Роботам готовят центры в 30 регионах

Университет «Иннополис» проведет конкурсные отборы по созданию 30 центров в регионах РФ

30 центров развития робототехники будет создано в регионах, а их оператором выступит Университет «Иннополис». Об этом сегодня сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на совещании по развитию промышленной робототехники в инновационном центре «Сколково».

— Первый такой центр был создан в прошлом году в Татарстане за счет субсидии Университету «Иннополис». Им также отобран еще один центр в Перми по итогам конкурса, на который было получено свыше десятка заявок из разных регионов. Надеюсь, высокую заинтересованность проявят и остальные субъекты РФ в последующих отборах», — отметил он. Эти центры займутся также подготовкой кадров и разработкой решений для автоматизации процессов и сверхточного прототипирования.

За прошлый год предприятия произвели в 2,5 раза больше промышленных роботов, чем в 2023 году. «В федеральном проекте мы предусмотрели широкий перечень мер господдержки. Они направлены и на стимулирование спроса, и на проведение НИОКРов по разработке новых образцов промышленной робототехники. Чтобы предприятия легко ориентировались в методологии почти двух десятков механизмов, которые заработают в ближайшее время, — подчеркнул Антон Алиханов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Совещание по вопросу развития промышленной робототехники проходило под председательством заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина. В нем участвовали глава Минпромторга России Антон Алиханов и глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Луиза Игнатьева