Не признавшую вину посредницу во «взятке под налоговую» от КЭС посадили на 4 года

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани огласил приговор юрисконсульту Инессе Пермяковой. Судья Максим Храмов признал доказанной ее вину в посредничестве взятке в 2 млн рублей в целях снижения недоимки перед ФНС на 200 млн рублей и наказал 4 годами колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

При этом суд с учетом обстоятельств дела счел возможным применить к подсудимой наказание ниже низшего предела. Однако отсрочку до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста предоставлять не стал.

Напомним, в даче той взятки силовики обвиняли генерального директора «Завода КриалЭнергоСтрой» Расима Киямова, который с мая 2024 года находился в СИЗО, а 1 марта 2025 ушел на СВО по контракту с Минобороны. Вину Киямов отрицал.

Защита Пермяковой заявляла о провокации взятки в ходе оперативного эксперимента силовиков с участием теперь уже бывшего замначальника отдела выездных проверок налоговой инспекции №20 Артема Айгустова.

Защита намерена обжаловать приговор.

Детали резонансного дела и видеокадры с коррупционными словами и жестами — в материале «Реального времени».