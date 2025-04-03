Апрельские ожидания: подключат ли Россию к SWIFT?

«Реальное время» обсудило с экспертами, от чего зависит возвращение банков России в международную финансовую систему

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Всю прошлую неделю экономическая общественность гадала, подключат ли «Россельхозбанк» к международной системе SWIFT. На сайте Кремля это событие представлено как обязательное условие сделки на Черном море. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что российский банк может вернуться к международным расчетам с использованием SWIFT уже в этом месяце. Однако другие экономисты не столь оптимистичны. Подробнее — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что подключение «Россельхозбанка» к SWIFT возможно уже в апреле. Такое заявление он сделал в минувшую пятницу после опубликования итогов встречи российской и американской экспертных групп.

На сайте Кремля появилось заявление, что российская и американская стороны условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях. Но эта договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкций с «Россельхозбанка» и подключение его к SWIFT.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что подключение «Россельхозбанка» к SWIFT возможно уже в апреле. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

«Россельхозбанк» был отключен от международной системы передачи межбанковской информации SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза в июне 2022 года. Банк играет важную роль в финансовом обслуживании сельскохозяйственной отрасли России, и его возвращение в систему может значительно упростить международные финансовые операции.

Подключение «Россельхозбанка» к SWIFT также связано с черноморской зерновой инициативой, которая была подписана в 2022 году для вывоза украинского зерна. Однако Россия вышла из этой сделки в 2023 году, указывая на использование инициативы для атак на российские объекты. Всего с начала СВО от международной системы SWIFT отключили 21 российский банк.

— Хотя есть обнадеживающие заявления, однако маловероятно, что «Россельхозбанк» в апреле будет подключен к системе SWIFT, даже если США и Россия достигнут договоренности по безопасности в Черном море, и на это влияет целый ряд факторов, — считает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

Во-первых, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, и пока санкции не снимет Евросоюз, подключение «Россельхозбанка» невозможно. В настоящее время ЕС продолжает санкционную войну против России и снимать какие-либо санкции не предполагает.

Во-вторых, существуют разные подходы к урегулированию украинского конфликта, добавляет эксперт. США хочет закончить этот конфликт, что принесет им значительные дивиденды. А ЕС делает все для поражения России, или как минимум, чтобы РФ был нанесен неприемлемый ущерб, так как Евросоюз считает Украину своей зоной влияния. «Разнонаправленные действия этих двух игроков не позволяют быстрого нахождения компромисса в снятии санкций с Россельхозбанка. Хотя у США есть мощные рычаги давления, и поэтому быстрое принятие положительного решения возможно, но маловероятно», — объясняет экономист.

Разнонаправленные действия двух игроков не позволяют быстрого нахождения компромисса в снятии санкций с Россельхозбанка, считает эксперт. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Трамп хочет достижения мира и его мало волнуют интересы России, Украины, ЕС, для него главное интересы США, так как он их понимает. Если он будет считать, что для достижения поставленных целей нужно давить Россию, он будет это делать. А в этом его убеждают многие мировые политики Запада и вполне возможно, что снятие санкций с «Россельхозбанка» выйдет из повестки переговоров», — не исключает Рустем Шайахметов.

«США, устанавливая высокие тарифы для товаров из ЕС, претендуя на Гренландию, жестко устанавливая свои правила по урегулированию украинского конфликта, без согласования с ЕС, обострили отношения между США и Евросоюзом. При Байдене США оплачивали свое военное присутствие в Европе, львиную долю расходов Запада на СВО, фактически поддерживали ЕС в политике доминирования Евросоюза на Украине, не усиливая роль США в первую очередь в экономике. После того, как США потребовали от Украины заключить кабальную сделку по полезным ископаемым, в ЕС поняли, что ситуация кардинально изменилась, потому что теперь США хотят быть главными выгодоприобретателями, — говорит эксперт. — Для Евросоюза стало шоком, что США перестали быть «дойной коровой» для решения европейских проблем. ЕС осознало, что Трамп видит в Европе мощного конкурента, которого США будет жестко подавлять, это усиливает «ястребиную» позицию ЕС в отношении России».

ЕС осознало, что Трамп видит в Европе мощного конкурента, которого США будет жестко подавлять, это усиливает «ястребиную» позицию ЕС в отношении России». взято с сайта kremlin.ru

Для власти Украины соглашение о безопасности судоходства в Черном море малоинтересно, так как морская логистика экспорта украинского продовольствия налажена, снижение страховых выплат некритично. «При заключении соглашения большие выгоды получат российские товаропроизводители, а это неприемлемо для существующей украинской власти. Более того, это станет первым шагом снятия антироссийских санкций. Поэтому, скорее всего, Зеленский будет стараться затягивать переговоры», — объясняет Шайахметов.

Заключение этого соглашения и его успешная реализация продемонстрируют, что с Россией можно и нужно договариваться. Это станет успехом США и России. «При этом подорвет политику ЕС, Великобритании, Канады, Украины в отношении России, которые жаждут ее поражения и готовы жертвовать финансами и жизнями украинских граждан. Это понимают все политики, поэтому противники соглашения сделают все возможное, чтобы его не было», — подчеркивает он.

Сейчас все зависит от того, сможет ли Трамп заставить Зеленского подписать и реализовывать соглашение о безопасности судоходства в Черном море. «Если сможет, то ускорятся процессы снятия санкций с России и тогда вполне возможно, что в этом году российские банки подключат к SWIFT», — резюмировал экономист.

— SWIFT — компания с штаб-квартирой в Бельгии, работающая в европейской юрисдикции. То есть ее деятельность регулируется ЕЦБ, Еврокомиссией и другими европейскими регуляторами. Кроме того, европейцы занимают большинство в совете директоров компании. Поэтому, как я понимаю, чтобы переподключить к SWIFT Россельхозбанк или какой-то другой российский банк, России надо будет так или иначе договариваться с ЕС, перспективы чего в данный момент выглядят сомнительно, учитывая, что европейцы не только пока не собираются ослаблять антироссийские санкции, но и, по данным СМИ, готовят новый пакет санкционных ограничений, — комментирует Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

При этом просьба или требование Трампа вряд ли возымеют действие, учитывая ухудшение отношений между Старым и Новым Светом, поэтому я довольно скептически оцениваю возможность переподключения российских банков к SWIFT в обозримом будущем, резюмировал аналитик.