам передали энергосистему, где стоимость электроэнергии была одной из самых низких в мире. Мы должны поступить так же, как сделали создатели плана ГОЭЛРО, — вдохновлял к прорыву министр энергетики России Сергей Цивилев на пленарном заседании Международного форума «Энергопром».

Российская энергосистема приблизилась к серьезному дефициту мощности: из необходимых 88 ГВт запущено 58 ГВт по «старым правилам» и 8 ГВт с учетом локализации. Из-за дороговизны отечественных ГТУ генераторы недавно отказались от ввода по КОММОД, заплатив штраф в 5,5 млрд рублей (1 млрд пришлось выплатить Нижнекамской ТЭЦ). Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина