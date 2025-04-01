Многомиллионное наследство: почему Михаил Скоблионок завещал бизнес фонду, а не детям?

Татарстанский предприниматель завещал активы наследственному фонду, а его дети получат пассивный доход от управления

По его завещанию в Казани был зарегистрирован наследственный фонд им. М.А. Скоблионка. Фото: фото Максима Платонова

«Никому ничего не передам [в наследство], потому что дорого то, что заработаешь сам», — говорил еще при жизни известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок, построивший бизнес-империю с многомиллионными оборотами. Почти так и вышло. По его завещанию в Казани был зарегистрирован наследственный фонд его имени, куда по последней воле бизнесмена были переданы все его активы, расположенные в Татарстане, Абхазии и Израиле. При этом гостиницы сети «Регина» и рестораны потеряли статус самостоятельного юридического лица, а значит раздробить наследство по частям будет невозможно. «Михаил Абрамович всегда хотел оставить после себя бизнес, который будет работать несколько поколений, а также сохранить рабочие места для тех, кто работал с ним», — отметила в разговоре с «Реальным временем» управляющая фондом Лилия Ермакова.

Завещание в пользу наследственного фонда им М.А. Скоблионка

Каждый раз после смерти известных деятелей искусства и состоятельных бизнесменов страну сотрясают громкие скандалы из-за многомиллионного наследства. Взрослые дети начинают делить имущество отца или матери в судах, так как по российскому законодательству те наделены статусом наследников первой очереди и юридически вправе претендовать на все то, что заработано родителями в течение их жизни. Из-за судебных споров доставшийся им бизнес начинает лихорадить, порой он приходит в упадок.

Можно ли бескровно передать активы наследникам, чтобы отцовский бизнес продолжал работать в прежнем темпе? Для того, чтобы избежать раздела бизнеса известный татарстанский предприниматель Михаил Скоблионок, скончавшийся в начале февраля, еще при жизни решил передать активы в бессрочный наследственный фонд, лишив возможности отчуждения гостиниц сети «Регина» в пользу кого-то из девяти своих детей.

Сеть отелей «Регина» работает в России, Абхазии и в Израиле. скриншот системы Дубль Гис

Это первый случай после реформы наследственного права в стране. Формально наследственный фонд им. М.А. Скоблионка стал третьим по счету, но первый уже закрыт (идет реализация имущества, — прим. авт.), а второй фонд — «Раиля» в Башкортостане — появился после судебных тяжб с региональным управлением Министерства юстиции и будет работать до совершеннолетия наследника.

В отличие от него наследственный фонд им М.А. Скоблионка был зарегистрирован в Казани через 12 дней после его смерти. Причем его регистрацию осуществляло УФНС по Татарстану. Юридически наследство переходит в собственность родственников в течение полугода, но в данном случае переход прав ускорило завещание, составленное предпринимателем задолго до смерти. Он было заверено нотариусом, поэтому налоговая служба без возражений осуществила его регистрацию. Михаил Скоблионок владел сетью отелей «Регина», ЗАО «ТАКПО», аффилированными компаниями, предприятиями и санаторием «Нехама» в поселке Петровский под Казанью. Почему Михаил Абрамович решил передать активы фонду, а не детям?

«Бизнес должен работать в едином комплексе, а его люди — обеспечены рабочими местами»

О подготовке завещания Михаил Абрамович задумался давно — за четыре года до смерти (он скончался в этом году в возрасте 78 лет, — прим. авт.), рассказала «Реальному времени» управляющая фондом Лилия Ермакова.

— Тогда он начал кропотливую работу над подготовкой завещания с казанской юридической компанией «Статус-Кво», стал искать подходящую правовую конструкцию. Но фактически в течение последних 10 лет думал, кому и как передать наследство. Его главная цель заключалась в том, чтобы сохранить бизнес, дело, которым занимался всю жизнь. При этом не забывал о тех, с кем построил империю — о работниках, с которыми прошел «огонь, воду и медные трубы». В этом году исполняется почти 38 лет. Главная цель — компания должна работать и сохранить рабочие места, — отметила она, добавив, что в компании трудится почти 350 человек.

Управляющая наследственным фондом Лилия Ермакова говорит, что основатель империи опасался дробления бизнеса. фото Динара Фатыхова

Напрашивается вопрос: почему предприниматель не передал свой бизнес напрямую детям и активы достались не им, а были вложены в наследственный фонд? «Передачу наследства он обсуждал с детьми на протяжении двух лет. Он им объяснял, что цель наследственного фонда заключается в том, чтобы бизнес работал в едином комплексе, а его работники были обеспечены рабочими местами», — отметила Лилия Ермакова. По ее словам, в наследственный фонд переданы не только санаторий «Нехама», но и все гостиницы под брендом «Регина» — они работают в Татарстане, России, Абхазии, Израиле. По словам управляющей, Михаил Абрамович не хотел раздавать детям условно по одной гостинице, поэтому все предприятия были внесены в наследственный фонд, и теперь договоры заключаются не от имени отдельного юрлица, а от всего фонда. «Все работает как при нем. Все сохранено, как он и просил», — заметила Ермакова. Правда, контрагенты пока не могут привыкнуть к новому партнеру, ведь фонд не может считаться коммерческой организацией. Вопрос — как начисляются налоги?

Собеседники издания пояснили и то, для чего потребовалось консолидировать активы в одних руках: бизнесмен построил сложный конгломерат из сети гостиниц «Регина» и ресторанов, а также выстроил сопутствующий им строительный и транспортный дивизионы. К примеру, рестораны «завязаны» на обслуживании посетителей гостиниц — те дополняют друг друга. Гостиница генерирует трафик, а ресторан — поддерживает. Под их работу подстраивается транспортный парк, рассказывал несколько лет назад сам Скоблионок.

Михаил Абрамович понимал, что построенный им бизнес разделить на части невозможно, он «выживет» только как единое целое. Однако с наступлением его смерти расщепление могло бы наступить неизбежно. Не факт, что кто-то из детей не станет «тянуть одеяло на себя». Альтернативой этому могло стать только завещание, где владелец бизнеса сам определит, что будет дальше.

«Даю высшее образование, квартиру и первый автомобиль, а дальше — сам»

— Когда он пришел, то сразу поставил задачу — сохранить то, что создал, чтобы это продолжало работать десятилетиями после его кончины, — рассказал «Реальному времени» глава юридической компании «Статус-Кво» Рустам Гарифуллин.

При подготовке завещания было несколько важных моментов. Во-первых, большой круг наследников первой очереди. Во-вторых, активы работают в нескольких странах, чье законодательство необходимо учитывать. По словам Рустама Гарифуллина, в процессе обсуждения и родилась правовая конструкция наследственного фонда. Его суть — реорганизация фонда недопустима в принципе, а сам фонд — бессрочный. Были ли возражения от детей-наследников бизнесмена по поводу создания фонда?

Глава юридической компании «Статус-Кво» Рустам Гарифуллин занимался подготовкой завещания в течение четырех лет . фото Динара Фатыхова

— Нет, потому что в фонде прописаны такие условия, что наследники сами заинтересованы в его деятельности. Фонд объединяет интересы наследников и профессиональных управленцев, — пояснил Эмиль Хабибуллин и добавил, что дети получают пассивный доход от прибыли фонда, но некоторые работают в отделе маркетинга, в отделе продаж, занимая топовые позиции при управлении гостиницами, — Они понимают, что эффективнее получать доход, чем управлять недвижимостью, так как результаты работы фонда влияют на их благосостояние.

«Каждый из девяти детей с уважением отнесся к последней воле отца, так как Михаил Абрамович был для них непререкаемым авторитетом», — добавила Лилия Ермакова. По ее словам, основатель империи «Регина» считал, что его дело вырастить ребенка, дать ему высшее образование, купить квартиру и первый автомобиль. А дальше — сам, в свободное плавание. Строго говоря, не все родители могут обеспечить таким «соцпакетом» своих детей на старте.

Можно ли избежать конфликтов в семье после смерти состоятельного отца? «Да, если наследодатель при жизни подготовит завещание и выразит свою волю о том, как следует распорядиться имуществом, — говорит Эмиль Хабибуллин. — Имеешь автомобиль, квартиру — прими решение, кому должно достаться твое добро в случае неожиданного ухода из жизни. А если нет завещания, то наследники вправе поделить поровну. Но не каждый из его детей и родственников согласится, скажем, продать квартиру или дачу. И как при этом пользоваться имуществом, если у квартиры пять наследников? Продать и поделить деньги можно, если все наследники будут согласны. Поэтому нужно смотреть за горизонт и заблаговременно думать о будущем», — советует Хабибуллин.