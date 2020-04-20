Для профилактики коронавируса «Нижнекамскнефтехим» дезинфицирует городские улицы и остановки

В непростых условиях пандемии коронавируса ПАО «Нижнекамскнефтехим» проводит дезинфекцию дорожных покрытий, остановочных павильонов на улицах Нижнекамска. Это делается для работников компании, которые утром выходят на остановку, чтобы добраться на вахтовом автобусе на работу и вечером вернуться обратно, а также для всех жителей города.

Чтобы избежать распространения инфекции каждую ночь, когда люди отдыхают, сотрудники управления автомобильного транспорта совместно с хозяйственным управлением «Нижнекамскнефтехима» выходят на санитарную обработку городских улиц, тротуаров и остановок. Поливальная техника обрабатывает улицы города специальным дезинфицирующим средством.

Это позволит усилить меры по профилактике коронавируса. О том, как ведется масштабная дезинфекция — в фоторепортаже «Реального времени».