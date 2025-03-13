В России бананы могут появиться в списке сельхозпродукции

Фото: Динар Фатыхов

Минсельхоз России обсудил возможность включения бананов в список сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

По словам Измалкова, вопрос о признании бананов сельхозкультурой решается на уровне правительства.

— Чтобы претендовать на определенные меры господдержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой, — уточнил он.

Министр добавил, что в ближайшее время можно ожидать положительного результата по этому вопросу. Также он сообщил о планах по строительству тепличных комплексов для выращивания бананов и других экзотических культур в Невинномысске.

— Инициатива находится в высокой степени проработки, — подчеркнул Измалков.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для строительства теплиц уже определен земельный участок, и инвестор работает над подведением необходимых коммуникаций. Если все организационные и технические вопросы будут решены, бананы могут появиться в Ставропольском крае к 2026 году.

Ранее глава Невинномысска Михаил Миненков сообщил, что в городе начнется строительство пяти тепличных комплексов. Проект получил одобрение Минсельхоза, и инвесторы готовы приступить к работе. Инвестиции в проект пока не раскрыты, но он будет реализован в три этапа и также включает создание фисташкового и миндального сада.