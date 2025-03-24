Татарстан получит более 2 млрд рублей на создание центра развития технологий БПЛА

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Татарстан получит более 2 млрд рублей в 2026 году на организацию научно-производственного центра, специализирующегося на испытаниях и развитии технологий гражданских БПЛА. Соответствующее распоряжение правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование выделяется регионам, чьи проекты стали победителями конкурсного отбора, проведенного на платформе Государственной информационной системы промышленности. Помимо Татарстана, поддержку получат еще 15 регионов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Создание центра в Татарстане позволит сконцентрировать ресурсы на разработке и тестировании новых технологий в области гражданского применения беспилотников, что будет способствовать развитию отрасли и укреплению технологического суверенитета страны.

В 2025 году на создание подобных центров в регионах будет направлено более 4 млрд рублей, из которых средства получат семь субъектов. Общий объем финансирования в 2026 году составит 10 млрд рублей, а в 2027 году — свыше 7 млрд рублей.

Подробнее о центре — в материале «Реального времени».

Рената Валеева