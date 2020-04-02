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В России составили новый перечень системообразующих организаций для экономики

11:49, 02.04.2020
В России составили новый перечень системообразующих организаций для экономики
Фото: Реальное время

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций. В него вошли 646 компаний.

В условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса правительство РФ будет отслеживать финансовое состояние этих компаний и по необходимости окажет им поддержку.

В этот список вошли и ряд крупных компаний из Татарстана. Так, на одной из первых строк в нем значится АО «ТАИФ». Кроме того, туда вошли «Татнефть», «Татспиртпром», «Нэфис», «Казанский вертолетный завод», КАМАЗ, «Татэнерго», «Зеленодольский завод им. Горького», «Челны-Бройлер» и многие другие.

Промышленность Татарстан
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