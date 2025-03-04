Командный дух и спортивные победы: лыжная эстафета объединила работников АО «ТАИФ-НК»

Фото: Артем Рябов

Прекрасная погода, свежий воздух, командный дух, отличное настроение, адреналин и заряд энергии на целый день — вот что ожидало участников лыжной эстафеты на Кубок АО «ТАИФ-НК». Спортивное состязание состоялось в первый день весны на базе «Алмаш». Солнечное небо и легкий мороз создали идеальные условия для катания.

— Я искренне рад видеть вас всех в отличном настроении и с горящими глазами! На прошлой неделе мы провели «Гонку героев», и по итогам первого этапа я заметил, что вы проявили невероятный спортивный дух и решили сражаться до конца на всех этапах. С таким настроем, рвением к победе, большой и дружной командой, уверен, что мы добьемся успеха во всех сферах — как в производстве, так и в других показателях.

Наиболее важная победа — это победа над самим собой! Спорт — это не просто развлечение, это настоящая работа над собой. Чтобы достичь результата, необходимо заставить себя встать с дивана. Но как только вы начнете тренироваться, будь то на природе или в спортзале, вы поймете, что это поистине наше! Желаю всем честных состязаний и удачи! — обратился к участникам соревнований генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

Артем Рябов

Перед тем как начать лыжную эстафету, более опытные спортсмены предприятия провели разминку: разогрели мышцы и подготовили организм к физической нагрузке. Особенно трогательной стала зарядка девятилетнего Коли и восьмилетнего Миши. Братья с восторгом повторяли за взрослыми каждое движение. На соревнования мальчики приехали вместе с папой, Алексеем Христофоровым, начальником проектно-конструкторского отдела АО «ТАИФ-НК».

Артем Рябов

— Сегодня с утра я проснулся и решил сказать детям, что буду участвовать в лыжной эстафете. Спрашиваю: «Дети, пойдете со мной на лыжах?». Они как вскочили с кровати и начали суетиться, собираться. Они очень любят спорт, коньки, лыжи. Любят здоровый образ жизни. Все в папу! В итоге сейчас они стоят на лыжах вместе со мной и рвутся в бой. Говорят: «Мы поедем не три километра, а семь с половиной», — с улыбкой рассказал Алексей.

Первыми на старт вышли руководители, среди которых был генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Финишировав с флагом компании в руках, он своим примером показал, что важно держать себя в форме и участвовать в спортивных мероприятиях.

Артем Рябов

Следующими на старт вышли женщины. Они пробежали эстафету в четыре этапа по два километра, в то время как мужчины бежали три километра. Среди участников был слесарь по ремонту технологических установок НПЗ Сергей Малов. Он призвал коллег активно поддерживать спортивные инициативы. Несмотря на свою загруженность на работе, Сергей старается выбираться в выходные дни кататься на лыжах.



— Лыжные гонки — это не просто спортивное мероприятие, а событие, которое объединяет коллектив, способствует укреплению командного духа и создает атмосферу здорового соперничества. Всем пойдет на пользу, — отметил он.

Артем Рябов

Приборист НПЗ Эмиль Зиатдинов вспомнил свое участие в соревнованиях «Лыжня героев». Он уверен, даже если спортивные результаты не идеальны, главное — получить удовольствие от процесса. Позитивный настрой и сила воли — вот ключевые элементы успеха на трассе.

Артем Рябов

— Сегодня мы тоже участвуем своей командой. Только вместо десяти человек — четыре. Хочется показать достойный результат. Мы — молодые, горячие, поджарые, — с улыбкой сказал он.

Студент-программист колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева Ильдар Лукманов также принял участие в соревнованиях. Он подчеркнул, что подобные мероприятия позволяют ближе узнать будущий коллектив.

— В нашей команде есть будущие программисты, электрики, операторы. Очень приятно стоять в одном ряду с опытными работниками компании. Спасибо, что пригласили, — отметил Ильдар.



По итогам соревнований среди мужских команд третье место заняли «Бензоделы», второе — «Первый цех завода Бензинов», самой быстрой стала команда КГПТО. Среди женщин бронза у команды «Завод Бензинов цех №16», серебро у представительниц команды «Те самые», золото завоевала «Сборная №1». Призеры и победители получили кубки, медали и денежное вознаграждение.

Реклама АО «ТАИФ-НК». Артем Рябов

Как отметили участники, лыжная эстафета закончилась, но дух соревнования и командной работы остался. Сегодня нижнекамские нефтепереработчики еще раз доказали, что совместные усилия и поддержка друг друга ведут к победе как на лыжной трассе, так и на производстве.

Лилия Егорова