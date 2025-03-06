За январь промпроизводство в Татарстане выросло почти на 5% за счет аграриев и ТЭК

Фото: Олег Тихонов

Обрабатывающие производства выросли на 10,5%



По данным Росстата, в январе 2025 года промышленное производство в Татарстане выросло на 4,9% по сравнению с январем 2024 года (индекс — 104,9). Однако по сравнению с декабрем 2024 года объемы снизились на 19,6% (индекс — 80,4).

Детализация по отраслям:

Добыча полезных ископаемых снизилась на 2,8% к январю 2024 года (индекс — 97,2) и сократилась на 6,6% к декабрю (индекс — 93,4).

Обрабатывающие производства стали ключевым драйвером роста, увеличив показатели на 10,6% год к году (индекс — 110,6). В месячном исчислении снизились на 26,2% (индекс — 73,8).

Сфера обеспечения электрической энергией, газом

и паром показала снижение на 2,7% к январю 2024 года (индекс — 92,7) и рост на 2,2% к декабрю (индекс — 102,2).

и паром показала снижение на 2,7% к январю 2024 года (индекс — 92,7) и рост на 2,2% к декабрю (индекс — 102,2). Водоснабжение и организация сбора отходов прибавили 1,4% к январю 2024 года (индекс — 101,4) и снизились на 13,4% к декабрю (индекс — 86,6).

Аграрный сектор продемонстрировал устойчивый рост:

Скот и птица на убой (в живом весе) достигли 30,5 тыс. тонн (+13,2% к январю 2024 года).

Производство молока выросло до 136,9 тыс. тонн (+7,6% год к году).

Выработка яиц (куриных) составила 115,3 млн штук, что на 17,5% выше, чем в январе 2024 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время, исходя из доклада, объем работ в строительстве сократился на 10,3% по сравнению с январем 2024 года (индекс — 89,7), составив 27,2 млрд рублей. Это контрастирует с динамикой Приволжского федерального округа, где отрасль в целом выросла на 27,2% (индекс — 127,2). Снижение в Татарстане может быть связано с сезонными факторами, такими как неблагоприятные погодные условия, или перераспределением ресурсов на долгосрочные проекты.

Промышленность Татарстана начала расти осенью 2024-го



Напомним, что промышленность Татарстана, несмотря на санкции и высокую ключевую ставку, показала неплохие результаты по итогам 2024 года. По данным Росстата, индекс промышленного производства в стране в 2024 году составил 104,6% по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году в Татарстане было отгружено товаров и услуг в промышленности на сумму 5,7 трлн рублей: 4,1 трлн рублей — в обрабатывающих производствах и 1,3 трлн рублей — в сфере добычи полезных ископаемых.

Первую половину 2024 года промышленность Татарстана показывала более слабые показатели, а в мае 2024 года было зафиксировано падение промпроизводства к соответствующему месяцу прошлого года. Но с осени ситуация неожиданно (несмотря на рост ключевой ставки) изменилась — и в сентябре промышленность Татарстана выросла на 13,1% к аналогичному периоду 2023 года, в октябре — на 14,1%, в декабре — на 12,5%. В совокупности это позволило значительно улучшить показатели по итогам года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Матвей Гавриков