В Татарстане выработка электроэнергии в прошлом году выросла на 3%

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане выработка электроэнергии в прошлом году выросла на 3% — до 31,3 млрд кВтч, а потребление — до 35 млрд кВт, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов, открывая пленарное заседания форума «Энергопром».

Одной тем заседания стало обсуждение новой генеральной схемы развития электроэнергетики до 2042 года. Как заявил министр энергетики Сергей Цивилев, возможности действующей энергосистемы, доставшейся со времен СССР, близки к исчерпанию.

— Нам передали систему с одной из самой низкой стоимости электроэнергии, — заметил он. По его словам, этот принцип должен выдерживаться при реализации новой схемы. Осенью в план электроэнергетики будут внесены изменения, производители оборудования получат заказ до 2042 года, пообещал министр.

Луиза Игнатьева