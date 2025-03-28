Электронные повестки, повышение социальных пенсий и расширение семейной ипотеки

Нововведения в законах с апреля, которые коснутся граждан и бизнеса

Фото: Реальное время

Дети мигрантов для поступления в российскую школу будут проходить тестирование на знание русского языка, социальные пенсии проиндексируют почти на 15%, а количество сим-карт на одного человека не должно будет превышать 20 штук. В апреле в стране вступят в силу новые законы и правила, которые затронут граждан призывного возраста, распространителей рекламы в интернете, родителей первоклассников, автовладельцев и других категорий. Подробности об изменениях в законодательстве — в обзоре «Реального времени».

Весенний призыв по-новому

С 1 апреля 2025 года в России начинается весенний призыв на военную службу. Продолжится он до 15 июля. Призывников ждет ряд нововведений. Повестки будут присылать через электронную систему уведомлений. Она будет работать в тестовом режиме наряду с традиционными бумажными повестками. С момента размещения повестки в личном кабинете на портале «Госуслуги» она будет считаться врученной. Если призывник не увидит электронную повестку, он автоматически будет считаться уклонистом. За неявку в военкомат грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Возможно введение новых изменений порядка призыва. Правительство намерено поддержать законопроект, согласно которому появится единая призывная комиссия для городов федерального значения и нескольких муниципальных районов или городских округов. Это планируют сделать для того, чтобы уменьшить число должностных лиц, задействованных в процессе призыва. Кроме того, само решение о призыве будет актуальным не только во время призывного периода, но и в течение года на последующих призывах.

Семейная ипотека расширится

С апреля будет расширена программа семейной ипотеки с процентной ставкой 6% в год. Квартиру по ней можно будет приобрести не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Однако есть оговорка: на вторичке можно будет купить жилье только в тех населенных пунктах, где объемы строительства невысоки. В городах, где жилищное строительство активно развивается, все останется без изменений — семейная ипотека будет распространяться только на первичный рынок.

Индексация социальных пенсий

Социальные пенсии в России вырастут на 14,75%. Повышенные выплаты начнут получать пенсионеры по старости, достигшие 68 лет (мужчины) и 63 лет (женщины), инвалиды всех групп, дети-сироты и студенты, потерявшие родителей. Отдельно прибавку получат те, кому в апреле исполняется 80 лет и кто в этом месяце впервые получит I группу инвалидности.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

После индексации социальная пенсия по старости увеличится до 8 824,08 рубля с нынешних 7 689,83 рубля. Для инвалидов III группы выплата составит 7 500,53 рубля, II группы — 8 824 рубля, I группы и инвалидов с детства II группы — 17 648,24 рубля. Дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы будут получать 21 177,59 рубля. Выплаты по потере одного родителя вырастут до 8 824,08 рубля, по потере обоих — до 17 648,24 рубля. Студенты сохранят право на пенсию до 23 лет или окончания обучения.

В России начинается прием первоклассников

С 1 апреля начнется прием в первый класс. Заявление на прием ребенка можно будет отправить через портал «Госуслуг», подать непосредственно в приемной школы или в МФЦ. Первый этап продлится до 30 июня. В этот период заявление можно отправить в школу по прописке или если у семьи есть льгота. На втором этапе, с 6 июля по 5 сентября, заявления будут принимать от родителей вне зависимости от адреса, если останутся места. Что касается очередности, то сначала принимают заявления от льготников. Они имеют право выбрать любую школу, вне зависимости от адреса прописки.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

С доходов от интернет-рекламы будут делать отчисления

Вступят в силу поправки в Закон о рекламе, согласно которому рекламораспространители и операторы рекламных систем в Интернете будут обязаны выплачивать отчисления от суммы дохода за реализацию услуг по распространению интернет-рекламы, направленную на привлечение внимания потребителей в РФ. Размер выплат составит 3% квартального дохода от такой деятельности. Контролировать процесс будет Роскомнадзор, он же рассчитает отчисления, основываясь на информации об интернет-рекламе, которую передают в ведомство.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тестирование для детей мигрантов

С апреля вступает в силу закон, согласно которому при приеме на обучение детей иностранных граждан в общеобразовательные организации, им необходимо будет пройти тестирование на знание русского языка. Достаточно набрать 3 балла. Для первоклассников тестирование будут проводить в устной форме, а для остальных еще и в письменной. В случае успешного прохождения испытания ребенок будет зачислен в школу, а в случае неуспешного — ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет только через три месяца.

Иностранное водительское удостоверение перестает действовать

Иностранные и международные водительские удостоверения с 1 апреля станут недействительными в России. Чтобы заменить их на российские, необходимо заново сдать экзамен. Это касается иностранных граждан, которые получили вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года и имеют действующие иностранные водительские права, выданные до этой даты. Такие же правила будут распространяться на тех иностранных лиц, которые въехали в Россию до 1 апреля 2024 года и не успели обменять права. Водительское удостоверение, выданное в Беларуси, является исключением.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коэффициенты тарифов для ОСАГО разграничат

Жители России и Белоруссии смогут купить общий полис ОСАГО для двух стран. Минимальная базовая ставка по легковым автомобилям составит 3400 рублей, а максимальная — 3590 рублей. Для грузовых — от 7560 до 7980 рублей.

Кроме того, с апреля коэффициенты страховых тарифов в зависимости от навыков водителя будут разграничены. Они будут различаться для транспорта категорий «А», «М» и для остальных. Сейчас этого разделения нет. Коэффициенты страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя тоже будут дифференцированы — отдельно для категорий «B», «BE» и для категорий «A», «M».

Количество сим-карт будут отслеживать

Количество сим-карт, оформленных на одного человека, ограничат. По новым правилам их должно быть не больше 20. Перед тем как зарегистрировать новую сим-карту, оператор будет обязан проверить количество уже имеющихся. Это можно сделать и самостоятельно через портал «Госуслуги». Также оператор проверит достоверность сведений об абоненте и о корпоративных пользователях. При обнаружении недостоверных данных получить услуги связи будет невозможно.