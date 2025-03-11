ТМ «Махеевъ» выпустила две новинки: соус «Сладкий Чили» и маринад «Классический»

Торговая марка подготовилась к сезону барбекю, расширив линейку маринадов и пополнив коллекцию экзотических соусов

Фото: предоставлено АО "Эссен Продакшн АГ"

По статистике холдинга «Росбизнесконсалтинг», продажи соусов в России в 2023 году выросли на 5,7% и достигли 1,28 миллиона тонн. Один из ведущих производителей соусной продукции — АО «Эссен Продакшн» за минувший год нарастил долю бренда «Махеевъ» на рынке соусов на 19%.

В ассортименте ТМ «Махеевъ» появился новый соус — «Сладкий Чили», который пополнил линейку азиатских вкусов. Интерес потребителей к азиатским ноткам в кулинарии не сдает позиций, и соусы — один из самых простых способов придать домашней кулинарии экзотический вкус. Отвечая на этот запрос рынка, технологи «Махеевъ» регулярно разрабатывают новые и новые продукты, которые неизменно завоевывают любовь потребителей. И вот теперь к «Манго-Чили», «Кисло-Сладкому» и «Терияки» в линейке азиатских вкусов добавился «Сладкий Чили».

Инна Попова, руководитель отдела маркетинга «Эссен Продакшн АГ», объясняет:

— Новый соус «Сладкий Чили» гармонично вливается в хит-парад соусов «Махеевъ», предлагая взрывное сочетание свежести, сладости и благородной остроты чили. Главный гастрономический тренд сегодня — еда как эксперимент. Современные гурманы превращают кухню в лабораторию, а простые блюда — в шедевры. «Сладкий Чили» отвечает этому тренду, удовлетворяя запрос и на смелые сочетания, и на удобство готовки, и на эстетику блюда

Новый соус подходит и для того, чтобы замариновать в нем креветки, и в качестве добавки к бургеру, и как пикантная нотка для вока с лапшой. А любителям особенно смелых экспериментов можно посоветовать добавить каплю «Сладкого Чили» к мороженому.

Гриль и мангал давно вошли в кулинарную традицию потребителей. Торговая марка «Махеевъ» отвечает и на этот запрос, добавив новинку к своей линейке маринадов. Маринад «Классический» задумывался как универсальный помощник для дружеской гриль-вечеринки. Он подходит и для мяса, и для птицы, с ним можно приготовить на гриле и овощи, и шампиньоны. Сбалансированное сочетание приправ и соуса сохранит сочность блюда, придаст ему насыщенный аромат. При этом не нужно будет тратить на это усилий — просто добавить маринад к мясу или овощам.

Инна Попова советует не останавливаться только на маринаде. Соус «Сладкий Чили» тоже станет прекрасным добавлением к продуктам, приготовленным на гриле:

— Обе наших новинки станут кулинарным акцентом для блюд, приготовленных на свежем воздухе. Например, «Сладкий Чили» можно использовать разными способами. Во-первых, он может стать самостоятельной основой для маринада. Во-вторых, подойдет для глазирования ребрышек или стейков в последние минуты жарки. В-третьих, это прекрасный соус-компаньон для гриль-вечеринки, чтобы обмакивать в него запеченные овощи. В-четвертых, из него получится отличная заправка для микс-салатов. Словом, «Махеевъ» вновь подготовился к шашлычному сезону, который скоро стартует. Мы надеемся, что обе наших новинки будут по достоинству оценены потребителями.



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Людмила Губаева