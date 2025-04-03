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Мариам Петросян вместо Джоан Роулинг

00:00, 03.04.2025 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»

Российский книжный союз опубликовал топ-50 самых продаваемых книг. И в нем есть кое-что интересное

Мариам Петросян вместо Джоан Роулинг
В коллаже использованы фото с сайта Artifex.ru и РИА Новость (AFP 2024 / TOLGA AKMEN). Фото: Реальное время

На этой неделе Российский книжный союз (РКС) опубликовал рейтинг пятидесяти самых продаваемых книг в России. В топ-50 вошли книги, проданные с 1 января по 31 декабря 2024 года в магазинах «Читай-город — Буквоед», на книжных сервисах Литрес и MyBook, а также на маркетплейсе Ozon. Соответственно, в этом рейтинге не учитываются продажи на сайтах издательств, в других интернет-магазинах, книжных сервисах, маркетплейсах и независимых книжных. Этот топ отражает более или менее «среднюю температуру по больнице».

Несменяемые лидеры

Лидер продаж рейтинга РКС не меняется уже несколько лет. Это Ольга Примаченко с книгой «К себе нежно». В 2024 году она собрала 96,1 млн рублей. Ольга Примаченко — журналистка, психолог и писательница из Беларуси. Известная книгами по психологии и саморазвитию. Примаченко родилась в Минске в 1985 году, выросла в литературной атмосфере и с детства мечтала стать писательницей. Ольга окончила Белорусский государственный университет по специальности журналистика и позже прошла курсы переподготовки в области психологии.

Примаченко работала журналистом и копирайтером, но с 2020 года сосредоточилась на собственном творчестве. Ее дебютная книга «К себе нежно» стала бестселлером, несмотря на отсутствие у Примаченко психологического образования на момент написания книги. Помимо «К себе нежно», Ольга выпустила еще четыре книги, а также несколько воркбуков, еженедельников, метафорических карт и книгу-раскраску. Но ни одна из них не попадала в топ-5. Хотя книга «С тобой я дома» заняла 11-е место в топ-50 рейтинга РКС за 2023 год.

— Я думаю, что книга так успешна, потому что, во-первых, написана совершенно потрясающим языком. Каждое предложение — цепляет читателя за живое и вызывает эмоции. Во-вторых, книга вышла в нужное время. Это были послековидные, непростые времена. Многие из нас чувствовали апатию и тревогу. Но главное — эта книга стала манифестом большей части аудитории. Манифестом, который признал право на бережное отношение к себе, внимательное отношение к своим чувствам и потребностям, — рассказала «Реальному времени» Марина Бердник, руководитель группы саморазвития издательства «Бомбора» и текущий редактор проектов Ольги Примаченко.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Примерно такого же мнения придерживается и шеф-редактор Яндекс Книг Константин Мильчин:

— Тут, как мне кажется, два важных фактора: во-первых, это идея, что к себе нужно относиться нежнее, что нужно себя не ругать, но хвалить пусть и за малое. В фильме «Барби» каждая Барби каждый день получала Нобелевскую премию, предложение Примаченко чуть скромнее, но суть также. Это способ сопротивляться суровой реальности. Во-вторых, сам стиль и язык книги Примаченко напоминает медитацию. И это очень успокаивает нервы даже циников.

«К себе нежно» возглавляет не только общий рейтинг РКС, но и топ-20 нон-фикшн литературы. В этом же списке еще одна книга Примаченко «Все закончится, а ты нет» занимает 17-ю строчку.

Еще один бессменный участник топ-5 самых продаваемых книг — это Анна Джейн. В 2024 году она заняла третье место с книгой «Восхитительная ведьма. Книга первая» с финансовым результатом в 53,9 млн рублей и возглавила топ-20 самых продаваемых художественных книг. Вообще, по данным РКС, в топ-50 вошли четыре ее книги. В 2023 году Анна Джейн была на 8-м месте общего списка и на 4-м в рейтинге продаж художественной литературы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анна Джейн родилась в 1988 году в Красноярске и окончила Сибирский федеральный университет, получив два высших образования — филологическое и психологическое. С 2010 года Анна начала публиковать свои тексты в интернете, а в 2014 году одна из ее поклонниц отправила рукопись в издательство АСТ, это стало началом писательской карьеры. Вскоре книги Анны Джейн стали выходить в серии «Звезда рунета», а затем АСТ учредило отдельную серию «Анна Джейн. Лучшие книги».

Основной жанр произведений писательницы — любовные young adult-романы с элементами фэнтези, детектива и триллера, которые поднимали темы буллинга, психологических проблем и сложных семейных отношений. Анна не стремилась к публичности, редко давала интервью, но активно общалась с читателями в соцсетях, обсуждала с ними сюжетные линии, проводила конкурсы и розыгрыши. В феврале 2023 года стало известно о ее смерти из-за проблем со здоровьем, после чего 16 книг писательницы были переизданы в серии «Джейн Анна: мир любви». В 2023 году Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России, а в 2024 году ее книги разошлись тиражом более двух миллионов экземпляров. По тиражам она обогнала Федора Достоевского и Михаила Булгакова.

— Анна Джейн, вернее, Анна Потапкина (настоящее имя писательницы — прим. ред.), смогла предугадать важный тренд не только российской, но и мировой романтической и романтическо-фэнтезийной литературы: это стандартная любовная проза, вот только главная героиня всегда находится в сильной позиции, сама решает свою судьбу. Конечно, трагическая история смерти писательницы на пике славы сыграла свою роль, такое у нас традиционно любят, но к моменту ухода из жизни Анна Джейн уже была популярна, — объяснил феномен писательницы Константин Мильчин.

Свято место пусто не бывает

В 2024 году вторую строчку рейтинга топ-50 самых продаваемых книг по версии РКС занял Николай Цискаридзе с первым томом книги «Мой театр», продажи которой составили 62,3 млн рублей. В 2023 году он занимал 15-ю строчку рейтинга. А на втором месте была Джоан Роулинг с комплектом книг о Гарри Поттере. Британская писательница занимала также четвертое место в общем рейтинге с книгой «Гарри Поттер и философский камень». Соответственно, в топ-20 детской литературы в 2023 году Роулинг заняла первые две строчки. А вот в 2024 году она вообще вылетела как из общего рейтинга, так и из топ-20 книг для детей.

— Как правило, такие взлеты и падения объясняются маркетинговыми факторами. В 2022 году была информация, что автор официально уходит с российского рынка, и речь шла о продаже «остатков» тиражей, хоть и довольно больших. Новости такого рода, как правило, создают ажиотаж, это очень стимулирует продажи книг, и этот рост может сохраняться довольно длительное время. К тому же в 2022 году вышла третья часть спин-оффа поттеровской серии «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», и это тоже сыграло свою роль — как правило, громкие экранизации работают на протяжении нескольких месяцев после выхода. За искусственно подогретым спросом всегда следует спад: вспомним, что так было, например, с антиутопией Оруэлла «1984» — пару лет после выхода текста в паблик домейн он был в топах по всему миру, а потом также резко из рейтингов пропал, — объяснила исчезновение Роулинг главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

Предоставлено издательством «Лайвбук»

Место Джоан Роулинг в общем списке заняла Мариам Петросян с книгой «Дом, в котором…». Это произведение показало самый значительный рост среди всех, кто попал в топ-50 самых продаваемых книг. В 2023 году роман Петросян занимал 34-е место. За год он сделал прыжок в тридцать пунктов. Продажи книги, по данным РКС, составили 53,3 млн рублей в 2024 году. В издательстве «Лайвбук», где выходит книга, не знают, с чем связан всплеск интереса. Но отметили, что продажи в 2024 году действительно выросли.

— Продажи в 2024 году демонстрировали определенный рост, в пределах 30 процентов относительно предыдущего года. Но в целом книга давно держит свой уровень. Она неизменно пользуется спросом на протяжении долгого времени. Мы регулярно переиздаем «Дом, в котором…». Уже произошла смена поколения фанатов книги. И это важный показатель для нас, говорящий, что книга проходит проверку временем, — прокомментировала «Реальному времени» генеральный директор издательства «Лайвбук» Ольга Лябина.

Татьяна Соловьева не видит в таком резком взлете ничего сверхестественного:

— Эта книга уже не первое десятилетие занимает высокие строчки рейтингов, то есть это все-таки не тот случай, когда старая книга внезапно врывается в чарт. Вообще, в рамках топ-50 довольно резкие колебания — обычное дело. Вышло издание в новом оформлении, кто-то из крупных блогеров написал или снял обзор и тем самым запустил новую волну интереса. Думаю, в следующем году книга останется в топ-50, но значительно опустится в позиции.

Предоставлено издательством «Лайвбук»

Роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян — это история о замкнутом мире интерната для детей с инвалидностью, где действуют собственные правила, а обитатели известны только по кличкам. Эту книгу Петросян задумывала еще в конце 1980-х, когда рисовала персонажей, а затем начала писать о них. Сюжет вырос из идеи о мальчике, который попадает в чужое место и вынужден адаптироваться. Петросян не планировала структуру заранее — герои развивались сами, определяя ход повествования.

В основе истории лежит тяжелый выбор: покинуть Дом и столкнуться с неизвестной Наружностью или остаться, растворившись в его мире. Атмосфера произведения построена на сочетании реализма и мистики: параллельные измерения, исчезающие люди и загадочные традиции делают Дом больше, чем просто интернатом. Книга была издана в 2009 году после долгого путешествия рукописи по разным людям, пока она не попала к редактору. Роман получил несколько литературных премий и был переведен на множество языков, включая английский, французский и испанский.

Несмотря на то что возрастная маркировка книги 12+, ее не включили в топ-20 детской литературы. Хотя основные фанаты книги — подростки.

АвторНазвание книгиИздательство
1Ольга ПримаченкоК себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себяБомбора
2Николай ЦискаридзеМой театр. Книга 1АСТ
3Анна ДжейнВосхитительная ведьма. Книга перваяClever/Selfpub
4Мариам ПетросянДом, в котором…Лайвбук
5Джеймс КлирАтомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохихПитер
6Анна ДжейнТвое сердце будет разбитоClever/Selfpub
7Михаил БулгаковМастер и МаргаритаАзбука / АСТ / Эксмо
8Виктор ФранклСказать жизни «Да!»: психолог в концлагереАльпина
9Мосян ТунсюБлагословение небожителей. Том 6Комильфо (Эксмо)
10Ребекка ЯрросЖелезное пламяРосмэн

В целом россияне потратили на книги из топ-10 почти 547 млн рублей.

Неустойчивый тренд

Читательские предпочтения в России продолжают меняться. Художественная литература, которая в 2023 году занимала 32% в топ-50, укрепила позиции и достигла 48%. В 2022 году ее доля превалировала — 58% от пятидесяти самых продаваемых книг. В 2023 году инициативу перехватил нон-фикшн, его доля в топ-50 была 54%. Тогда казалось, что обозначился тренд. Но в этом году интерес к научно-популярной литературе среди самых продаваемых книг снизился до 46%.

— Нужно просто смотреть каждый год, оценивая количество громких новинок в сфере фикшна и нон-фикшна. Это не настолько разительно отличающиеся показатели, чтобы можно было выстраивать прогнозы. В 2022 году сильно рванули книги по психологии и самопомощи, когда люди оказались растеряны и стали искать поддержки в подобной литературе. Со следующего года начинается естественный откат к прежним значениям — нон-фикшн по-прежнему на коне, просто возвращается к привычным показателям. Что касается роста художественной литературы — это факт, появляется все больше серийных проектов, формирующих вокруг себя читательские сообщества, активно развивается история с экранизациями художественной литературы — и это не может не влиять на продажи, театры тоже все активней смотрят на актуальную прозу. Аудиосериалы я бы тоже не списывала со счетов, — прокомментировала «Реальному времени» Татьяна Соловьева.

Российские авторы увеличили долю в рейтинге с 30% в 2023 году до 44% в 2024 году. Этот тренд начался еще в 2022 году с уходом западных правообладателей и, скорее всего, продолжится до тех пор, пока они снова не вернутся на российский рынок. При этом 30% списка заняли книги, которые помогают в осмыслении себя и окружающего мира. Среди них — работы Ольги Примаченко, архимандрита Тихона (Шевкунова), Гэнки Кавамуры и Джона Стрелеки.

Сериальные форматы и проверенные авторы остаются в центре внимания. В топ-50 вошли семь книг китайской писательницы Мосян Тунсю, четыре книги Анны Джейн, по две книги Ребекки Яррос и Ольги Примаченко. Новинки составили 20% рейтинга, что заметно больше, чем в 2023 году, когда их было всего 12%. Однако лонгселлеры все еще доминируют. Кроме этого, на спрос продолжают влиять киноадаптации: в топ-50 вошли «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, а также «Лавр» Евгения Водолазкина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продажи различаются по каналам: на маркетплейсах популярны книги современных авторов, таких как Анна Джейн и Мариам Петросян, а в федеральной рознице лидируют классика, бестселлеры и коллекционные издания — здесь впереди Николай Цискаридзе, Джеймс Клир и Михаил Булгаков. В цифровом формате интерес к художественной литературе и нон-фикшну примерно равен, среди лидеров — Виктор Франкл и Михаил Булгаков. Продажи лидеров рейтинга распределились практически поровну между разными каналами. У Ольги Примаченко 45,7% продаж пришлось на маркетплейсы, а 45,3% — на федеральную розницу. Похожая ситуация наблюдается и у Ребекки Яррос.

Детская литература и комиксы вызывают тревогу

В 2024 году доля детской литературы в топ-50 составила всего лишь 6%. Для сравнения в 2023 году она равнялась 14%. Падение больше чем в два раза. Если сравнивать с другими книжными рынками, то продажи детской и подростковой литературы показали неоднозначные результаты, хотя в ряде стран увеличились. Сейчас проходит Болонская книжная ярмарка, и там эксперты отметили, что стало сложнее продавать книги для детей среднего возраста.

АвторНазвание книгиИздательство
1-Расскажи мне о себе, бабушка. 113 вопросов для бабушки, чтобы узнать ее по-настоящемуSmart Reading
2Роб Ренцетти, Алекс ХиршГравити Фолз. Дневник 3Эксмодетство (Эксмо)
3-Расскажи мне о себе, мама. 111 вопросов для мамы, чтобы узнать ее по-настоящемуSmart Reading
4Корней ЧуковскийДля самых маленьких. Корней Чуковский. СказкиОмега-Пресс
5Сон Вон ПхенДевочка с лисьим хвостом. Том 1МИФ
6Александр ВолковВолшебник Изумрудного городаАСТ
7Анна СтаробинецЗверский детективАбрикобукс
8Евгения СачковаЭнциклопедия современной девчонкиБуква-Ленд
9Лорри КимСеверус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара ХогвартсаЭксмо
10Джейн ЧапменЯ люблю тебя всем сердцемClever

Как мы уже писали, из рейтинга детской литературы полностью пропала Джоан Роулинг. Вот только на место книг британской писательницы пришла не совсем книга, а своеобразный инструмент для творческого общения с бабушками. «Расскажи мне о себе, бабушка», именно это издание возглавило рейтинг самых продаваемых в России детских книг, выпущено издательством Smart Reading, которое специализируется на саммари. Это краткое изложение ключевых идей нон-фикшн книг. «Расскажи мне о себе, бабушка» состоит из коротких объяснений, инструкций по общению, вопросов для бабушки и разлинованного места, куда можно записывать ее ответы. На третьей месте самых продаваемых детских книг аналогичная книга этого же издательства, но только с вопросами для мам.

Из более приятного — передвижение книги Анны Старобинец «Зверский детектив» с 20-го места в 2023 году на 7-е в 2024 году. Еще из детского списка пропала Агния Барто (6-е место в 2023 году), но появилась Туве Янссон (16-е место в 2024 году).

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще большее падение, чем детская литература, показали комиксы. Их доля в топ-20 художественной литературы сократилась с 25% в 2023 году до 5% в 2024 году. Кстати, снижение интереса к комиксам в прошлом году отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его данным, в целом продажи графических романов и комиксов сократились на 3%. Это интересный момент, потому что на других книжных рынках этот сегмент растет. К примеру, в Великобритании комиксы были проданы на рекордную сумму в £20 млн. В США за последние пять лет продажи комиксов выросли в два раза и достигли 35 млн экземпляров в год. Комиксы обсуждали и на Болонской детской книжной ярмарки, где графические романы назвали главными драйверами роста продаж детской литературы.

— Рост манги и комиксов — общемировой тренд, который и в России совсем недавно был восходящим, причем отчетливо. Объяснений может быть только два. Первое, убедительное — это связано с проблемами с правами на зарубежные франшизы комиксов и манги после 2022 года, которые наконец догнали российский рынок (что ужасно печально и для индустрии и для читателей ). Второе, пальцем в небо — что-то выросло так, что радикально уменьшило долю комиксов, но этот вариант скорее несостоятелен, потому, что каждый бы из нас уже знал, что это, — сказал «Реальному времени» Максим Мамлыга, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и главный редактор книжного медиа БИЛЛИ.

Издательские рокировочки

Каждый год Российский книжный союз считает не только продажи книг, но и их количество по издательствам. Только теперь считают не количество книг, а долю издательства в списке самых продаваемых. Как рассчитывалась доля — непонятно. К примеру, в 2023 году на первом месте было издательство «Эксмо», в топ-50 попало 8 их книг. В 2024 году у «Эксмо» представлено 13 книг, но семь из них импринтами «Эксмодетство» (1,6%), «Комильфо» (9,2%) и Inspiria (1,1%). В предыдущий период их не разделяли, в этот раз почему-то поделили. И само «Эксмо» таким образом переместилось на пятое место в 2024 году.

А на первом месте последнего рейтинга — «Бомбора», ее доля составила 14,8%, в топ-50 попало 7 их книг. В 2023 году в топ-50 было пять книг «Бомборы». Вторую строчку занимает издательство АСТ, у которых в 2024 году тоже семь книг. Почти. Книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» поделена между АСТ, «Эксмо» и «Азбукой-Аттикус». В 2023 году у АСТ было пять изданий в топ-50. Доля АСТ (по новому подсчету) — 14,3%.

Joyce Hankins для Unsplash

На третьем месте — издательство Clever с долей 9,3%. У них в рейтинг в 2024 году попало четыре книги, все авторства Анны Джейн. В 2023 году их было всего две. Тогда же в топ-50 попало семь книг от издательской группы «Альпина». В 2024-м — только три: Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!» (8-е место), Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (11-е место) и книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой «Пиши, сокращай 2025» (26-е место). «Альпина» переместилась со второго места в 2023 году на шестое в 2024 году с долей 7.2% в топ-50.

Среди издательств, которые оказались в рейтинге впервые, — Bookwings, «Добрая книга» и «Вольный странник». Все трое представили по одной нон-фикшн книге.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».

Екатерина Петрова

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