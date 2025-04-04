Татарстанские перевозчики против закона о локализации автопарка такси
В Общественном совете по развитию такси в РТ считают, что новшества грозят исчезновением этого вида перевозок
Татарстанские таксисты не хотят, чтобы Госдума пересаживала их на отечественные автомобили. По их мнению, принятие закона о локализации автопарка такси с поправками, внесенными ко второму чтению, приведет к негативным последствиям для этого вида бизнеса и для тех, кто пользуется его услугами. О спорных пунктах документа, ожидаемых последствиях новшества и связанных с ним перспективах отечественного автопрома — в материале «Реального времени».
Рынок сузится до четырех моделей авто?
Волну недовольства подняла среди таксистов новая редакция законопроекта о локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Документ был подготовлен полтора года назад в связи с поручением президента России Владимира Путина. В первом чтении он был принят в январе 2024 года и не вызвал нареканий у избирателей. Однако после того, как недавно стало известно о коррективах, которые законодатели внесли в этот документ, отношение к нему поменялось.
Если закон будет принят в предлагаемом сегодня виде, то уже с 1 октября 2025 года для работы в сфере пассажирских перевозок можно будет приобретать лишь автомобили, произведенные на отечественных заводах и имеющие высокий уровень локализации. Уровень локализации — это оцениваемая в баллах доля производственных процессов, которые осуществляются на территории России, и объем использования в конечной продукции местных комплектующих и сырья. Максимальная оценка уровня локализации на сегодня составляет 8800 баллов.
Сейчас уровень локализации контролируется при госзакупках: авто с уровнем локализации менее 3200 баллов не могут поставляться по госконтрактам. Если будут приняты предлагаемые сегодня поправки в Федеральный закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации…», допуск автомобилей к использованию в такси будет осуществляться на тех же условиях, что и при госзакупках.
Также поправки в закон о такси предусматривают использование автомобилей, произведенных в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Машины, выпущенные по СПИК после 1 марта 2025 года, будут допускаться для работы в такси уже только по согласованию с правительством.
При этом, согласно данным из открытых источников, сегодня уровень локализации в 3200 баллов преодолели лишь четыре модели легковых авто, выпускаемых российским автопромом: Lada — Granta, Vesta, Largus и Aura.
«Наши машины неудобны»
Автовладелец Виктор Александров, который не первый год сотрудничает с известными агрегаторами такси, считает, что обсуждаемые в Госдуме изменения в законе о такси нанесут сервису, что называется, удар под дых.
— Наши машины неудобны ни для таксистов, ни для пассажиров, — говорит он. — В них некомфортно долго крутить баранку — за смену сильно устаешь, руки ноги, спина — все начинает болеть. В них неудобно пассажирам. Недавно я сам вызывал такси — и пришла «Лада Гранта», наш, российский автомобиль. Я — мужчина крупный, габаритный, так сказать. И мне не хватило длины ремня, чтобы пристегнуться. Как так, спрашиваю водителя, а он мне в ответ — да вот такой ремень короткий заводской, многие жалуются. Для сегмента «эконом» наши машины, может, и подойдут. Но даже Vesta сейчас в «Яндекс.Такси» проходит по классу «комфорт» только в первый год эксплуатации, дальше тоже только «эконом».
Поскольку Александров часто выступает консультантом у друзей и знакомых при выборе машины, он в курсе цен на автомобили и их характеристик. И говорит, что у многих отечественных авто из российского «только шильдик на капоте», остальное произведено за рубежом.
— Цены на наши автомобили, если соотносить их с качеством, неоправданно высоки, — рассуждает он. — А в эксплуатации они намного хуже «иностранцев». На обслуживание и ремонт придется тратить гораздо больше денег, потому что чаще ломаются, быстрее подвергаются коррозии. А в такси эксплуатация жестокая, значит, ремонты будут требоваться еще чаще. У меня иномарка — машине на данный момент 8 лет, пробег — 300 с лишним тысяч километров, а я за все время поменял только две шаровые, две стойки стабилизатора, да лампочки с тормозными накладками, и по прогнозам еще 300-400 тысяч двигатель может пройти без серьезного ремонта. Какая российская машина так будет работать?
Виктор Александров высказался резко против законопроекта в предлагаемом виде — по его мнению, приняв такой закон, можно вообще «убить» сферу услуг такси.
«Эти инициативы вызывают серьезные опасения у ключевых участников рынка»
В Общественном совете по развитию такси в Республике Татарстан считают, что требование использовать в такси только автомобили с высоким уровнем локализации создаёт угрозу исчезновения этого вида пассажирских перевозок:
— Эти инициативы вызывают серьезные опасения у ключевых участников рынка. Согласно опросам, многие клиенты, которые сегодня пользуются услугами такси бизнес-класса, комфорт-класса, не готовы пересесть в эконом-класс, которому, в основном соответствуют отечественные автомобили. Кроме того, эти инициативы могут привести к монополизации крупнейшего автопроизводителя страны, а когда происходит монополизация, сразу начинается удорожание услуг и снижение их качества. По данным, которыми располагает Общественный совет по развитию такси в РТ, автомобили российского производства уже занимают одну из ведущих позиций среди используемых в таксомоторном сегменте. Это говорит о том, что высокая востребованность на отечественные автомобили существует и без введения жестких ограничений.
Требования к локализации автомобилей для использования в такси, говорят в Совете, никак не отменяют того факта, что ряд важных производственных процессов отечественных заводов все равно основан на использовании зарубежных деталей и технологий, и в случае каких-то сбоев в поставках, выпуск российских автомобилей может быть приостановлен, а это приведет к невозможности своевременно обновлять автопарк такси. Получается, что инициатива по локализации не только не решает проблему зависимости от импорта, а, наоборот, создает дополнительные риски, делают выводы в Общественном совете.
Представитель совета привел в разговоре с «Реальным временем» результаты исследования: с 2022 по 2024 год доля автомобилей старше 5 лет в таксомоторном сегменте выросла почти вдвое — с 12% до 22%, что свидетельствует о финансовых проблемах перевозчиков. И добавил, что с введением требования о локализации эти проблемы будут только усугубляться, в то время как автопарк, состоящий из отечественных автомобилей, потребует более частого ремонта и обновления:
— Уже сегодня таксопарки, которые эксплуатируют продукцию АвтоВАЗа, в среднем тратят свыше 70 тысяч рублей в год на внеплановые ремонты. Отечественные машины, часто требуют внепланового ремонта — более трех раз в течение первого полугодия эксплуатации. Это уже стало несоразмерно большим бременем для бизнеса. А дополнительные расходы вынуждают перевозчиков повышать тарифы, либо снижать рентабельность своего бизнеса. По результатам наших опросов, всего лишь 33% перевозчиков рассматривают приобретение новых автомобилей в ближайшие полгода. Это свидетельствует о том, что бизнес остальных двух третей перевозчиков находится под большой угрозой.
«Предметно говорить имеет смысл только после публикации перечня»
Директор таксопарка «Блэк авто» Айрат Гатин сообщил «Реальному времени», что перспектива принятия поправок в закон о такси с жесткими требованиями к локализации его пока не беспокоит:
— Сегодня у нас даже нет перечня автомобилей, которые не соответствуют этому требованию. При этом у нас используются собираемые в России «Солярисы», китайские автомобили, и пока не ясно, подпадут ли они под запрет. В общем, предметно говорить на эту тему имеет смысл только после публикации такого перечня.
Кроме того, Гатин напомнил о том, что перестройка службы такси идет медленно, а вводимые в действие законы позволяют коммерсантам перестраиваться постепенно — значит, есть время подготовиться и заранее позаботиться о путях решения будущих проблем.
«Реальное время» обратилось в пресс-службу «Яндекс.Go» с запросом, к каким последствиям для службы такси, по мнению представителей агрегатора, может привести установление законодательного требования к локализации автомобилей, и как отсутствие иномарок может сказаться на требованиях к машинам, которые здесь предоставляют клиентам в классах повышенной комфортности. Ответа издание не получило, как, впрочем, и на прошлый запрос о том, как агрегатор проверяет водителей, которых направляет к клиентам.
«Государство все делает правильно»
Абдулнасыров отметил, что как правило, стоимость российских автомобилей в два раза ниже стоимости машин, ввозимых из других стран. И учитывая, что речь идет о коммерческой выгоде, при использовании российских авто стоимость входа на рынок такси для предпринимателей снижается.
Он также выразил сомнение в том, что российские автомобили не могут использоваться в такси, если речь идет о более высоком уровне комфорта — для этих целей, по мнению эксперта, вполне годится удлиненная версия Lada Vesta — Aura.
— С введением требований к локализации с точки зрения инвестиций для бизнеса создается более благоприятная ситуация, — считает Руслан Абдулнасыров. — Думаю, неприятие ее предпринимателями больше вызвано не реальными причинами, а тем, что вводятся ограничения, которых никогда еще не было. А вводятся они с важной целью: государство таким образом пытается стимулировать иностранных производителей инвестировать в промышленность нашей страны, создавать рабочие места, создавать вокруг заводов кластеры автокомпонентов, что повлечет рост потребления энергии, углеводородов, пластиков, стекла... Государство с точки зрения защиты интересов страны все делает правильно. А к изменениям люди быстро привыкают. Трамп только что ввел огромные пошлины на автомобили, которые не производятся в Америке — 25%. Все государства защищают свои рынки от компаний, которые заходят, ведут агрессивную политику, зажимают местных производителей за счет глобальных брендов.
За деглобализацию и баланс
Схожего мнения придерживается депутат Государственной думы от Татарстана, член Комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Он убежден, что введение требования локализации автомобилей, используемых в такси, своевременно и необходимо для поддержки российской экономики:
Депутат подчеркнул, что при введении новых требований необходимо следить за тем, чтобы соблюдался баланс в плане конкуренции — она не должна снижаться, нельзя допустить появления монополиста на этом рынке, а отечественные производители должны быть поставлены в условия, когда им придется постоянно модернизировать свою продукцию, наращивать комфортность и качество автомобилей. Также Айрат Фаррахов заявил, что планируется следить за стоимостью и не допустить скачка цен на отечественные авто.
Он выразил сомнение в том, что пассажиры откажутся от услуг такси, и предположил, что места в более дорогом сегменте перевозок займут электрические автомобили, а отечественных марок машин со временем станет больше.
На вопрос, как стимулировать отечественного автопроизводителя собирать машины и налаживать производство отечественных комплектующих, Айрат Фаррахов ответил примером из собственной практики:
— Автомобили не могут ездить без свечей зажигания, и я инициировал переход мирового лидера свечей зажигания в «Алабугу». Мы уже прошли все этапы договоренностей, и компания, которая будет выпускать самые современные свечи на территории России, уже зарегистрировалась в Татарстане. В середине июня, согласно поручению президента, состоится торжественное открытие этого инновационного и роботизированного производства. В республику придет суперсовременное производство, которое будет платить налоги здесь, даст новые рабочие места, продвинет нашу экономику. А свечи зажигания, сделанные здесь роботами, которых привезут из Китая, будут российскими, и они добавят уровня локализации нашим автомобилям.
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