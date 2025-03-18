Промысел рыбы в Черном море восстановился после ЧС с танкерами

Фото: Арсений Фавстрицкий

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает о восстановлении объемов вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

К 10 марта показатели достигли 10,8 тыс. тонн, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объект промысла — хамса, ее добыча составила 9,8 тыс. тонн.

— В начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла, и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов, — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

По информации Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя, добыча хамсы идет в штатном режиме, на значительном удалении от берега и места ЧС. Промысловая обстановка хорошая.

Напомним, 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где введен режим ЧС федерального характера.

В начале марта был завершен демонтаж кормы «Волгонефти-239», вывезены последние конструкции с мыса Панагия. Несмотря на это, повышение температуры приводит к новым выбросам мазута на берег, требующим оперативного реагирования.

Рената Валеева