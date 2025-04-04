МВД обвинило казанца в афере под видом ремонта цеха сборки самолетов ТУ-214СУС

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», в СИЗО Казани по обвинению в мошенничестве на 32 млн рублей оказался бизнесмен Иван Зубко. По версии ГСУ МВД Татарстана, вместе с неустановленными лицами под видом выполнения ремонтных работ в цехе окончательной сборки самолетов ТУ-214СУС на Казанском авиазаводе.

Зубко вину отрицает. Его компания «Арес» участвовала в этом ремонте в 2022–2023 годах по договору субподряда и предъявила генподрядчику счет за выполненные работы на 135 млн рублей в арбитраже. В то же время самому генподрядчику — московской стройфирме «Сармат» пришлось в принудительном порядке возвращать 170 млн рублей, выплаченных заказчиком в счет аванса.

Произошло это после того, как АО «Туполев» в одностороннем порядке разорвал отношения с генподрядчиком, обвинив его в срыве сроков исполнения контрактов.

Заметим, ранее Зубко привлекался по делу о коммерческом подкупе — передаче лизинговой иномарки в пользование специалиста ПСО «Казань» за обещание помощи с получением контрактов компанией «Арес». В 2024-м преследование бизнесмена по этому делу было прекращено судом за деятельным раскаянием.

Подробности нового дела — в материале «Реального времени».