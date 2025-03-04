Минэнерго стало следить за безопасностью ТЭК Татарстана

Фото: Максим Платонов

Минэнерго взяло на контроль вопрос безопасности топливно-энергетического комплекса Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Особое внимание уделили новым подходам к защите энергетических объектов в Татарстане. Эффективная система безопасности возможна только при совместной работе федеральных и региональных властей, а также владельцев энергетической инфраструктуры, — говорится в пресс-релизе по итогам совещания представителей власти и ТЭК.

Также в пресс-службе отметили важность более строгого контроля за расходованием средств, выделяемых на безопасность объектов ТЭК.

Елизавета Пуншева