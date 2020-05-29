Президент Татарстана: «Мы увидели высокую организацию работы ТАИФа и «Казаньоргсинтеза»

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня президент Татарстана в ходе осмотра производственных объектов ПАО «Казаньоргсинтез» отметил работу предприятия и ГК ТАИФ в целом в условиях пандемии коронавируса.

— Надо отдать должное компании ТАИФ в целом и «Казаньоргсинтезу». Мы увидели очень высокую организацию работы в условиях коронавируса. Все меры безопасности, вахтовые работы, контроль персонала — все эти вопросы организованы. Сегодня на фоне спада мировой экономики идет снижение спроса, все это тоже болезненно сказывается. Но, тем не менее, предприятие ни на один день не остановилось и стабильно работает. Мы сегодня посмотрели те производства, которые будут модернизированы. Очень большие планы по увеличению выпуска полимеров и по новому, более высокотехнологичному производству поликарбоната, то есть большая стратегия дальнейшего развития. Предприятие работает стабильно, — заявил Рустам Минниханов.



Напомним, президент Татарстана прибыл сегодня на «Казаньоргсинтез» в преддверии Дня химиков, чтобы осмотреть производственные объекты и поздравить представителей отрасли республики в режиме видеоконференцсвязи из центральной диспетчерской предприятия.

