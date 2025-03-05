Суд не поверил в подброс взятки: энергетика «Алабуга Девелопмент» посадили на 8 лет

Рустам Гумеров (слева). Фото: Ирина Плотникова

Накануне Елабужский горсуд приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего главного энергетика ООО «Алабуга Девелопмент» и отца троих детей Рустама Гумерова. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере от подрядчика.

Напомним, под стражей энергетик оказался 25 июля 2023 года — его задержали рядом с кафе «Старый Казан» на трассе М-7 после встречи с подрядчиком работ в особой экономической зоне «Алабуга». По версии ФСБ и СК, на этой встрече подрядчик передал представителю заказчика первый транш — 500 тысяч рублей (правда, часть переданных средств была муляжом), а вся сумма взятки должна была составить свыше 2 млн рублей — 7% от заключенных между «Алабуга Девелопментом» и подрядчиком контрактов на 30 млн рублей с лишним. Эту сумму энергетик Гумеров, как утверждали силовики, требовал за подписание актов выполненных работ и покровительство в будущем. Но подрядчик обратился с заявлением в ФСБ и далее действовал уже под контролем спецслужб.

Сам подсудимый вину отрицал. Еще в ходе предварительного следствия он утверждал — деньги ему подкинули в салон машины, когда он снял ее с сигнализации. «При очной ставке свидетель Петров подтвердил, что самолично, без чьей-либо просьбы положил в автомобиль эти деньги. Откуда эти деньги взялись — он также объяснить не смог, эти вопросы следствием были отведены», — уверял Гумеров Верховный суд Татарстана при рассмотрении жалобы на арест.

Однако суд посчитал вину доказанной.