Мечтали со времен СССР, но реализовали только сейчас

Уникальный, технологичный, экологичный на более чем 4 млрд кубометров в год: газопровод высокого давления от Группы ТАИФ утолил газовый голод Нижнекамска

Фото: Ринат Назметдинов

В начале сентября с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, руководства Группы ТАИФ и других официальных лиц в Нижнекамске состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового газопровода высокого давления «ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим». «Реальное время» решило вновь вернуться к этому событию и более подробно рассказать о том, какой была ситуация с обеспечением Нижнекамского промышленного узла природным газом до реализации проекта ТАИФом. А кроме того, о том, какие возможности открываются теперь для производств и населения Нижнекамска и экономики Татарстана в целом, в чем уникальность технологии Direct Pipe и как новый газопровод поможет снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Рустам Минниханов: «Проект ТАИФа дорогого стоит»

4,3 млрд рублей, 17 месяцев упорной работы, 30 километров — общая протяженность, в том числе 2,7 км, включая три водных перехода, построены методом Direct Pipe, 5,7 км — проходят по территории национального парка «Нижняя Кама», 1 200 мм — диаметр. Пропускная способность — более 4 млрд кубометров природного газа в год. Ввод газопровода высокого давления «ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим» стал завершающим этапом масштабного проекта Группы ТАИФ в области повышения надежности газоснабжения не только предприятий группы, но и Нижнекамского промышленного узла в целом.

Рустам Минниханов: «Без надежного газоснабжения дальнейшего развития Нижнекамского промузла не было». Фото Романа Хасаева

— Этот газопровод — наша мечта. Мы по-разному подходили к решению этой задачи (вопросу газообеспечения Нижнекамского узла, — прим. ред.), сколько смогли, столько уже добавили. Но дальше уже развития не было. И тот шаг, который был предпринят Группой ТАИФ — построить (газопровод, — прим. ред.) — за свои средства, — он дорогого стоит. Самые уникальные и современные технологии, соответствующие всем экологическим нормам. И самое главное: у нас открываются огромные перспективы дальнейшего развития Нижнекамского промышленного узла, — подчеркнул в своем выступлении на церемонии ввода газопровода в эксплуатацию Рустам Минниханов.

Проект, который ждали со времен СССР

Татарстан — активно развивающийся крупный промышленный регион России. Нижнекамск — нефтеперерабатывающий и нефтегазохимический центр всей республики.

Еще во времена Советского Союза, учитывая практически ежегодный ввод в эксплуатацию новых производств и темпы роста самого Нижнекамска, поднимался вопрос повышения объемов и надежности обеспечения района природным газом. Однако тогда реализовать проект строительства газопровода высокого давления у государства так и не получилось.

За несколько десятилетий, минувших со времени распада СССР, Нижнекамск вместе со страной успел пережить и период экономического упадка, и новый взлет. Объемы производства продукции мощностями ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ-НК» выросли в разы, увеличила выработку электроэнергии и тепла Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), строятся завод метанола, первая очередь этиленового комплекса — ЭП-600, ПГУ-ТЭС-ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 495 МВт. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в режиме комплексного опробования уже перерабатывает проектное сырье — гудрон и вакуумный газойль. По завершении пусконаладочных работ и всех согласовательных процедур он заработает в полную силу. Все это тоже потребует увеличения объемов топлива — природного газа. Как и проекты, реализуемые ПАО «Татнефть» на комплексе ТАНЕКО и Нижнекамской ТЭЦ-2. Своей доли газа требуют множество других производственных предприятий и компаний, не имеющих отношения в нефтепереработке и нефтегазохимии.

К 2025 году, в сравнении с 2009-м, плановое потребление природного газа в Нижнекамске вырастет втрое

По данным экспертов, с учетом дальнейшего развития предприятий Нижнекамского промышленного узла, включая Группу ТАИФ (речь идет о реализации только уже начатых и анонсированных проектов), к 2025 году необеспеченный спрос перспективных инвестиционных проектов природным газом в годовом объеме мог бы составить более 3 млрд кубических метров.

Для наглядности: к 2025 году (к моменту, когда в эксплуатацию будут введены производства технического углерода, метанола, ЭП-600 и ряд других), в сравнении с 2009 годом, плановое потребление природного газа в Нижнекамске вырастет втрое. Между тем пропускная способность существующего магистрального газопровода (отвода на Нижнекамский промышленный узел ООО «Газпром трансгаз Казань») на сегодняшний день уже исчерпана. Исчерпана настолько, что в период максимальных нагрузок, например, в отопительный сезон, возможности действующего газопровода не способны покрыть все текущие потребности предприятий. В итоге электростанции были вынуждены переходить на сжигание резервного топлива — мазута. И это в лучшем случае. Если бы произошло повреждение или аварийное перекрытие газопровода, отсутствие резервных источников подачи газа могло привести к полному прекращению газоснабжения всего промышленного узла и Нижнекамска.

Вопрос создания еще одного — независимого источника обеспечения природным газом объектов и населения Нижнекамска, действующих производств, а также масштабных инвестиционных проектов, имеющих огромное значение не только для экономики Нижнекамского промузла и Татарстана, но и в масштабах страны, стоял особенно остро.

Речь о необходимости реализации проекта по повышению надежности газоснабжения и обеспечению возможности поставок дополнительных объемов природного газа в Нижнекамский промышленный узел шла давно. Решить эту проблему предполагалось в рамках реализации проекта реконструкции газопровода Можга — Елабуга. Было много обращений в адрес «Газпрома», как со стороны первого президента республики — Минтимера Шаймиева, так и со стороны Рустама Минниханова, возглавляющего Татарстан сегодня.

Реализация данного проекта должна была завершиться еще в 2016 году. Было начато проектирование и выбор трассы будущего газопровода. Однако в связи с тем, что перед ПАО «Газпром» руководством страны были поставлены серьезнейшие задачи по реализации сразу нескольких стратегически важных проектов развития магистральных газопроводных систем — «Северный поток», «Сила Сибири», реконструкция газопровода Можга — Елабуга со строительством перемычки до газопровода-отвода на Нижнекамский промышленный узел была отложена. Все силы и ресурсы «Газпрома» были направлены на реализацию более масштабных инвестиционных проектов.

Но проблема с ограничением пропускной способности газопроводов в Нижнекамском районе никуда не делась, и это происходило на фоне одобренной на республиканском и федеральном уровнях и принятой к реализации стратегической программы дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса. В данной ситуации руководством Республики Татарстан при поддержке руководства ПАО «Газпром» было принято единственно правильное решение о строительстве распределительных газопроводов большой пропускной способности силами и за счет финансовых ресурсов Группы ТАИФ.

Кольцо замкнулось

Будучи лично заинтересованной в обеспечении надежного газоснабжения в должных объемах и с необходимым резервом, Группа ТАИФ решилась на масштабные инвестиции в газовый проект.

Руслан Гиззатуллин: «Отсутствие необходимых объемов природного газа могло серьезно затормозить инвестиционные процессы в Нижнекамском промузле. С вводом в эксплуатацию газопровода этой проблемы больше нет». Фото Романа Хасаева

— Газа просто не было, поэтому Группой ТАИФ было принято решение о строительстве нового газопровода. Мы не изобретали ничего сверхъестественного: здесь был реализован план, который был предложен еще во времена Советского Союза, а именно — закольцевать внутри Нижнекамского промышленного узла две газопроводные системы. Это газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» и газопровод «Южный коридор». В результате с вводом этого газопровода, мы получили синергетический эффект, когда газ из двух независимых источников оказался в промузле. Мы смогли сюда привести дополнительно порядка 4 млрд кубометров природного газа в год. Это значит, что могут развиваться новые производства, жилищное строительство, экономика. Например, по одобренным акционерами ТАИФа и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым инвестиционным планам Группы ТАИФ, только в Нижнекамском промышленном узле до 2030 года мы планируем реализовать инвестиционных проектов на сумму до 1 трлн рублей. Отсутствие необходимых объемов природного газа могло серьезно затормозить эти проекты. Сейчас этой проблемы нет. Аналогичные вопросы были у наших коллег, группы «Татнефть». Сейчас мы видим, что их инвестпроекты тоже могут быть реализованы. И самое важное, что повышена надежность газоснабжения и города, и промышленности района от двух источников, — отметил в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

Строительство нового газопровода от ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) до ПАО «Нижнекамскнефтехим» замкнуло кольцевую схему обеспечения природным газом Нижнекамского промышленного узла

Первый этап запустили еще в конце 2015 года. Газопровод от ГРС №2 г. Нижнекамска до Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков предназначался для нового завода ТАИФ-НК. В последующем этот газопровод стал частью мероприятий по закольцеванию системы газоснабжения между ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК». Вторым этапом стало строительство нового газопровода от ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) до ПАО «Нижнекамскнефтехим». И здесь на всех этапах неоценимую помощь оказало ООО «Газпром трансгаз Казань». И прежний генеральный директор компании Рафкат Кантюков, и нынешний руководитель — Рустем Усманов делали все возможное: обеспечивали необходимое консультирование, помогали с согласованиями, осуществляли технический надзор за реализацией проектов. Сегодня между Группой ТАИФ и ООО «Газпром трансгаз Казань» подписано соглашение о техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании нового газопровода. Это выгодно и удобно для обеих сторон.

— Новый газопровод, так необходимый для нужд Нижнекамского промузла, построен. Воплотилась в жизнь мечта всех нефтехимиков и нефтепереработчиков Республики Татарстан. Ввод в эксплуатацию этого газопровода открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в области нефтехимии и нефтепереработки. Реализовать проект строительства газопровода планировалось еще во времена Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Газовая артерия диаметром 1200 мм и протяженностью более 30 км построена за рекордные 17 месяцев. Искренне благодарю всех, кто принял участие в реализации этого уникального проекта: проектировщиков, инженеров, строителей, монтажников, специалистов газовой службы. Отдельные слова благодарности — руководству Республики Татарстан за высокое доверие и поддержку, — отметил на церемонии генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промузла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа». Фото Романа Хасаева

Использованы и адаптированы передовые европейские технологии

Прежде чем приступать к проекту, была изучена территория будущих работ, трассировка трубопровода, выполнен анализ грунтов, возможные препятствия. По результатам в основе проекта был использован один маршрут — сложный, со своими проблемами и требованиями, но единственно возможный.

После изучения территории будущих работ был выбран единственно возможный маршрут прохождения газопровода

— Сложность проекта заключалась в том, что нам предстояло пройти три водных перехода: реки Каму (1 300 м), Криушу (550 м) и Танайку (280 м). Последние две находятся на территории национального парка «Нижняя Кама». Национальный парк «Нижняя Кама» относится к особо охраняемым природным территориям, что предусматривает особые требования к капитальным строениям, расположенным на этой территории. Между тем других вариантов для прокладки трассы у нас не было. Альтернативный вариант прокладки в обход национального парка предусматривал протяженность около 100 км трубопровода, что, в свою очередь, создавало потери давления в газопроводе в конечных точках потребителей, что являлось недопустимым и не выполняло требований технических условий, — рассказал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.

Валерий Сазанов: «Выбрать другой маршрут прокладки газопровода означало удлинить его на 100 км, что сводило на нет рентабельность проекта». Фото Романа Хасаева

— Для выполнения всех законодательных требований, в том числе в области охраны окружающей среды, с учетом прохождения газопровода по уникальным заповедным местам, после длительного изучения передовых технологий в области строительства мы остановили свой выбор на единственно возможном варианте — методе микротоннелирования по уникальной технологии Direct Pipe на немецком оборудовании Herrenknecht, который с недавнего времени начал набирать свою популярность во всем мире. Это следующий шаг в эволюции бестраншейной проходки трубопроводов. В мировой практике такие продолжительные водные преграды проходили лишь несколько раз — в Канаде и Новой Зеландии. С учетом того, что работы в национальном парке выполнялись в зимних условиях, — это единичный мировой случай. Мы смогли адаптировать под немецкое оборудование наш проект и заказать его на заводе в Германии. Наши сотрудники неоднократно ездили в Германию, нашли общий язык с партнерами, — рассказал Валерий Сазанов.

В реализации проекта наиболее сложным и продолжительным по времени оказался переход под рекой Камой. Он занял два месяца. Проходка скважины на протяжении 850 м (длина протаскивания дюкера — 1298 м) осуществлялась в глинистых грунтах с периодическим прохождением через слои галечника. По словам специалистов, все работы были выполнены качественно. Основная же часть технически сложных работ выполнялась на территории национального парка «Нижняя Кама». Они велись с выполнением экологических требований.

Об особенностях технологии Direct Pipe участникам торжественной церемонии ввода газопровода в эксплуатацию рассказал председатель совета директоров ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин.

О ходе земляных работ по технологии микротоннелирования Direct Pipe участникам церемонии рассказал Александр Пилишкин. Фото Романа Хасаева

— Проект был сложный, но интересный. Часть газопровода, длиной 6,8 км, проходит по территории ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама». Строительно-монтажные работы проводились с особой осторожностью, чтобы не нарушить уникальный почвенно-растительный слой на территории особо охраняемой природной зоны. Уникальность объекта заключалась в том, что впервые в России для строительства подземных газопроводов была применена технология Direct Pipe, которая является запатентованным методом прокладки трубопроводов. Данная технология позволила выйти на качественно новый уровень бестраншейной прокладки трубопроводов и решить масштабную задачу в кратчайшие сроки. К тому же впервые в мире данная технология была использована в зимний период времени, — отметил Пилишкин.

«Это почти как в строительстве метро получается?», — поинтересовался у докладчика Рустам Минниханов и получил подтверждение.

Технология Direct Pipe, позволила выйти на качественно новый уровень бестраншейной прокладки трубопроводов. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

Технология действительно напоминает метростроение. Только тоннелепроходческий щит со специальными «режущими органами» (для различных грунтов они разные) в разы меньшего размера. Он легко доставляется к месту работ с помощью обычного грузового автомобиля, монтируется прямо на площадке и не требует, в отличие от технологии наклонно-направленного бурения, двух точек входа, а также предварительного бурения и расширения пилотной скважины. Совместивший в себе отдельные решения из микротоннелирования и наклонно-направленного бурения, Direct Pipe значительно упрощает и ускоряет процесс прокладки трубопровода, минимизируя нагрузку на окружающую среду. Проходка ствола скважины и вынос породы на поверхность производится микротоннельным щитом, за которым непосредственно подается предварительно сваренный трубопровод. Таким образом, технология позволяет сразу протаскивать в скважину рабочий трубопровод, минуя этап укладки защитного футляра из бентонита.

Технология Direct Pipe напоминает метростроение

— При строительстве газопровода ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим» трасса пересекала естественный остров между рекой Камой и протокой Криушей. Используя технологию Direct Pipe, не было необходимости организовывать монтажные площадки на острове, а выход микротоннельного щита был спланирован в существующую траншею с уложенным газопроводом. Таким образом было минимизировано техногенное воздействие на территории национального парка, по которому проходит газопровод, — пояснил Александр Пилишкин.

Еще одно значительное преимущество технологии — в ней минимизировано применение бентонитовых растворов и используются они, в отличие от наклонно-направленного бурения, не для разбуривания породы и выноса ее на поверхность, а лишь для смазки кольцевого зазора между трубопроводом и стволом скважины. На поверхность же по транспортным магистралям выносится только чистая порода, которая обезвоживается на сепарационной установке и может быть использована для строительных целей в качестве основания дорог, площадок и т. д.

Проект получал сразу два, федеральное и республиканское, разрешения на строительство и два разрешения на ввод

Уникальность реализации проекта дополнительно отметил Валерий Сазанов:

— Впервые реализован проект, который получал сразу два разрешения на строительство: это от федеральных и республиканских органов, и таких же два разрешения на ввод. Такого в России ни по технологии, ни по разрешительной документации еще не было.

Экологически чистый метод

Метод микротоннеллирования — экологически чистый. Он фактически исключает земляные работы, а также ускоряет время прокладки трубопровода. При использовании технологии микротоннелирования труба проходит под землей, не повреждая корней деревьев, если речь идет о проходе водоемов, то газопровод заходит через небольшой котлован на одном берегу, проходит под водоемом, минуя нижнюю точку дна на 5—10 метров ниже ее, и выходит с другой стороны. Причем все проходы по технологии Direct Pipe проходят с ювелирной точностью. Допуск — минимальный: буквально несколько сантиметров, что критически важно при строительстве таких объектов, как магистральный газопровод. Ни одна из других существующих сегодня технологий дать такой результат пока просто не способна.

Direct Pipe практически исключает земляные работы. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

— Прежде чем зайти в национальный парк, мы изучили всю картину: флору и фауну. В процессе работ неоднократно приезжали экологи. Когда работы завершились, национальный парк не ухудшился. Мы использовали современную технику и смогли в районе строительства облагородить всю территорию. Ничего, кроме слов благодарности, нам не сказали. Наша работа с точки зрения экологии уникальная. Работали мы в осенне-зимний период. Мерзлый плодородный слой вырезали пластами и складывали, что позволило сохранить созданную природную красоту и без ущерба природе сделать траншею вдоль газопровода. После укладки газопровода были проведены все восстановительные мероприятия. Весной все это было единым пространством, — пояснил корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ООО «ГТК».

При использовании технологии микротоннелирования труба проходит под землей, не повреждая корней деревьев или дно водоема

Кроме того, дополнительный объем природного газа и надежное дублирование источников уже в ближайшее время позволит избежать незапланированных и аварийных остановов промышленных производств непрерывного цикла по причине ограничений в системе газоснабжения, а также исключить из топливной составляющей резервное топливо — не экологически чистый мазут. Что, в свою очередь, однозначно окажет благоприятное влияние на прилегающие природные экосистемы, включая национальный парк «Нижняя Кама» и Нижнекамск.

— Мы всегда говорим об экологии и о том, что были проблемы, в особенности в зимний период, когда нам приходилось подключать мазут, но это уже экологическая нагрузка. Теперь этот вопрос снят, — отметил в своем выступлении на церемонии ввода газопровода в эксплуатацию президент Татарстана Рустам Минниханов.

Надежное дублирование источников газа позволит избежать незапланированных и аварийных остановов промышленных производств непрерывного цикла из-за ограничений в системе газоснабжения. Фото пресс-центра АО «ТАИФ»

Только это, согласно оценке специалистов, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в Нижнекамском промышленном узле почти на 9 833 тонны в год.

— Процессы нефтехимии тоже улучшаются. Горящих факелов станет меньше, так же как и диоксида серы. Это положительно скажется на санитарно-защитной зоне Нижнекамска и всего национального парка, — отметил в беседе с «Реальным временем» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.

Новый импульс развития экономики

Рустам Минниханов: «Полученный опыт еще пригодится и в нашей стране, и в нашей республике». Фото tatarstan.ru

— Исключительно удачно этот проект реализован, и я очень надеюсь, что полученный опыт еще пригодится и в нашей стране, и в нашей республике. Ну и самое главное: если бы Группа ТАИФ не приняла это решение, дальнейшего развития Нижнекамского узла не было бы. Очень большие инвестиции — 4,3 млрд рублей. Но это все окупится, — выразил уверенность президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руслан Шигабутдинов: «Ввод в эксплуатацию газопровода открывает новые возможности для реализации масштабных проектов». Фото Романа Хасаева

— Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промышленного узла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа, радикальным образом решает задачу по обеспечению надежного газоснабжения от двух независимых источников, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Альберт Шигабутдинов: «Проект будет способствовать улучшению экологической обстановки в Нижнекамском и Елабужском районах». Фото Романа Хасаева

— Безусловно, реализация этого проекта даст новый импульс инновационному развитию экономики и промышленности Татарстана, позволит сохранить и приумножить природу национального парка «Нижняя Кама», а также будет способствовать существенному улучшению экологической обстановки в Нижнекамском и Елабужском районах, — выразил уверенность главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Валерий Сазанов: «Новый газопровод высокого давления — уникальный объект». Фото Романа Хасаева

— Строительство газопровода от ГРС-2 г. Елабуги — это уникальный объект, который позволяет решить не только проблемы надежности газоснабжения, а также дает возможность дальнейшего развития предприятий Нижнекамского промышленного узла и снять ряд ключевых экологических проблем крупнейшего промышленного района РТ, — подчеркнул генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.