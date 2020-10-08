Мечтали со времен СССР, но реализовали только сейчас
Уникальный, технологичный, экологичный на более чем 4 млрд кубометров в год: газопровод высокого давления от Группы ТАИФ утолил газовый голод Нижнекамска
В начале сентября с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, руководства Группы ТАИФ и других официальных лиц в Нижнекамске состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию нового газопровода высокого давления «ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим». «Реальное время» решило вновь вернуться к этому событию и более подробно рассказать о том, какой была ситуация с обеспечением Нижнекамского промышленного узла природным газом до реализации проекта ТАИФом. А кроме того, о том, какие возможности открываются теперь для производств и населения Нижнекамска и экономики Татарстана в целом, в чем уникальность технологии Direct Pipe и как новый газопровод поможет снизить техногенную нагрузку на окружающую среду.
Рустам Минниханов: «Проект ТАИФа дорогого стоит»
4,3 млрд рублей, 17 месяцев упорной работы, 30 километров — общая протяженность, в том числе 2,7 км, включая три водных перехода, построены методом Direct Pipe, 5,7 км — проходят по территории национального парка «Нижняя Кама», 1 200 мм — диаметр. Пропускная способность — более 4 млрд кубометров природного газа в год. Ввод газопровода высокого давления «ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим» стал завершающим этапом масштабного проекта Группы ТАИФ в области повышения надежности газоснабжения не только предприятий группы, но и Нижнекамского промышленного узла в целом.
— Этот газопровод — наша мечта. Мы по-разному подходили к решению этой задачи (вопросу газообеспечения Нижнекамского узла, — прим. ред.), сколько смогли, столько уже добавили. Но дальше уже развития не было. И тот шаг, который был предпринят Группой ТАИФ — построить (газопровод, — прим. ред.) — за свои средства, — он дорогого стоит. Самые уникальные и современные технологии, соответствующие всем экологическим нормам. И самое главное: у нас открываются огромные перспективы дальнейшего развития Нижнекамского промышленного узла, — подчеркнул в своем выступлении на церемонии ввода газопровода в эксплуатацию Рустам Минниханов.
Проект, который ждали со времен СССР
Татарстан — активно развивающийся крупный промышленный регион России. Нижнекамск — нефтеперерабатывающий и нефтегазохимический центр всей республики.
Еще во времена Советского Союза, учитывая практически ежегодный ввод в эксплуатацию новых производств и темпы роста самого Нижнекамска, поднимался вопрос повышения объемов и надежности обеспечения района природным газом. Однако тогда реализовать проект строительства газопровода высокого давления у государства так и не получилось.
За несколько десятилетий, минувших со времени распада СССР, Нижнекамск вместе со страной успел пережить и период экономического упадка, и новый взлет. Объемы производства продукции мощностями ПАО «Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАИФ-НК» выросли в разы, увеличила выработку электроэнергии и тепла Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), строятся завод метанола, первая очередь этиленового комплекса — ЭП-600, ПГУ-ТЭС-ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 495 МВт. Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в режиме комплексного опробования уже перерабатывает проектное сырье — гудрон и вакуумный газойль. По завершении пусконаладочных работ и всех согласовательных процедур он заработает в полную силу. Все это тоже потребует увеличения объемов топлива — природного газа. Как и проекты, реализуемые ПАО «Татнефть» на комплексе ТАНЕКО и Нижнекамской ТЭЦ-2. Своей доли газа требуют множество других производственных предприятий и компаний, не имеющих отношения в нефтепереработке и нефтегазохимии.
По данным экспертов, с учетом дальнейшего развития предприятий Нижнекамского промышленного узла, включая Группу ТАИФ (речь идет о реализации только уже начатых и анонсированных проектов), к 2025 году необеспеченный спрос перспективных инвестиционных проектов природным газом в годовом объеме мог бы составить более 3 млрд кубических метров.
Для наглядности: к 2025 году (к моменту, когда в эксплуатацию будут введены производства технического углерода, метанола, ЭП-600 и ряд других), в сравнении с 2009 годом, плановое потребление природного газа в Нижнекамске вырастет втрое. Между тем пропускная способность существующего магистрального газопровода (отвода на Нижнекамский промышленный узел ООО «Газпром трансгаз Казань») на сегодняшний день уже исчерпана. Исчерпана настолько, что в период максимальных нагрузок, например, в отопительный сезон, возможности действующего газопровода не способны покрыть все текущие потребности предприятий. В итоге электростанции были вынуждены переходить на сжигание резервного топлива — мазута. И это в лучшем случае. Если бы произошло повреждение или аварийное перекрытие газопровода, отсутствие резервных источников подачи газа могло привести к полному прекращению газоснабжения всего промышленного узла и Нижнекамска.
Вопрос создания еще одного — независимого источника обеспечения природным газом объектов и населения Нижнекамска, действующих производств, а также масштабных инвестиционных проектов, имеющих огромное значение не только для экономики Нижнекамского промузла и Татарстана, но и в масштабах страны, стоял особенно остро.
Речь о необходимости реализации проекта по повышению надежности газоснабжения и обеспечению возможности поставок дополнительных объемов природного газа в Нижнекамский промышленный узел шла давно. Решить эту проблему предполагалось в рамках реализации проекта реконструкции газопровода Можга — Елабуга. Было много обращений в адрес «Газпрома», как со стороны первого президента республики — Минтимера Шаймиева, так и со стороны Рустама Минниханова, возглавляющего Татарстан сегодня.
Реализация данного проекта должна была завершиться еще в 2016 году. Было начато проектирование и выбор трассы будущего газопровода. Однако в связи с тем, что перед ПАО «Газпром» руководством страны были поставлены серьезнейшие задачи по реализации сразу нескольких стратегически важных проектов развития магистральных газопроводных систем — «Северный поток», «Сила Сибири», реконструкция газопровода Можга — Елабуга со строительством перемычки до газопровода-отвода на Нижнекамский промышленный узел была отложена. Все силы и ресурсы «Газпрома» были направлены на реализацию более масштабных инвестиционных проектов.
Но проблема с ограничением пропускной способности газопроводов в Нижнекамском районе никуда не делась, и это происходило на фоне одобренной на республиканском и федеральном уровнях и принятой к реализации стратегической программы дальнейшего развития нефтегазохимического комплекса. В данной ситуации руководством Республики Татарстан при поддержке руководства ПАО «Газпром» было принято единственно правильное решение о строительстве распределительных газопроводов большой пропускной способности силами и за счет финансовых ресурсов Группы ТАИФ.
Кольцо замкнулось
Будучи лично заинтересованной в обеспечении надежного газоснабжения в должных объемах и с необходимым резервом, Группа ТАИФ решилась на масштабные инвестиции в газовый проект.
— Газа просто не было, поэтому Группой ТАИФ было принято решение о строительстве нового газопровода. Мы не изобретали ничего сверхъестественного: здесь был реализован план, который был предложен еще во времена Советского Союза, а именно — закольцевать внутри Нижнекамского промышленного узла две газопроводные системы. Это газопровод «Уренгой — Помары — Ужгород» и газопровод «Южный коридор». В результате с вводом этого газопровода, мы получили синергетический эффект, когда газ из двух независимых источников оказался в промузле. Мы смогли сюда привести дополнительно порядка 4 млрд кубометров природного газа в год. Это значит, что могут развиваться новые производства, жилищное строительство, экономика. Например, по одобренным акционерами ТАИФа и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым инвестиционным планам Группы ТАИФ, только в Нижнекамском промышленном узле до 2030 года мы планируем реализовать инвестиционных проектов на сумму до 1 трлн рублей. Отсутствие необходимых объемов природного газа могло серьезно затормозить эти проекты. Сейчас этой проблемы нет. Аналогичные вопросы были у наших коллег, группы «Татнефть». Сейчас мы видим, что их инвестпроекты тоже могут быть реализованы. И самое важное, что повышена надежность газоснабжения и города, и промышленности района от двух источников, — отметил в интервью «Реальному времени» заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.
Первый этап запустили еще в конце 2015 года. Газопровод от ГРС №2 г. Нижнекамска до Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков предназначался для нового завода ТАИФ-НК. В последующем этот газопровод стал частью мероприятий по закольцеванию системы газоснабжения между ПАО «Нижнекамскнефтехим», Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) АО «ТГК-16» и АО «ТАИФ-НК». Вторым этапом стало строительство нового газопровода от ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) до ПАО «Нижнекамскнефтехим». И здесь на всех этапах неоценимую помощь оказало ООО «Газпром трансгаз Казань». И прежний генеральный директор компании Рафкат Кантюков, и нынешний руководитель — Рустем Усманов делали все возможное: обеспечивали необходимое консультирование, помогали с согласованиями, осуществляли технический надзор за реализацией проектов. Сегодня между Группой ТАИФ и ООО «Газпром трансгаз Казань» подписано соглашение о техническом и аварийно-диспетчерском обслуживании нового газопровода. Это выгодно и удобно для обеих сторон.
— Новый газопровод, так необходимый для нужд Нижнекамского промузла, построен. Воплотилась в жизнь мечта всех нефтехимиков и нефтепереработчиков Республики Татарстан. Ввод в эксплуатацию этого газопровода открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в области нефтехимии и нефтепереработки. Реализовать проект строительства газопровода планировалось еще во времена Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Газовая артерия диаметром 1200 мм и протяженностью более 30 км построена за рекордные 17 месяцев. Искренне благодарю всех, кто принял участие в реализации этого уникального проекта: проектировщиков, инженеров, строителей, монтажников, специалистов газовой службы. Отдельные слова благодарности — руководству Республики Татарстан за высокое доверие и поддержку, — отметил на церемонии генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
Использованы и адаптированы передовые европейские технологии
Прежде чем приступать к проекту, была изучена территория будущих работ, трассировка трубопровода, выполнен анализ грунтов, возможные препятствия. По результатам в основе проекта был использован один маршрут — сложный, со своими проблемами и требованиями, но единственно возможный.
— Сложность проекта заключалась в том, что нам предстояло пройти три водных перехода: реки Каму (1 300 м), Криушу (550 м) и Танайку (280 м). Последние две находятся на территории национального парка «Нижняя Кама». Национальный парк «Нижняя Кама» относится к особо охраняемым природным территориям, что предусматривает особые требования к капитальным строениям, расположенным на этой территории. Между тем других вариантов для прокладки трассы у нас не было. Альтернативный вариант прокладки в обход национального парка предусматривал протяженность около 100 км трубопровода, что, в свою очередь, создавало потери давления в газопроводе в конечных точках потребителей, что являлось недопустимым и не выполняло требований технических условий, — рассказал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.
— Для выполнения всех законодательных требований, в том числе в области охраны окружающей среды, с учетом прохождения газопровода по уникальным заповедным местам, после длительного изучения передовых технологий в области строительства мы остановили свой выбор на единственно возможном варианте — методе микротоннелирования по уникальной технологии Direct Pipe на немецком оборудовании Herrenknecht, который с недавнего времени начал набирать свою популярность во всем мире. Это следующий шаг в эволюции бестраншейной проходки трубопроводов. В мировой практике такие продолжительные водные преграды проходили лишь несколько раз — в Канаде и Новой Зеландии. С учетом того, что работы в национальном парке выполнялись в зимних условиях, — это единичный мировой случай. Мы смогли адаптировать под немецкое оборудование наш проект и заказать его на заводе в Германии. Наши сотрудники неоднократно ездили в Германию, нашли общий язык с партнерами, — рассказал Валерий Сазанов.
В реализации проекта наиболее сложным и продолжительным по времени оказался переход под рекой Камой. Он занял два месяца. Проходка скважины на протяжении 850 м (длина протаскивания дюкера — 1298 м) осуществлялась в глинистых грунтах с периодическим прохождением через слои галечника. По словам специалистов, все работы были выполнены качественно. Основная же часть технически сложных работ выполнялась на территории национального парка «Нижняя Кама». Они велись с выполнением экологических требований.
Об особенностях технологии Direct Pipe участникам торжественной церемонии ввода газопровода в эксплуатацию рассказал председатель совета директоров ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин.
— Проект был сложный, но интересный. Часть газопровода, длиной 6,8 км, проходит по территории ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама». Строительно-монтажные работы проводились с особой осторожностью, чтобы не нарушить уникальный почвенно-растительный слой на территории особо охраняемой природной зоны. Уникальность объекта заключалась в том, что впервые в России для строительства подземных газопроводов была применена технология Direct Pipe, которая является запатентованным методом прокладки трубопроводов. Данная технология позволила выйти на качественно новый уровень бестраншейной прокладки трубопроводов и решить масштабную задачу в кратчайшие сроки. К тому же впервые в мире данная технология была использована в зимний период времени, — отметил Пилишкин.
«Это почти как в строительстве метро получается?», — поинтересовался у докладчика Рустам Минниханов и получил подтверждение.
Технология действительно напоминает метростроение. Только тоннелепроходческий щит со специальными «режущими органами» (для различных грунтов они разные) в разы меньшего размера. Он легко доставляется к месту работ с помощью обычного грузового автомобиля, монтируется прямо на площадке и не требует, в отличие от технологии наклонно-направленного бурения, двух точек входа, а также предварительного бурения и расширения пилотной скважины. Совместивший в себе отдельные решения из микротоннелирования и наклонно-направленного бурения, Direct Pipe значительно упрощает и ускоряет процесс прокладки трубопровода, минимизируя нагрузку на окружающую среду. Проходка ствола скважины и вынос породы на поверхность производится микротоннельным щитом, за которым непосредственно подается предварительно сваренный трубопровод. Таким образом, технология позволяет сразу протаскивать в скважину рабочий трубопровод, минуя этап укладки защитного футляра из бентонита.
— При строительстве газопровода ГРС №2 г. Елабуга (Центральная) — ПАО «Нижнекамскнефтехим» трасса пересекала естественный остров между рекой Камой и протокой Криушей. Используя технологию Direct Pipe, не было необходимости организовывать монтажные площадки на острове, а выход микротоннельного щита был спланирован в существующую траншею с уложенным газопроводом. Таким образом было минимизировано техногенное воздействие на территории национального парка, по которому проходит газопровод, — пояснил Александр Пилишкин.
Еще одно значительное преимущество технологии — в ней минимизировано применение бентонитовых растворов и используются они, в отличие от наклонно-направленного бурения, не для разбуривания породы и выноса ее на поверхность, а лишь для смазки кольцевого зазора между трубопроводом и стволом скважины. На поверхность же по транспортным магистралям выносится только чистая порода, которая обезвоживается на сепарационной установке и может быть использована для строительных целей в качестве основания дорог, площадок и т. д.
Уникальность реализации проекта дополнительно отметил Валерий Сазанов:
— Впервые реализован проект, который получал сразу два разрешения на строительство: это от федеральных и республиканских органов, и таких же два разрешения на ввод. Такого в России ни по технологии, ни по разрешительной документации еще не было.
Экологически чистый метод
Метод микротоннеллирования — экологически чистый. Он фактически исключает земляные работы, а также ускоряет время прокладки трубопровода. При использовании технологии микротоннелирования труба проходит под землей, не повреждая корней деревьев, если речь идет о проходе водоемов, то газопровод заходит через небольшой котлован на одном берегу, проходит под водоемом, минуя нижнюю точку дна на 5—10 метров ниже ее, и выходит с другой стороны. Причем все проходы по технологии Direct Pipe проходят с ювелирной точностью. Допуск — минимальный: буквально несколько сантиметров, что критически важно при строительстве таких объектов, как магистральный газопровод. Ни одна из других существующих сегодня технологий дать такой результат пока просто не способна.
— Прежде чем зайти в национальный парк, мы изучили всю картину: флору и фауну. В процессе работ неоднократно приезжали экологи. Когда работы завершились, национальный парк не ухудшился. Мы использовали современную технику и смогли в районе строительства облагородить всю территорию. Ничего, кроме слов благодарности, нам не сказали. Наша работа с точки зрения экологии уникальная. Работали мы в осенне-зимний период. Мерзлый плодородный слой вырезали пластами и складывали, что позволило сохранить созданную природную красоту и без ущерба природе сделать траншею вдоль газопровода. После укладки газопровода были проведены все восстановительные мероприятия. Весной все это было единым пространством, — пояснил корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ООО «ГТК».
Кроме того, дополнительный объем природного газа и надежное дублирование источников уже в ближайшее время позволит избежать незапланированных и аварийных остановов промышленных производств непрерывного цикла по причине ограничений в системе газоснабжения, а также исключить из топливной составляющей резервное топливо — не экологически чистый мазут. Что, в свою очередь, однозначно окажет благоприятное влияние на прилегающие природные экосистемы, включая национальный парк «Нижняя Кама» и Нижнекамск.
— Мы всегда говорим об экологии и о том, что были проблемы, в особенности в зимний период, когда нам приходилось подключать мазут, но это уже экологическая нагрузка. Теперь этот вопрос снят, — отметил в своем выступлении на церемонии ввода газопровода в эксплуатацию президент Татарстана Рустам Минниханов.
Только это, согласно оценке специалистов, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в Нижнекамском промышленном узле почти на 9 833 тонны в год.
— Процессы нефтехимии тоже улучшаются. Горящих факелов станет меньше, так же как и диоксида серы. Это положительно скажется на санитарно-защитной зоне Нижнекамска и всего национального парка, — отметил в беседе с «Реальным временем» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.
Новый импульс развития экономики
— Исключительно удачно этот проект реализован, и я очень надеюсь, что полученный опыт еще пригодится и в нашей стране, и в нашей республике. Ну и самое главное: если бы Группа ТАИФ не приняла это решение, дальнейшего развития Нижнекамского узла не было бы. Очень большие инвестиции — 4,3 млрд рублей. Но это все окупится, — выразил уверенность президент Татарстана Рустам Минниханов.
— Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промышленного узла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа, радикальным образом решает задачу по обеспечению надежного газоснабжения от двух независимых источников, — подчеркнул генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.
— Безусловно, реализация этого проекта даст новый импульс инновационному развитию экономики и промышленности Татарстана, позволит сохранить и приумножить природу национального парка «Нижняя Кама», а также будет способствовать существенному улучшению экологической обстановки в Нижнекамском и Елабужском районах, — выразил уверенность главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.
— Строительство газопровода от ГРС-2 г. Елабуги — это уникальный объект, который позволяет решить не только проблемы надежности газоснабжения, а также дает возможность дальнейшего развития предприятий Нижнекамского промышленного узла и снять ряд ключевых экологических проблем крупнейшего промышленного района РТ, — подчеркнул генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым