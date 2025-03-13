«Татнефть» сократила добычу нефти в 2024 году

Фото: Максим Платонов

ПАО «Татнефть» подвела итоги 2024 года, зафиксировав снижение добычи нефти на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, до 27,28 млн тонн. Об этом говорится в анализе руководства компании, опубликованном вместе с финансовыми результатами.

Среднесуточная добыча нефти составила 531 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 555 тыс. б/с в 2023 году. Добыча газа также сократилась на 5,4%, до 871 млн куб. м.

Несмотря на снижение добычи, «Татнефть» увеличила производство нефтепродуктов на 1,2%, до 17,1 млн тонн. Производство газопродуктов снизилось на 12,9%, до 955 тыс. тонн, а переработка нефти уменьшилась на 0,3%, до 341 тыс. б/с.

Дополнительные финансовые показатели, представленные в анализе, указывают на значительное сокращение капитальных затрат на 23,5%, до 171 млрд рублей. При этом свободный денежный поток вырос почти в 2,5 раза, достигнув 254,2 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 22,1%, составив 478,4 млрд рублей. Чистый долг компании вырос на 70%, до 104,2 млрд руб.

Напомним, «Татнефть» зафиксировала рост чистой прибыли по итогам 2024 года как по РСБУ, так и по МСФО — до 251,4 и 306,14 млрд рублей соответственно.

Рената Валеева