«Нефтехимик» вошел в топ-10 Индекса силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила Индекс силы команд по итогам прошедшего игровой недели.

Наибольший скачок вверх по рейтингу сделал нижнекамский «Нефтехимик», поднявшийся на восемь строчек. Благодаря этому команда Вячеслава Буцаева впервые в сезоне-2020/21 вошла в топ-10 Индекса силы, заняв 9-е место.

Лидером рейтинга стал московский ЦСКА, опередивший магнитогорский «Металлург». «Ак Барс» упал на одну строчку и расположился на 8-м месте. Выбывший на прошлой неделе из числа первых 12 команд Индекса «Салават Юлаев» так и не смог вернуться обратно.

Напомним, ранее уфимский клуб две недели подряд возглавлял рейтинг на старте регулярного чемпионата КХЛ.