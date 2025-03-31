КАМАЗ планирует показать чистую прибыль по МСФО за 2024 год, несмотря на убыток по РСБУ

Фото: Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» рассчитывает отразить чистую прибыль в годовой консолидированной отчетности (МСФО) за 2024 год, несмотря на ранее зафиксированный убыток в годовой бухгалтерской отчетности (РСБУ). Об этом сообщил гендиректор группы Сергей Когогин.

Напомним, что по РСБУ КАМАЗ отчитался о чистом убытке в размере 3,4 млрд рублей за 2024 год, по сравнению с прибылью в 11,9 млрд рублей в 2023 году, при выручке в 323,4 млрд рублей (-8,8%). Отчет по МСФО компания планирует опубликовать в апреле.

— В консолидированной отчетности группы по международной системе за 2024 год прогнозируется положительный результат, — заявил Когогин.

Топ-менеджер отметил влияние высокой ключевой ставки, затрудняющей автолизинг и автокредитование, что сдерживает инвестиции и оказывает давление на рынок. Он также указал на затоваривание рынка китайскими брендами, оценив количество китайских грузовиков на складах в начале года примерно в 40 тысяч единиц, а количество машин, возвращенных лизинговым компаниям, — около 20 тысяч.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Если ориентироваться на текущий прогноз рынка — то есть на продажи 60–65 тысяч автомобилей в этом году, — то можно вообще ничего не производить, все эти машины уже есть. Впервые дилеры продают со своих складов больше техники, чем покупают у нас, — подчеркнул Когогин.

В текущих условиях компания переориентируется на корпоративных клиентов, ожидая стабильный объем госзаказа. Кроме того, КАМАЗ учитывает потребность регионов в спецтехнике, в частности Москва законтрактовала почти тысячу коммунальных машин на этот год.

Когогин охарактеризовал экспортные поставки компании как «небольшие» — на уровне 4–5 тысяч автомобилей в год.

Гендиректор КАМАЗа считает, что объем российского рынка грузовой техники постепенно возвращается к равновесному состоянию после аномально высоких результатов 2023–2024 годов.

Рената Валеева