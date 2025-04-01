Татарстан намерен увеличить производство молока до 2,3 млн тонн в 2025 году

Фото: Реальное время

Татарстан ставит перед собой цель по наращиванию объемов производства молока. В 2025 году планируется произвести не менее 2,3 млн тонн этого продукта. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на круглом столе Союза производителей молока Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо молока, в планах на следующий год значится получение около 1,6 млрд куриных яиц, а также подготовка к убою примерно 519 тыс. тонн мяса скота и птицы.

В январе стало известно, что фермеры из Дрожжановского района Татарстана третий месяц не могут получить оплату за сданное молоко от местного сельхозкооператива «Исток». Как рассказали «Реальному времени» сельчане, с ними не расплатились за ноябрь и декабрь. Некоторые животноводы сообщили о задержке в надзорный орган.

Рената Валеева