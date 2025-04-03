Энергетик ТГК-16 награжден медалью «За доблестный труд»

Фото: Динар Фатыхов

В рамках заседания Кабинета министров Республики Татарстан состоялось вручение правительственных и отраслевых наград. Церемонию провел премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Указом раиса мастера по ремонту оборудования 2-й группы Казанской ТЭЦ-3 Дамира Шафиева наградили медалью Республики Татарстан «За доблестный труд».

Дамир Шафиев пришел на КТЭЦ-3 в 1992 году на должность слесаря третьего разряда. С тех пор его жизнь неразрывно связана с этой станцией. Он отмечает: в энергетику пришел в тяжелые годы ради стабильности, которую в то время не могла дать ни одна другая отрасль.

— Очень приятно получить высокую награду. Для меня эта новость стала неожиданностью. Эмоции самые положительные. Я горжусь, что моя работа была оценена на таком высоком уровне, — прокомментировал получение медали «Реальному времени» Дамир Шафиев.

Радифа Мингалева