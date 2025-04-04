«Надо быть злыми до побед»: почему «Ак Барс» так безвольно отдал «Автомобилисту» пятый матч

Команда Николая Заварухина «засушила» казанских «барсов»

«Автомобилист» вышел вперед в серии с «Ак Барсом», победив в пятом матче противостояния. Игра в Екатеринбурге завершилась с «сухим» счетом 2:0, уральцы не оставили шансов атаке «барсов». Что случилось с игрой «Ак Барса» — читайте в материале «Реального времени».

В составе без изменений



«Ак Барс» не стал менять победный состав, выйдя на лед в третий раз подряд в неизменных сочетаниях. Можно согласиться с тренерским штабом «барсов», звенья команды выглядят сыгранными, и есть риск все сломать. Возможно, есть вопросы лишь по третьей тройке атаки. Звено Эрика О’Делла немного выпадает по результативности. Сам канадец и его партнеры Алексей Пустозеров с Егором Коршковым пока не радуют обилием заброшенных шайб.

Поэтому болельщики очень ждали появления в третьем звене Семена Терехова. По сезону молодой форвард нередко оживлял атаку казанцев. В частности, Анвар Гатиятулин даже пробовал его в компании с Дмитрием Яшкиным. Но тренеры, возможно, имеют свое видение состава. Семен Терехов даже не полетел с командой на выезд в Екатеринбург.

В составе «Автомобилиста» тоже не было никаких сюрпризов. После провальной игры в Казани, где проиграли 2:7, Николай Заварухин вернул в ростер вратаря Евгения Аликина и форварда Максима Денежкина. По голкиперу все ясно, Владимир Галкин пропустил четыре шайбы с четырех бросков в своем дебютном матче. А вот Денежкин сменил Андрея Обидина, имея замечательную для хозяев статистику. При нем команда выиграла оба матча с «Ак Барсом» и проиграла две игры без него.

Забиваешь первым — победишь

Уже всем известно, что в этом противостоянии побеждает та команда, которая первой открывает счет. Никакой мистики нет. Оба соперника умеют закрываться в обороне после забитой шайбы. Сопротивляться против такой защиты сложнее, к тому же есть большой риск получить контратаку в свои ворота. Из этого вытекает вторая тенденция, о которой пока так часто не говорят. Во всех четырех матчах серии команда победитель по ходу игры вела в счете 2:0.

Поэтому с одной стороны, важно было не пропустить, а с другой начать активнее соперника. «Ак Барс» понимал ситуацию, но не допустить повторения последней уральской игры не сумел. За шесть минут до конца первого периода «Автомобилист» забил. Брукс Мэйсек и Семен Кизимов разыграли красивую комбинацию, которая завершилась точным броском Ника Эберта — 1:0. Забегая вперед, именно это звено хозяев доставило проблем «барсам» больше всех.

В оставшееся время первого периода казанцы отыграться не смогли. Хотя даже получили возможность реализовать большинство. Удивительно, но почему-то «Ак Барсу» тяжело даются два хороших матча подряд. После 7:2 в Казани ожидали продолжения «банкета», однако на деле получилась какая-то серость. При этом говорить про недонастрой в матчах плей-офф вряд ли приходится.

Предсказуемый «Ак Барс»

Главной проблемой «Ак Барса» в первые два периода стала предсказуемость действий. Никаких комбинаций, никаких нестандартных входов в зону и, соответственно, легкая жизнь голкипера «Автомобилиста». За 40 минут можно вспомнить лишь один яркий момент казанцев у ворот хозяев: когда Алексей Марченко вместо броска отдал тонкую передачу на Артема Галимова, но тот промахнулся. На этом все. Остальные броски — стандартные и без закрытого обзора вратаря. Второе особенно обидно, имея в составе габаритных Илью Сафонова и Дмитрия Яшкина.

А вот «Автомобилист» провел эталонный отрезок, сорвав все планы соперника. Начиная с середины второго периода «Ак Барс» вообще лишился каких-либо опасных подходов в зоне хозяев. Большинство атак завершалось вбросом шайбы, борьбой у бортов или перехватом защитников уральцев.

При этом сами игроки «Автомобилиста» умудрялись создавать угрозы у ворот Тимура Билялова с завидной регулярностью. С особым настроем играл Кизимов, имевший несколько бросковых подходов. Но отличилось другое звено хозяев, причем снова после красиво разыгранной трехходовки. Стефан Да Коста отдал на Степана Хрипунова, получил обратно и вонзил шайбу в свободный угол — 2:0. Гола от француза в Екатеринбурге не могли дождаться четыре матча.

Коршков присел, Аликин «засушил»

Сценарий третьего периода считывался заранее. «Ак Барс» с первых же секунд побежал забивать, а «Автомобилист» окопался на подступах к своей зоне. Победителем в этой борьбе стали хозяева, которых активно подгоняли собственные болельщики. Казанцы имели пару моментов для взятия ворот, однако стопроцентных среди них не оказалось.

Единственным значимым эпизодом из игры «Ак Барса» в эти 20 минут стало решение тренерского штаба усадить Коршкова. Форвард третьего звена провел в третьем периоде лишь несколько смен, после чего перестал выходить на лед. Вместо него был поднят Семен Кошелев, а в четвертую тройку к Никите Дыняку и Дмитрию Кателевскому отрядили Радэля Замалтдинова. Для последнего игра стала дебютной в плей-офф, до этого он лишь попадал в заявку тринадцатым нападающим.

Лучшим игроком встречи ожидаемо назвали Евгения Аликина. Вратарь «Автомобилиста» оформил первый шатаут для обеих команд в этой серии, отразив все 33 броска по своим воротам. Но настоящим героем матча голкипера назвать сложно. Не из-за плохой игры, а потому что «Ак Барс» практически не создавал угроз вратарю.

«Допустили больше ошибок»

«Автомобилист» повел в серии до четырех побед со счетом 3:2. Команде Николая Заварухина осталось одержать всего одну победу для выхода во второй раунд Кубка Гагарина. «Ак Барсу» теперь надо выигрывать два матча подряд, что с учетом нестабильности казанцев выглядит «сомнительным предприятием».

После игры Анвар Гатиятулин не согласился с тем, что его команда выглядела слишком консервативно. Тренер «Ак Барса» в очередной раз сослался на реализацию моментов, которых, по его мнению, было достаточно для возможной победы.

— Допустили больше результативных ошибок, готовимся дальше. Играли слишком прямолинейно? Не соглашусь. Как ранее и говорил, играют два равных соперника, и инициатива переходит от одной команды к другой. И у нас были хорошие отрезки, и у соперника. Но соперник ими воспользовался, а мы — нет. Что касается троек, то могу только повторить — проанализируем матч, до следующей игры у нас еще есть время, примем решение по составу, — резюмировал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А вот Заварухин подробно рассказал рецепт победы в следующем после разгромного поражения матче.



— Победили сильного соперника у себя дома. Забили хорошие голы после комбинаций, третий период сыграли по счёту, самоотверженная игра ребят. Нельзя останавливаться, надо быть голодными, злыми до побед. Быстрее стали выходить из-под прессинга, правильные действия наших выходов из-под прессинга, это основное, что было в начале матча. «Ак Барс» забил много голов в прошлой игре, но бывает так, что залетает — это и удача, и мастерство соперника. Парни дисциплинированно сыграли, самоотверженно, — сказал Заварухин.

«Автомобилист» — «Ак Барс» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

1:0 Эберт (Мэйсек, Кизимов, 13:33)

2:0 Да Коста (Хрипунов, 38:18)

Счет в серии: 3-2.

Следующий матч «Ак Барс» и «Автомобилист» проведут 5 апреля в Казани в 17:00 по московскому времени. Проигрывать казанцам больше нельзя.