Не признавшую вину посредницу во «взятке под налоговую» от КЭС посадили на 4 года
Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани огласил приговор юрисконсульту Инессе Пермяковой. Судья Максим Храмов признал доказанной ее вину в посредничестве взятке в 2 млн рублей в целях снижения недоимки перед ФНС на 200 млн рублей и наказал 4 годами колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
При этом суд с учетом обстоятельств дела счел возможным применить к подсудимой наказание ниже низшего предела. Однако отсрочку до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста предоставлять не стал.
Напомним, в даче той взятки силовики обвиняли генерального директора «Завода КриалЭнергоСтрой» Расима Киямова, который с мая 2024 года находился в СИЗО, а 1 марта 2025 ушел на СВО по контракту с Минобороны. Вину Киямов отрицал.
Защита Пермяковой заявляла о провокации взятки в ходе оперативного эксперимента силовиков с участием теперь уже бывшего замначальника отдела выездных проверок налоговой инспекции №20 Артема Айгустова.
Защита намерена обжаловать приговор.
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