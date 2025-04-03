Акцент на экологичность и отечественные технологии

ТГК-16 на выставке TatEnergyExpo презентовала новые проекты

Фото: Арсений Фавстрицкий

На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. Традиционно в рамках форума проходит специализированная выставка TatEnergyExpo, где в этом году 91 компания презентует свое современное оборудование, импортозамещающие технологии и решения, отвечающие сегодняшним задачам и трендам развития энергетического сектора экономики. Ежегодно на выставке свои проекты представляет татарстанская компания АО «ТГК-16». Как предприятие планирует повысить экологичность своего производства? Удалось ли наладить обслуживание уникальной газовой турбины 9НА.01 производства General Electric, установленной на Казанской ТЭЦ-3, силами отечественных компаний? Чем чреваты сдвиги сроков модернизации объектов генерации? Корреспондент «Реального времени» узнал от первых лиц.

Бессточная схема водопользования

В рамках снижения негативного воздействия на окружающую среду в ТГК-16 рассматривается проект организации бессточной схемы водопользования Казанской ТЭЦ-3. Это один из проектов, который был представлен энергетиками на выставке.

— На текущий момент те технологии, которые применяются на наших станциях, это технологии Советского Союза, ориентировочно 1975–1980-х годов, то есть физически они поддерживаются на хорошем уровне, мы не превышаем установленные нормы. Но эти нормы морально уже устарели, а наша задача обеспечить детям и внукам нормальные экологические условия, — объясняет позицию предприятия генеральный директор Эдуард Галеев.

Ежегодно на выставке свои проекты представляет татарстанская компания АО «ТГК-16». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Сейчас загрязненные воды с ТЭЦ-3 сбрасываются на шламоотвал. Новый проект исключает сбросы загрязненных вод и предполагает проведение геологического изучения недр, строительство и эксплуатацию узла закачки минерализованных сточных вод — отхода химводоочистки Казанской ТЭЦ-3 — в глубину 1,5–2 км. Это не новое для республики решение. По словам Эдуарда Галеева, этот подход был выбран исходя из опыта «Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима».



На данный момент для этой инициативы получена лицензия и выполнены проектные работы. Началу активной фазы реализации проекта мешает экономическая ситуация, связанная с высокой стоимостью заемных средств.



— В текущий момент процентная ставка банков по кредитованию, к сожалению, очень высокая, когда она упадет до разумных показателей, мы начнем дорабатывать уже финансовую часть этого проекта и искать подрядчиков, — рассказал Галеев.

В 2024 году компания провела модернизацию паровой теплофикационной турбины №3 Казанской ТЭЦ-3 типа Т-50-130. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Энергетике нужен импорт

Если бессточная схема водопользования пока только в планах, то обновление мощностей на станциях ТГК-16 в рамках программы ДПМ развернуто полным ходом.



В 2024 году компания провела модернизацию паровой теплофикационной турбины №3 Казанской ТЭЦ-3 типа Т-50-130. Производитель турбины — АО «Уральский турбинный завод». По словам энергетиков, сейчас идут переговоры с этим же заводом на сервисное обслуживание. Это позволит полностью обеспечить работоспособность турбины на ближайшие 5–10 лет.



— Мы будем платить не за ремонт, а за безаварийную работу оборудования. Это осуществляется по принципам принятым во большинстве развитых стран и активно применяется в договорах на сервисное обслуживание заключаемых GE, Siemens. Если мы сможем к этому прийти, мы выйдем на мировой уровень по сервису. Плюс к этому мы совместно с УТЗ прорабатываем вопрос, чтобы иметь резервный склад часто расходуемых запасных частей, — отметил Галеев.



В рамках ДПМ еще 4 совместных с АО «УТЗ» проекта реализовывается на Нижнекамской ТЭЦ-1. Одну обновленную турбину предполагается включить в сеть до конца этого года. А по двум проектам были смещены сроки реализации. Причина — заводы, получившие массово заказы от энергокомпаний, по объективным причинам не успевают выполнять заказы в установленные сроки.

Эдуард Галеев: «В результате того, что идет задержка поставки оборудования, продолжает нарастать аварийность. Мы вынуждены чаще делать текущие и капитальные ремонты». Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Энергетическое сообщество уже давно говорит о необходимости снижения требований по локализации оборудования. Импорт из дружественных стран смог бы изменить ситуацию.



— Речь не идет о покупке каких-то готовых решений. Предполагается, что производители будут покупать заготовки из-за рубежа, а сборка и окончательная обработка будут производиться в России. Это ускорит реализацию наших проектов, — объяснил Эдуард Галеев.



Пока же сложившаяся ситуация с переносами сроков негативно сказывается на энергосистеме.



— Срок эксплуатации — турбин 220 тысяч часов. Те, что проходят по программе ДПМ, отработали уже больше этого времени. Оборудование, которое выработало свой ресурс, не может работать с высокой надежностью постоянно, а электростанции работают 8 тысяч часов в год, не отключаясь. В результате того, что идет задержка поставки оборудования, продолжает нарастать аварийность. Мы вынуждены чаще делать текущие и капитальные ремонты. А это дополнительные расходы, — подчеркнул энергетик.

Реклама АО «ТГК-16». Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Турбина независимости

Одним из ключевых событий в текущем году в ТГК-16 станет проведение капитальной инспекции газовой турбины 9НA.01 производства General Electric.



Когда в 2022 году GE ушла из России, многие скептики сулили газовой турбине Казанской ТЭЦ-3 остановку. Но энергетики совместно со своими партнерами доказали всем обратное.



Капитальная инспекция ГТУ КТЭЦ-3, которая стартовала 26 марта, включает комплекс работ, направленных на обеспечение надежности и повышение эффективности оборудования.



Для выполнения всех запланированных работ обеспечено наличие 1895 позиций запасных частей, что гарантирует выполнение работ в установленные сроки без простоев.



Всего в подготовке и проведении капитальной инспекции ГТУ задействовано 10 отечественных компаний.



— На сегодняшний день у нас в стране несколько компаний, которые осуществляют сервис газовых машин. Появляется конкурентная среда, это очень важно, — подчеркнул Эдуард Галеев.