Мариам Петросян вместо Джоан Роулинг

Российский книжный союз опубликовал топ-50 самых продаваемых книг. И в нем есть кое-что интересное

В коллаже использованы фото с сайта Artifex.ru и РИА Новость (AFP 2024 / TOLGA AKMEN). Фото: Реальное время

На этой неделе Российский книжный союз (РКС) опубликовал рейтинг пятидесяти самых продаваемых книг в России. В топ-50 вошли книги, проданные с 1 января по 31 декабря 2024 года в магазинах «Читай-город — Буквоед», на книжных сервисах Литрес и MyBook, а также на маркетплейсе Ozon. Соответственно, в этом рейтинге не учитываются продажи на сайтах издательств, в других интернет-магазинах, книжных сервисах, маркетплейсах и независимых книжных. Этот топ отражает более или менее «среднюю температуру по больнице».

Несменяемые лидеры

Лидер продаж рейтинга РКС не меняется уже несколько лет. Это Ольга Примаченко с книгой «К себе нежно». В 2024 году она собрала 96,1 млн рублей. Ольга Примаченко — журналистка, психолог и писательница из Беларуси. Известная книгами по психологии и саморазвитию. Примаченко родилась в Минске в 1985 году, выросла в литературной атмосфере и с детства мечтала стать писательницей. Ольга окончила Белорусский государственный университет по специальности журналистика и позже прошла курсы переподготовки в области психологии.

Примаченко работала журналистом и копирайтером, но с 2020 года сосредоточилась на собственном творчестве. Ее дебютная книга «К себе нежно» стала бестселлером, несмотря на отсутствие у Примаченко психологического образования на момент написания книги. Помимо «К себе нежно», Ольга выпустила еще четыре книги, а также несколько воркбуков, еженедельников, метафорических карт и книгу-раскраску. Но ни одна из них не попадала в топ-5. Хотя книга «С тобой я дома» заняла 11-е место в топ-50 рейтинга РКС за 2023 год.

— Я думаю, что книга так успешна, потому что, во-первых, написана совершенно потрясающим языком. Каждое предложение — цепляет читателя за живое и вызывает эмоции. Во-вторых, книга вышла в нужное время. Это были послековидные, непростые времена. Многие из нас чувствовали апатию и тревогу. Но главное — эта книга стала манифестом большей части аудитории. Манифестом, который признал право на бережное отношение к себе, внимательное отношение к своим чувствам и потребностям, — рассказала «Реальному времени» Марина Бердник, руководитель группы саморазвития издательства «Бомбора» и текущий редактор проектов Ольги Примаченко.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Примерно такого же мнения придерживается и шеф-редактор Яндекс Книг Константин Мильчин:

— Тут, как мне кажется, два важных фактора: во-первых, это идея, что к себе нужно относиться нежнее, что нужно себя не ругать, но хвалить пусть и за малое. В фильме «Барби» каждая Барби каждый день получала Нобелевскую премию, предложение Примаченко чуть скромнее, но суть также. Это способ сопротивляться суровой реальности. Во-вторых, сам стиль и язык книги Примаченко напоминает медитацию. И это очень успокаивает нервы даже циников.

«К себе нежно» возглавляет не только общий рейтинг РКС, но и топ-20 нон-фикшн литературы. В этом же списке еще одна книга Примаченко «Все закончится, а ты нет» занимает 17-ю строчку.

Еще один бессменный участник топ-5 самых продаваемых книг — это Анна Джейн. В 2024 году она заняла третье место с книгой «Восхитительная ведьма. Книга первая» с финансовым результатом в 53,9 млн рублей и возглавила топ-20 самых продаваемых художественных книг. Вообще, по данным РКС, в топ-50 вошли четыре ее книги. В 2023 году Анна Джейн была на 8-м месте общего списка и на 4-м в рейтинге продаж художественной литературы.

Реальное время / realnoevremya.ru

Анна Джейн родилась в 1988 году в Красноярске и окончила Сибирский федеральный университет, получив два высших образования — филологическое и психологическое. С 2010 года Анна начала публиковать свои тексты в интернете, а в 2014 году одна из ее поклонниц отправила рукопись в издательство АСТ, это стало началом писательской карьеры. Вскоре книги Анны Джейн стали выходить в серии «Звезда рунета», а затем АСТ учредило отдельную серию «Анна Джейн. Лучшие книги».

Основной жанр произведений писательницы — любовные young adult-романы с элементами фэнтези, детектива и триллера, которые поднимали темы буллинга, психологических проблем и сложных семейных отношений. Анна не стремилась к публичности, редко давала интервью, но активно общалась с читателями в соцсетях, обсуждала с ними сюжетные линии, проводила конкурсы и розыгрыши. В феврале 2023 года стало известно о ее смерти из-за проблем со здоровьем, после чего 16 книг писательницы были переизданы в серии «Джейн Анна: мир любви». В 2023 году Анна Джейн стала самым издаваемым автором в России, а в 2024 году ее книги разошлись тиражом более двух миллионов экземпляров. По тиражам она обогнала Федора Достоевского и Михаила Булгакова.

— Анна Джейн, вернее, Анна Потапкина (настоящее имя писательницы — прим. ред.), смогла предугадать важный тренд не только российской, но и мировой романтической и романтическо-фэнтезийной литературы: это стандартная любовная проза, вот только главная героиня всегда находится в сильной позиции, сама решает свою судьбу. Конечно, трагическая история смерти писательницы на пике славы сыграла свою роль, такое у нас традиционно любят, но к моменту ухода из жизни Анна Джейн уже была популярна, — объяснил феномен писательницы Константин Мильчин.

Свято место пусто не бывает

В 2024 году вторую строчку рейтинга топ-50 самых продаваемых книг по версии РКС занял Николай Цискаридзе с первым томом книги «Мой театр», продажи которой составили 62,3 млн рублей. В 2023 году он занимал 15-ю строчку рейтинга. А на втором месте была Джоан Роулинг с комплектом книг о Гарри Поттере. Британская писательница занимала также четвертое место в общем рейтинге с книгой «Гарри Поттер и философский камень». Соответственно, в топ-20 детской литературы в 2023 году Роулинг заняла первые две строчки. А вот в 2024 году она вообще вылетела как из общего рейтинга, так и из топ-20 книг для детей.

— Как правило, такие взлеты и падения объясняются маркетинговыми факторами. В 2022 году была информация, что автор официально уходит с российского рынка, и речь шла о продаже «остатков» тиражей, хоть и довольно больших. Новости такого рода, как правило, создают ажиотаж, это очень стимулирует продажи книг, и этот рост может сохраняться довольно длительное время. К тому же в 2022 году вышла третья часть спин-оффа поттеровской серии «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», и это тоже сыграло свою роль — как правило, громкие экранизации работают на протяжении нескольких месяцев после выхода. За искусственно подогретым спросом всегда следует спад: вспомним, что так было, например, с антиутопией Оруэлла «1984» — пару лет после выхода текста в паблик домейн он был в топах по всему миру, а потом также резко из рейтингов пропал, — объяснила исчезновение Роулинг главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева.

Предоставлено издательством «Лайвбук»

Место Джоан Роулинг в общем списке заняла Мариам Петросян с книгой «Дом, в котором…». Это произведение показало самый значительный рост среди всех, кто попал в топ-50 самых продаваемых книг. В 2023 году роман Петросян занимал 34-е место. За год он сделал прыжок в тридцать пунктов. Продажи книги, по данным РКС, составили 53,3 млн рублей в 2024 году. В издательстве «Лайвбук», где выходит книга, не знают, с чем связан всплеск интереса. Но отметили, что продажи в 2024 году действительно выросли.

— Продажи в 2024 году демонстрировали определенный рост, в пределах 30 процентов относительно предыдущего года. Но в целом книга давно держит свой уровень. Она неизменно пользуется спросом на протяжении долгого времени. Мы регулярно переиздаем «Дом, в котором…». Уже произошла смена поколения фанатов книги. И это важный показатель для нас, говорящий, что книга проходит проверку временем, — прокомментировала «Реальному времени» генеральный директор издательства «Лайвбук» Ольга Лябина.

Татьяна Соловьева не видит в таком резком взлете ничего сверхестественного:

— Эта книга уже не первое десятилетие занимает высокие строчки рейтингов, то есть это все-таки не тот случай, когда старая книга внезапно врывается в чарт. Вообще, в рамках топ-50 довольно резкие колебания — обычное дело. Вышло издание в новом оформлении, кто-то из крупных блогеров написал или снял обзор и тем самым запустил новую волну интереса. Думаю, в следующем году книга останется в топ-50, но значительно опустится в позиции.

Предоставлено издательством «Лайвбук»

Роман «Дом, в котором…» Мариам Петросян — это история о замкнутом мире интерната для детей с инвалидностью, где действуют собственные правила, а обитатели известны только по кличкам. Эту книгу Петросян задумывала еще в конце 1980-х, когда рисовала персонажей, а затем начала писать о них. Сюжет вырос из идеи о мальчике, который попадает в чужое место и вынужден адаптироваться. Петросян не планировала структуру заранее — герои развивались сами, определяя ход повествования.

В основе истории лежит тяжелый выбор: покинуть Дом и столкнуться с неизвестной Наружностью или остаться, растворившись в его мире. Атмосфера произведения построена на сочетании реализма и мистики: параллельные измерения, исчезающие люди и загадочные традиции делают Дом больше, чем просто интернатом. Книга была издана в 2009 году после долгого путешествия рукописи по разным людям, пока она не попала к редактору. Роман получил несколько литературных премий и был переведен на множество языков, включая английский, французский и испанский.

Несмотря на то что возрастная маркировка книги 12+, ее не включили в топ-20 детской литературы. Хотя основные фанаты книги — подростки.

№ Автор Название книги Издательство 1 Ольга Примаченко К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя Бомбора 2 Николай Цискаридзе Мой театр. Книга 1 АСТ 3 Анна Джейн Восхитительная ведьма. Книга первая Clever/Selfpub 4 Мариам Петросян Дом, в котором… Лайвбук 5 Джеймс Клир Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих Питер 6 Анна Джейн Твое сердце будет разбито Clever/Selfpub 7 Михаил Булгаков Мастер и Маргарита Азбука / АСТ / Эксмо 8 Виктор Франкл Сказать жизни «Да!»: психолог в концлагере Альпина 9 Мосян Тунсю Благословение небожителей. Том 6 Комильфо (Эксмо) 10 Ребекка Яррос Железное пламя Росмэн

В целом россияне потратили на книги из топ-10 почти 547 млн рублей.

Неустойчивый тренд

Читательские предпочтения в России продолжают меняться. Художественная литература, которая в 2023 году занимала 32% в топ-50, укрепила позиции и достигла 48%. В 2022 году ее доля превалировала — 58% от пятидесяти самых продаваемых книг. В 2023 году инициативу перехватил нон-фикшн, его доля в топ-50 была 54%. Тогда казалось, что обозначился тренд. Но в этом году интерес к научно-популярной литературе среди самых продаваемых книг снизился до 46%.

— Нужно просто смотреть каждый год, оценивая количество громких новинок в сфере фикшна и нон-фикшна. Это не настолько разительно отличающиеся показатели, чтобы можно было выстраивать прогнозы. В 2022 году сильно рванули книги по психологии и самопомощи, когда люди оказались растеряны и стали искать поддержки в подобной литературе. Со следующего года начинается естественный откат к прежним значениям — нон-фикшн по-прежнему на коне, просто возвращается к привычным показателям. Что касается роста художественной литературы — это факт, появляется все больше серийных проектов, формирующих вокруг себя читательские сообщества, активно развивается история с экранизациями художественной литературы — и это не может не влиять на продажи, театры тоже все активней смотрят на актуальную прозу. Аудиосериалы я бы тоже не списывала со счетов, — прокомментировала «Реальному времени» Татьяна Соловьева.

Российские авторы увеличили долю в рейтинге с 30% в 2023 году до 44% в 2024 году. Этот тренд начался еще в 2022 году с уходом западных правообладателей и, скорее всего, продолжится до тех пор, пока они снова не вернутся на российский рынок. При этом 30% списка заняли книги, которые помогают в осмыслении себя и окружающего мира. Среди них — работы Ольги Примаченко, архимандрита Тихона (Шевкунова), Гэнки Кавамуры и Джона Стрелеки.

Сериальные форматы и проверенные авторы остаются в центре внимания. В топ-50 вошли семь книг китайской писательницы Мосян Тунсю, четыре книги Анны Джейн, по две книги Ребекки Яррос и Ольги Примаченко. Новинки составили 20% рейтинга, что заметно больше, чем в 2023 году, когда их было всего 12%. Однако лонгселлеры все еще доминируют. Кроме этого, на спрос продолжают влиять киноадаптации: в топ-50 вошли «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Дюна» Фрэнка Герберта, «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, а также «Лавр» Евгения Водолазкина.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Продажи различаются по каналам: на маркетплейсах популярны книги современных авторов, таких как Анна Джейн и Мариам Петросян, а в федеральной рознице лидируют классика, бестселлеры и коллекционные издания — здесь впереди Николай Цискаридзе, Джеймс Клир и Михаил Булгаков. В цифровом формате интерес к художественной литературе и нон-фикшну примерно равен, среди лидеров — Виктор Франкл и Михаил Булгаков. Продажи лидеров рейтинга распределились практически поровну между разными каналами. У Ольги Примаченко 45,7% продаж пришлось на маркетплейсы, а 45,3% — на федеральную розницу. Похожая ситуация наблюдается и у Ребекки Яррос.

Детская литература и комиксы вызывают тревогу

В 2024 году доля детской литературы в топ-50 составила всего лишь 6%. Для сравнения в 2023 году она равнялась 14%. Падение больше чем в два раза. Если сравнивать с другими книжными рынками, то продажи детской и подростковой литературы показали неоднозначные результаты, хотя в ряде стран увеличились. Сейчас проходит Болонская книжная ярмарка, и там эксперты отметили, что стало сложнее продавать книги для детей среднего возраста.

№ Автор Название книги Издательство 1 - Расскажи мне о себе, бабушка. 113 вопросов для бабушки, чтобы узнать ее по-настоящему Smart Reading 2 Роб Ренцетти, Алекс Хирш Гравити Фолз. Дневник 3 Эксмодетство (Эксмо) 3 - Расскажи мне о себе, мама. 111 вопросов для мамы, чтобы узнать ее по-настоящему Smart Reading 4 Корней Чуковский Для самых маленьких. Корней Чуковский. Сказки Омега-Пресс 5 Сон Вон Пхен Девочка с лисьим хвостом. Том 1 МИФ 6 Александр Волков Волшебник Изумрудного города АСТ 7 Анна Старобинец Зверский детектив Абрикобукс 8 Евгения Сачкова Энциклопедия современной девчонки Буква-Ленд 9 Лорри Ким Северус. Глубочайшее исследование фигуры наизагадочнейшего зельевара Хогвартса Эксмо 10 Джейн Чапмен Я люблю тебя всем сердцем Clever

Как мы уже писали, из рейтинга детской литературы полностью пропала Джоан Роулинг. Вот только на место книг британской писательницы пришла не совсем книга, а своеобразный инструмент для творческого общения с бабушками. «Расскажи мне о себе, бабушка», именно это издание возглавило рейтинг самых продаваемых в России детских книг, выпущено издательством Smart Reading, которое специализируется на саммари. Это краткое изложение ключевых идей нон-фикшн книг. «Расскажи мне о себе, бабушка» состоит из коротких объяснений, инструкций по общению, вопросов для бабушки и разлинованного места, куда можно записывать ее ответы. На третьей месте самых продаваемых детских книг аналогичная книга этого же издательства, но только с вопросами для мам.

Из более приятного — передвижение книги Анны Старобинец «Зверский детектив» с 20-го места в 2023 году на 7-е в 2024 году. Еще из детского списка пропала Агния Барто (6-е место в 2023 году), но появилась Туве Янссон (16-е место в 2024 году).

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Еще большее падение, чем детская литература, показали комиксы. Их доля в топ-20 художественной литературы сократилась с 25% в 2023 году до 5% в 2024 году. Кстати, снижение интереса к комиксам в прошлом году отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. По его данным, в целом продажи графических романов и комиксов сократились на 3%. Это интересный момент, потому что на других книжных рынках этот сегмент растет. К примеру, в Великобритании комиксы были проданы на рекордную сумму в £20 млн. В США за последние пять лет продажи комиксов выросли в два раза и достигли 35 млн экземпляров в год. Комиксы обсуждали и на Болонской детской книжной ярмарки, где графические романы назвали главными драйверами роста продаж детской литературы.

— Рост манги и комиксов — общемировой тренд, который и в России совсем недавно был восходящим, причем отчетливо. Объяснений может быть только два. Первое, убедительное — это связано с проблемами с правами на зарубежные франшизы комиксов и манги после 2022 года, которые наконец догнали российский рынок (что ужасно печально и для индустрии и для читателей ). Второе, пальцем в небо — что-то выросло так, что радикально уменьшило долю комиксов, но этот вариант скорее несостоятелен, потому, что каждый бы из нас уже знал, что это, — сказал «Реальному времени» Максим Мамлыга, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» и главный редактор книжного медиа БИЛЛИ.

Издательские рокировочки

Каждый год Российский книжный союз считает не только продажи книг, но и их количество по издательствам. Только теперь считают не количество книг, а долю издательства в списке самых продаваемых. Как рассчитывалась доля — непонятно. К примеру, в 2023 году на первом месте было издательство «Эксмо», в топ-50 попало 8 их книг. В 2024 году у «Эксмо» представлено 13 книг, но семь из них импринтами «Эксмодетство» (1,6%), «Комильфо» (9,2%) и Inspiria (1,1%). В предыдущий период их не разделяли, в этот раз почему-то поделили. И само «Эксмо» таким образом переместилось на пятое место в 2024 году.

А на первом месте последнего рейтинга — «Бомбора», ее доля составила 14,8%, в топ-50 попало 7 их книг. В 2023 году в топ-50 было пять книг «Бомборы». Вторую строчку занимает издательство АСТ, у которых в 2024 году тоже семь книг. Почти. Книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» поделена между АСТ, «Эксмо» и «Азбукой-Аттикус». В 2023 году у АСТ было пять изданий в топ-50. Доля АСТ (по новому подсчету) — 14,3%.

На третьем месте — издательство Clever с долей 9,3%. У них в рейтинг в 2024 году попало четыре книги, все авторства Анны Джейн. В 2023 году их было всего две. Тогда же в топ-50 попало семь книг от издательской группы «Альпина». В 2024-м — только три: Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!» (8-е место), Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» (11-е место) и книга Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой «Пиши, сокращай 2025» (26-е место). «Альпина» переместилась со второго места в 2023 году на шестое в 2024 году с долей 7.2% в топ-50.

Среди издательств, которые оказались в рейтинге впервые, — Bookwings, «Добрая книга» и «Вольный странник». Все трое представили по одной нон-фикшн книге.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».