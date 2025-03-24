Минсельхоз поддержал идею минимальной доли российского вина в ресторанах

Фото: Галия Шакирова

Минсельхоз России выразил поддержку предложению об установлении минимальной доли российских вин в винных картах и на полках супермаркетов. Речь идет о квоте в 20% для отечественных вин, игристых вин и крепленых (ликерных) вин. Об этом пишет ТАСС.

В Минсельхозе отметили, что потенциал для увеличения производства российского вина есть. С учетом наблюдающейся динамики в этом году увеличение производства видится очевидным.

Развитие отрасли и импортозамещение невозможны без продвижения вина на внутреннем рынке, повышения узнаваемости российских винных брендов у потребителя и развития винной культуры. Розничная торговля и общественное питание — это важнейшая и зачастую единственная точка соприкосновения потребителя и винодела.

Виноградарство и виноделие в России активно развиваются. Ежегодно увеличиваются площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина. На начало 2024 года общая площадь виноградников в России составила более 105 тыс. гектаров. В 2024 году было заложено более 6 тыс. гектаров новых виноградников. Ожидается дальнейшее увеличение общей площади.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Объем переработки винограда и производства виноматериала в последние годы также стабильно растет. Производство виноматериала в 2024 году составило 93,6 млн декалитров, что на 26,7% выше показателя 2023 года. Также растут объемы выпуска российского вина. В 2024 году произведено 51,3 млн дал вина, что на 14% больше, чем годом ранее.

В ноябре 2024 года Минсельхоз России инициировал создание «Винного гида» для стран БРИКС, сообщил заместитель главы ведомства Максим Увайдов на Международном форуме «Всемирный день качества».

Рената Валеева