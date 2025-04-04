Татарстанские перевозчики против закона о локализации автопарка такси

В Общественном совете по развитию такси в РТ считают, что новшества грозят исчезновением этого вида перевозок

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Татарстанские таксисты не хотят, чтобы Госдума пересаживала их на отечественные автомобили. По их мнению, принятие закона о локализации автопарка такси с поправками, внесенными ко второму чтению, приведет к негативным последствиям для этого вида бизнеса и для тех, кто пользуется его услугами. О спорных пунктах документа, ожидаемых последствиях новшества и связанных с ним перспективах отечественного автопрома — в материале «Реального времени».

Рынок сузится до четырех моделей авто?

Волну недовольства подняла среди таксистов новая редакция законопроекта о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Документ был подготовлен полтора года назад в связи с поручением президента России Владимира Путина. В первом чтении он был принят в январе 2024 года и не вызвал нареканий у избирателей. Однако после того, как недавно стало известно о коррективах, которые законодатели внесли в этот документ, отношение к нему поменялось.

Волну недовольства подняла среди таксистов новая редакция законопроекта о локализации автомобилей. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Если закон будет принят в предлагаемом сегодня виде, то уже с 1 октября 2025 года для работы в сфере пассажирских перевозок можно будет приобретать лишь автомобили, произведенные на отечественных заводах и имеющие высокий уровень локализации. Уровень локализации — это оцениваемая в баллах доля производственных процессов, которые осуществляются на территории России, и объем использования в конечной продукции местных комплектующих и сырья. Максимальная оценка уровня локализации на сегодня составляет 8800 баллов.

Сейчас уровень локализации контролируется при госзакупках: авто с уровнем локализации менее 3200 баллов не могут поставляться по госконтрактам. Если будут приняты предлагаемые сегодня поправки в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации…», допуск автомобилей к использованию в такси будет осуществляться на тех же условиях, что и при госзакупках.

Также поправки в закон о такси предусматривают использование автомобилей, произведенных в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Машины, выпущенные по СПИК после 1 марта 2025 года, будут допускаться для работы в такси уже только по согласованию с правительством.

Согласно данным из открытых источников, сегодня уровень локализации в 3200 баллов преодолели лишь четыре модели легковых авто, выпускаемых российским автопромом: Lada — Granta, Vesta, Largus и Aura. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, согласно данным из открытых источников, сегодня уровень локализации в 3200 баллов преодолели лишь четыре модели легковых авто, выпускаемых российским автопромом: Lada — Granta, Vesta, Largus и Aura.

«Наши машины неудобны»

Автовладелец Виктор Александров, который не первый год сотрудничает с известными агрегаторами такси, считает, что обсуждаемые в Госдуме изменения в законе о такси нанесут сервису, что называется, удар под дых.

— Наши машины неудобны ни для таксистов, ни для пассажиров, — говорит он. — В них некомфортно долго крутить баранку — за смену сильно устаешь, руки ноги, спина — все начинает болеть. В них неудобно пассажирам. Недавно я сам вызывал такси — и пришла «Лада Гранта», наш, российский автомобиль. Я — мужчина крупный, габаритный, так сказать. И мне не хватило длины ремня, чтобы пристегнуться. Как так, спрашиваю водителя, а он мне в ответ — да вот такой ремень короткий заводской, многие жалуются. Для сегмента «эконом» наши машины, может, и подойдут. Но даже Vesta сейчас в «Яндекс.Такси» проходит по классу «комфорт» только в первый год эксплуатации, дальше тоже только «эконом».

Виктор Александров, который не первый год сотрудничает с агрегаторами такси, считает, что изменения в законе о такси нанесут сервису, что называется, удар под дых. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Поскольку Александров часто выступает консультантом у друзей и знакомых при выборе машины, он в курсе цен на автомобили и их характеристик. И говорит, что у многих отечественных авто из российского «только шильдик на капоте», остальное произведено за рубежом.

— Цены на наши автомобили, если соотносить их с качеством, неоправданно высоки, — рассуждает он. — А в эксплуатации они намного хуже «иностранцев». На обслуживание и ремонт придется тратить гораздо больше денег, потому что чаще ломаются, быстрее подвергаются коррозии. А в такси эксплуатация жестокая, значит, ремонты будут требоваться еще чаще. У меня иномарка — машине на данный момент 8 лет, пробег — 300 с лишним тысяч километров, а я за все время поменял только две шаровые, две стойки стабилизатора, да лампочки с тормозными накладками, и по прогнозам еще 300-400 тысяч двигатель может пройти без серьезного ремонта. Какая российская машина так будет работать?

Виктор Александров высказался резко против законопроекта в предлагаемом виде — по его мнению, приняв такой закон, можно вообще «убить» сферу услуг такси.

«Эти инициативы вызывают серьезные опасения у ключевых участников рынка»

В Общественном совете по развитию такси в Республике Татарстан считают, что требование использовать в такси только автомобили с высоким уровнем локализации создаёт угрозу исчезновения этого вида пассажирских перевозок:

— Эти инициативы вызывают серьезные опасения у ключевых участников рынка. Согласно опросам, многие клиенты, которые сегодня пользуются услугами такси бизнес-класса, комфорт-класса, не готовы пересесть в эконом-класс, которому, в основном соответствуют отечественные автомобили. Кроме того, эти инициативы могут привести к монополизации крупнейшего автопроизводителя страны, а когда происходит монополизация, сразу начинается удорожание услуг и снижение их качества. По данным, которыми располагает Общественный совет по развитию такси в РТ, автомобили российского производства уже занимают одну из ведущих позиций среди используемых в таксомоторном сегменте. Это говорит о том, что высокая востребованность на отечественные автомобили существует и без введения жестких ограничений.

Многие клиенты, которые пользуются услугами такси бизнес-класса, комфорт-класса, не готовы пересесть в эконом, которому в основном соответствуют отечественные авто. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Требования к локализации автомобилей для использования в такси, говорят в Совете, никак не отменяют того факта, что ряд важных производственных процессов отечественных заводов все равно основан на использовании зарубежных деталей и технологий, и в случае каких-то сбоев в поставках, выпуск российских автомобилей может быть приостановлен, а это приведет к невозможности своевременно обновлять автопарк такси. Получается, что инициатива по локализации не только не решает проблему зависимости от импорта, а, наоборот, создает дополнительные риски, делают выводы в Общественном совете.

Представитель совета привел в разговоре с «Реальным временем» результаты исследования: с 2022 по 2024 год доля автомобилей старше 5 лет в таксомоторном сегменте выросла почти вдвое — с 12% до 22%, что свидетельствует о финансовых проблемах перевозчиков. И добавил, что с введением требования о локализации эти проблемы будут только усугубляться, в то время как автопарк, состоящий из отечественных автомобилей, потребует более частого ремонта и обновления:

— Уже сегодня таксопарки, которые эксплуатируют продукцию АвтоВАЗа, в среднем тратят свыше 70 тысяч рублей в год на внеплановые ремонты. Отечественные машины, часто требуют внепланового ремонта — более трех раз в течение первого полугодия эксплуатации. Это уже стало несоразмерно большим бременем для бизнеса. А дополнительные расходы вынуждают перевозчиков повышать тарифы, либо снижать рентабельность своего бизнеса. По результатам наших опросов, всего лишь 33% перевозчиков рассматривают приобретение новых автомобилей в ближайшие полгода. Это свидетельствует о том, что бизнес остальных двух третей перевозчиков находится под большой угрозой.



«Реальное время» обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с запросом, к каким последствиям для службы такси, по мнению представителей агрегатора, может привести установление законодательного требования к локализации автомобилей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Предметно говорить имеет смысл только после публикации перечня»



Директор таксопарка «Блэк авто» Айрат Гатин сообщил «Реальному времени», что перспектива принятия поправок в закон о такси с жесткими требованиями к локализации его пока не беспокоит:

— Сегодня у нас даже нет перечня автомобилей, которые не соответствуют этому требованию. При этом у нас используются собираемые в России «Солярисы», китайские автомобили, и пока не ясно, подпадут ли они под запрет. В общем, предметно говорить на эту тему имеет смысл только после публикации такого перечня.

Кроме того, Гатин напомнил о том, что перестройка службы такси идет медленно, а вводимые в действие законы позволяют коммерсантам перестраиваться постепенно — значит, есть время подготовиться и заранее позаботиться о путях решения будущих проблем.

«Реальное время» обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с запросом, к каким последствиям для службы такси, по мнению представителей агрегатора, может привести установление законодательного требования к локализации автомобилей, и как отсутствие иномарок может сказаться на требованиях к машинам, которые здесь предоставляют клиентам в классах повышенной комфортности. Ответа издание не получило, как, впрочем, и на прошлый запрос о том, как агрегатор проверяет водителей, которых направляет к клиентам.

«Государство все делает правильно»

— При эксплуатации любого легкового автомобиля в коммерческих целях ни один производитель не даёт гарантийную поддержку, — говорит владелец компании «Автосеть.РФ», руководитель Ассоциации автодилеров Татарстана Руслан Абдулнасыров. — Поэтому с точки зрения последствий жесткой эксплуатации автомобиля в такси, то тут все одинаково и для иномарок, которые в основном сейчас представлены у нас китайскими брендами, и для российских автомобилей. Опыта эксплуатации китайских автомобилей с пробегом больше 200 тысяч км у нас пока практически нет, и насколько они надежны — покажет только практика.

Абдулнасыров отметил, что как правило, стоимость российских автомобилей в два раза ниже стоимости машин, ввозимых из других стран. И учитывая, что речь идет о коммерческой выгоде, при использовании российских авто стоимость входа на рынок такси для предпринимателей снижается.

«Опыта эксплуатации китайских автомобилей с пробегом больше двухсот тысяч километров у нас пока практически нет, и насколько они надежны покажет только практика». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также выразил сомнение в том, что российские автомобили не могут использоваться в такси, если речь идет о более высоком уровне комфорта — для этих целей, по мнению эксперта, вполне годится удлиненная версия Lada Vesta — Aura.

— С введением требований к локализации с точки зрения инвестиций для бизнеса создается более благоприятная ситуация, — считает Руслан Абдулнасыров. — Думаю, неприятие ее предпринимателями больше вызвано не реальными причинами, а тем, что вводятся ограничения, которых никогда еще не было. А вводятся они с важной целью: государство таким образом пытается стимулировать иностранных производителей инвестировать в промышленность нашей страны, создавать рабочие места, создавать вокруг заводов кластеры автокомпонентов, что повлечет рост потребления энергии, углеводородов, пластиков, стекла... Государство с точки зрения защиты интересов страны все делает правильно. А к изменениям люди быстро привыкают. Трамп только что ввел огромные пошлины на автомобили, которые не производятся в Америке — 25%. Все государства защищают свои рынки от компаний, которые заходят, ведут агрессивную политику, зажимают местных производителей за счет глобальных брендов.

За деглобализацию и баланс

Схожего мнения придерживается депутат Государственной думы от Татарстана, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он убежден, что введение требования локализации автомобилей, используемых в такси, своевременно и необходимо для поддержки российской экономики:

— Мы видим, что сейчас весь мир деглобализируется. Трамп вводит пошлины на все машины зарубежного производства, и так поступают многие. И я эту тенденцию в целом поддерживаю — она обеспечит новые рабочие места, развитие отечественного производства. Что же касается качества — в Госдуме используется все больше и больше отечественных автомобилей, мне часто приходится пользоваться подменными машинами, и могу сказать, что они в целом неплохие, особенно последняя модель АвтоВАЗа — широкая, большая.

Депутат подчеркнул, что при введении новых требований необходимо следить за тем, чтобы соблюдался баланс в плане конкуренции — она не должна снижаться, нельзя допустить появления монополиста на этом рынке, а отечественные производители должны быть поставлены в условия, когда им придется постоянно модернизировать свою продукцию, наращивать комфортность и качество автомобилей. Также Айрат Фаррахов заявил, что планируется следить за стоимостью и не допустить скачка цен на отечественные авто.

Он выразил сомнение в том, что пассажиры откажутся от услуг такси, и предположил, что места в более дорогом сегменте перевозок займут электрические автомобили, а отечественных марок машин со временем станет больше.

На вопрос, как стимулировать отечественного автопроизводителя собирать машины и налаживать производство отечественных комплектующих, Айрат Фаррахов ответил примером из собственной практики:

— Автомобили не могут ездить без свечей зажигания, и я инициировал переход мирового лидера свечей зажигания в «Алабугу». Мы уже прошли все этапы договоренностей, и компания, которая будет выпускать самые современные свечи на территории России, уже зарегистрировалась в Татарстане. В середине июня, согласно поручению президента, состоится торжественное открытие этого инновационного и роботизированного производства. В республику придет суперсовременное производство, которое будет платить налоги здесь, даст новые рабочие места, продвинет нашу экономику. А свечи зажигания, сделанные здесь роботами, которых привезут из Китая, будут российскими, и они добавят уровня локализации нашим автомобилям.