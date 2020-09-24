Рустам Минниханов подчеркнул важность реализации стратегической программы развития Группы ТАИФ

В рамках послания Госсовету РТ, президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость для республики нефтегазохимического комплекса. Он отметил, что в отрасли реализуется ряд стратегически важных проектов и, в частности, остановился на стратегии развития Группы ТАИФ.

— В условиях усиления конкуренции на рынке полимеров необходимо строительство новых и реконструкции действующих производств ГК ТАИФ. Это новый олефиновый комплекс ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме», наращивание производств полимеров на «Казаньоргсинтезе», а также новые проекты по генерирующим мощностям. Кроме того, необходимо завершить комплекс глубокой переработки ТАИФ-НК, — подчеркнул Рустам Минниханов.