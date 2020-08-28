ДЮСШ ФК «Нефтехимик» присвоен статус Детского футбольного центра

Две татарстанские детские футбольные школы: СШОР Вахитовского района г. Казани и нижнекамская ДЮСШ ФК «Нефтехимик» стали детскими футбольными центрами. Соответствующий статус им присвоен Российским футбольным союзом.

Как сообщается на страничке РФС в «Инстаграме»: «ДФЦ претендуют на включение в целевые программы, проекты и гранты РФС, регулярно участвуют в соревнованиях с командами других центров. Тренеры ДФЦ регулярно повышают квалификацию тренеров.

Спортивные школы с этим статусом обязаны располагать развитой инфраструктурой̆, иметь тренеров с лицензиями РФС, разработать программу развития ДФЦ и программу мероприятий на каждый̆ год».



— Сейчас присваиваются соответствующие статусы. Выстраивается такая «пирамида» детско-юношеского футбола — от секций в вашем дворе, до футбольной академии. Формируется такая вертикаль, — пояснил «Реальному времени» по телефону сотрудник пресс-центра РФС Никита Павлов.

— Да, статус нашей ДЮСШ присвоен. В первую очередь статус повышает уровень уделяемого внимания молодому поколению спортсменов — самому младшему возрасту. Чем больше детей будет заниматься, тем выше процент качества. Кроме того, статус ДЦФ дает возможность участия в различных программах с участием РФС: это участие на паритетных (50/50) с РФС условиях в программах развития футбольной инфраструктуры — строительстве полей, манежей, стадионов, закупке инвентаря. Работаем в двустороннем порядке: РФС может проводить на наших базах соревнования — первенства, турниры. Мы занимаемся по программе, утвержденной РФС. Курировать нас теперь будет не Министерство образования и науки, не Минспорта, а Российский футбольный союз. Соответственно, тренерский состав полностью работает под руководством методического совета РФС. Повышение квалификации, учеба тренерского состава на лицензии также будет проходить под патронатом РФС. Дети получают возможность участвовать в соревнованиях, проводимых РФС, между ДФЦ, будет лига юношеская, вплоть до участия в Европе, — пояснил «Реальному времени» по телефону директор теперь уже Детского футбольного центра «Нефтехимик» Владимир Лапшин.

Детские футбольные центры в России появились сравнительно недавно. В сентябре 2019 года статус был присвоен 21 спортшколе в РФ. Решение о присвоении статусов принимается на заседании комиссии при президенте РФС по присвоению статусов.