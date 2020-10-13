Строительно-монтажные работы на новой парогазовой установке «Нижнекамскнефтехима» завершены на 90%

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Строительные площадки ПГУ–ТЭС и ЭП-600 посетили члены Координационного совета Нижнекамского муниципального района. Они изучили опыт работы ПАО «Нижнекамскнефтехим» с подрядными организациями.

ПГУ-ТЭС — новый масштабный проект компании для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Мощность новой теплоэнергостанции по выработке электроэнергии составит 495 МВт. Общая площадь застройки — 7,46 га. Генподрядчиком проекта является компания «Сименс Нефтегаз и Энергетика», подрядчиком — компания «Энка».



Во время визита члены Координационного совета ознакомились с ходом строительства двух объектов. Особое внимание уделили соблюдению правил техники безопасности и охране труда, а также выполнению рекомендаций Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса.



— Сейчас на строительной площадке ПГУ-ТЭС продолжаются строительно-монтажные работы с соблюдением всех профилактических мер по нераспространению коронавирусной инфекции. Общий объем выполненных работ составляет порядка 90%. Задействовано более 1 300 человек. Дополнительно подъехали специалисты для подготовки к пусконаладочным работам, — рассказал директор ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» Алмаз Мухаметзянов.

Следом делегация посетила строительную площадку нового этиленового комплекса.





— Строительство продолжается в активной фазе. Работу выполняет компания «Гемонт» . Осуществлен монтаж 43 единиц оборудования, из них 31 единица — колонны, остальное — сепараторы, адсорберы, теплообменники. Продолжаются работы по строительству фундамента и возведению металлоконструкций. В настоящее время турецким подрядчиком мобилизовано более 1000 человек и более 100 единиц техники, — пояснил членам комиссии директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин.

Члены Координационного совета НМР на месте увидели, как соблюдаются правила промышленной безопасности. Лучшие практические наработки будут объединены в единую систему и распространены на другие промышленные предприятия.

— Мы сегодня увидели, как организована работа подрядных организаций на площадках «Нижнекамскнефтехима». Хочу отметить, что удовлетворены увиденным. Наш Координационный совет заседает с определенной периодичностью, при необходимости мы проводим выездные заседания по охране труда. После посещения строительных площадок, по итогам круглого стола, в протоколе будут даны рекомендации по повышению уровню охраны труда на предприятиях, — рассказал заместитель руководителя ИК НМР по экологии и охране труда Ринат Хакимов.

Партнерский материал