В Альметьевске прошел театральный фестиваль «Караш»

Пять режиссеров исследовали идентичность юго-востока Татарстана

Спектакль «Хранители времени». Фото: предоставлено АНО "Дастан"

В Альметьевске запустили театральный проект «Аркадаш». В городе прошел фестиваль молодой режиссуры «Караш»: пять спектаклей об этой части Татарстана представили пять студентов ГИТИСа. Их работы посвящены и главному городу нефтяников, и Бугульме, и Лениногорску, и даже поселку Карабаш, давшему миру популярного специалиста по исламской орфоэпии. Тем самым юго-восток республики изучают художественными способами. Что характерно, много говорят о памяти.

Когда-то будет и Авиньон

Историю фестиваля связывают с благотворительным фондом «Татнефть», где, по словам собеседников издания, возникла идея сделать свой Авиньон, когда весь город превращается в большую театральную площадку. Но затем кураторы проекта решили заняться исследованием самоидентичности через театр и околотеатральное искусство. Курирует проект «Аркадаш» главный режиссер Тинчуринского театра Туфан Имамутдинов. У него на подготовительных курсах (созданных по инициативе Минкульта РТ) учились желающие стать режиссерами. Некоторые из них поступили в ГИТИС. Пять заочников, у которых невероятными усилиями уменьшили учебную нагрузку (хотя в апреле им надо уже ехать в Москву), придумали и поставили полноценные спектакли.

Это называется лабораторией «Караш», то есть «Взгляд», которая началась в октябре 2024-го и завершилась одноименным фестивалем.

— Фестиваль — не просто про развитие креативных индустрий, а про сохранение традиций, про их трансформацию и донесение до молодого, особенно молодого поколения. Думаю, в дальнейшем мы эти постановки повторим, — говорит заместитель генерального директора по социальному развитию «Татнефти» Ренат Мамин. — Мы видим, как молодежь с увлечением принимает участие в таких проектах. Чем больше будет таких мероприятий, таких историй, тем больше молодежь будет интересоваться изучением городских историй, легенд, историй родного края.

Ренат Мамин, рядом Эльвира Галеева, руководитель театральной площадки «Аулак». предоставлено АНО "Дастан"

Вначале были буквы

Главное место — общественный центр «Алмет», где все стартует с лекции историка, исследователя рукописей Альфрида Бустанова «Магия букв в исламе», в которой он погружается в феномен исламского оккульта — с оберегами, суевериями и странными формулами, которые он страшится прочитать.

Лекция Бустанова — своеобразная прелюдия к спектаклю «Кааааф». Придумала его художница Нажия Галимова. В ее концепции — идея, что мысль до того, как стать словом, проходит через тело.

Название указывает на несколько понятий: Карабаш, Казан, Коран. Габдрахман Карабаши (названный по современному поселку в Бугульминском районе) в 1901 году написал небольшое пособие по таджвиду, правилам орфоэпического чтения Корана. Оно стало популярным по всей стране и по нему до сих преподают в медресе.

Альфрид Бустанов. предоставлено АНО "Дастан"

Композитор Фархад Бахтияри написал музыку для саза, кыл-кубыза, перкуссии, цимбала янцинь, курая. Музыку играет местный ансамбль «Кадим Альмет». Самое хитрое — танцовщик. Первоначально Галимова, которая на сцене читает стихи и произносит важные для ислама слова, собиралась и танцевать. Но потом нашелся Юрий Блинов. Волею судеб он учился на факультете журналистики РИИ, поэтому, рисуя краской арабские буквы, он понимает их смысл. Также Юрий ведет инклюзивную студию «Создавая театр» в ТЮЗе, кроме того, он один из основателей студии творческого и ментального развития «Ихлас».

Восприятие перформанса «Кааааф» сильно зависит от зрителя. Стихи у Галимовой на русском, при этом 28 ключевых слов — арабские, многие давно вошли в татарский: ихлас, бәрәкәт, савап, хәер, сәлам, сабыр, галим, китаб, нәфес. То есть искренность, благословение, награда, доброта, приветствие, терпение, ученый, книга, желание.

Постепенно холст под музыку медленно покрывается черным, танцовщик берется за мастихин и оттирает краску, сквозь которую проступает светящаяся надпись «Аль-Коран». Притом что спектакль основан на текстах (их Галимова, по ее словам, написала более 20 лет назад, когда сама училась в медресе), но сама идея явно строится на живописи.



Юрий Блинов и Нажия Галимова. предоставлено АНО "Дастан"

Возможно, говорят организаторы, этот перформанс можно было бы повторить в «Открытых мастерских» — бывшем гараже, который теперь превращен в творческую пространство и арт-резиденцию. Но очевидно, что здесь важны фигуры и автора, и исполнителя. Кроме того, для непосвященного «Кааааф» смотрится чисто как художественная акция.

Кроме того, хочется связать ее с работами самого Имамутдинова — «Алиф», в котором Нурбек Батулла арабские буквы танцевал (и он до сих пор идет), и «Шамаиль», где Марсель Нуриев аскетично пытался рефлексировать на тему каллиграфии (после первого показа его не повторяли). Но Галимовой надо добавить что-то еще, чтобы эта работа вышла за рамки красивого перформанса.

Наиля Мифтахутдинова и Камиль Гатауллин. предоставлено АНО "Дастан"

Что было до того, как пришла нефть

Во второй день показывают спектакли Ильнура Гарифуллина и Камиля Гатауллина, коллег по ТЮЗу. Теперь Ильнур работает в Тинчуринском, а Камиль — в нижнекамском театре юного зрителя.

На показ приезжает один из их педагогов — Ленара Гадельшина. Она из Ульяновска, ее мама живет в Казани. Она проводит тренинг на импровизационное самочувствие, при этом могут прийти не только актеры. К примеру, один из участников сварщик — но ему нужно рассказать истории с точки зрения визажиста.

Вообще, Альметьевск изучают давно, самый главный проект — «Сказки о золотых яблоках», итогом которого стали 40 муралов и инсталляций. Один из исследователей — антрополог Никита Петров. Он читает лекцию о городских легендах и мемах, и, в частности, конечно, о нефти: что это бывшие динозавры, занесенная на Землю благодать и так далее.

Собственно, о памяти вообще много говорят на «Караш». Спектакль «Хранители времени» идет в молодежном центре «Фабрика», в зале которого сходу распознаешь дискотеку. Режиссер Камиль Гатауллин и драматург Дина Сафина искали людей, которые жили здесь задолго до 1953 года, когда деревня стала городом.

Нашли семью Камаловых, чьи предки пришли сюда с муллой Альметом, который написал письмо полковнику Татищеву о волнениях в Надыровской волости Чистопольского уезда в 1735 году.

Единственная профессиональная актриса — Наиля Мифтахутдинова (Назипова) из местного драматического, двукратный лауреат «Тантаны», обладатель премии имени Дамира Сиразиева. Остальные — ее ученики. Она говорит, что ведет несколько кружков, но дети иногда не приходят, потому что им нужен результат здесь и сразу.

Спектакль «Хранители времени». предоставлено АНО "Дастан"

Сафина пишет текст, состоящий из всполохов памяти, а также нескольких документальных цитат. Зрителю запоминается немецкий ученый, который сухо конспектирует все вокруг, от цветов до татар. Гатауллин что-то иллюстрирует через фоновые видео с текстом, снимает крупно глаза бабушки (но не лицо), рассыпает по сцене сено, выводит пионеров и дровосеков, женит людей. Но самые впечатляющие моменты — это сцена отрезания кос, как символ утраты своего, корневого.

Все поменялось, только память осталась, — утверждает героиня, а потом сообщает, что в подарок маме собрала родословную — сплошь из мужских фамилий. При этом сейчас в семье — женщины. «Прервалась фамилия, получается».

Гатауллин говорит, что у него в Нижнекамске странные ощущения — ему после Казани непросто оказаться в месте, у которого почти нет истории. Но на самом деле у любого места она существует, просто о ней надо делать спектакли.

«Культбудка». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Позитивный спектакль

Оставим хронологию и скажем, что этот спектакль было бы интересно показывать с завершающей фестиваль работой «Культбудка». Так называли в Альметьевске вагончики, где нефтяники могли поесть и отдохнуть.

Отталкиваясь от названия режиссер (ведущая «ШАЯН ТВ» Талия Тухфатуллина) и драматург (поэт Йолдыз Миннуллина, которая часть детства провела в Альметьевске) пытались представить историю первых нефтяников через культуру. В целом, что-то и нашли — к примеру, что был у них тут и свой пианист, и писателей, конечно, жило и живет в городе немало. Но, в целом, неправильно, ответили Тухфатуллиной, представляет она тот рабочий быт.

Когда автор признается в своем фиаско и поворачивает в другую сторону, это выглядит подозрительно. Тухфатуллина садится на велосипед, который прикреплен к динамо-машине и произносит свой текст на фоне светящейся инсталляции-будки авторства Даниила Сигачева.

Ее спектакль — это практически соцреализм, с людьми, которые ничего не знали, кроме работы, а в перерывах читали вместо стихов инструкции. Ислам Валеев превращает аудиодокументы в дискотечные хиты, все вместе поют «Урсал тауда» Салавата Фатхетдинова, на экране, повешенном на будку, появляются обработки фото Василины Харламовой, с подписями — кто такая Сажида Сулейманова, которая хит про гору написала.

После спектакля берут слово «доноры памяти», люди, которых авторы записали. Но, кажется, этой благости и почтению не хватает спектакля Гатауллина, чтобы мозаика сложилась.

«Ключ времени» проходит в малом зале Альметьевского драмтеатра. предоставлено АНО "Дастан"

Настоящий лабораторный спектакль

Ильнур Гарифуллин исследовал совместно с Зулейхой Камаловой (это дебют журналистки в драматургии) родники Лениногорского района — их тут больше всего в республике. На малой сцене Альметьевского драмтеатра появляется белое пространство лаборатории с героем — его играет местный актер Рамазан Юсупов. В окружении склянок, аквариума и обязательных для Гарифуллина множества дверей он рассказывает, что, по легенде, родник появляется там, где Хызыр Ильяс (Ильяс Пророк) останавливался. Похоже в этом районе он танцевал, говорит герой. И погружается в легенды о множестве родников.

Отметим, что «Ключ времени»/«Хәтер суы» — единственный спектакль, где активно звучит татарская речь, занимая большую его часть.

Вода в спектакле хранится в сосудах, в какой-то момент на сцене появляется береза, в которую вкручивают краники. Колотушка висит над сценой в стеклянном коробе. Коромысло висит на конструкции, украшенной платьем. Все это напоминает первую часть любого сельского музея, где в стерильных условиях воссоздают быт.

Некоторые из 54 легенд рассказывает старший коллега Юсупова — Рафик Тагиров. Когда экран раскрывается, за ним стоит множество 19-литровых бутылей, которые превращаются в объект световой инсталляции от Алисы Гулканян. «Сейчас вода не стоит ничего, но все может измениться», — иронизирует Гарифуллин. После опытов с татарской классикой («Первый театр», «Жан Баевич») у него получилось более аскетичное и осознанное высказывание. В Альметьевском театре пока думают о том, брать ли его в репертуар.

Последний день фестиваля — самый насыщенный. С утра Олег Долин проводит мастер-класс по актерским этюдам. А Никита Петров говорит о культурных кодах юго-востока Татарстана, которые были собраны в солидную книгу — от приезда Ельцина до степных сурков. Антрополог говорит об изменчивости коллективной памяти — не все, что вы помните, было на самом деле.

Бугульминский театр. предоставлено АНО "Дастан"

Сказка о потерянном городе

И как раз об этом спектакль «Бөгелмә | Изгибы| Извилины| Жизни». Первоначально атнинский режиссер Дамир Сидеев (который к многочисленным своим талантам решил добавить диплом ГИТИСа) и драматург Булат Минкин (чьи лучшие пьесы еще ждут постановки) хотели исследовать материал группы «Вконтакте» под названием «ХТВ | Ищу тебя | Бугульма». Там люди пишут сообщения вроде: «Сидел в кафе, напротив была компания, переглянулись с девушкой — напиши».

Эти посты иногда возникают на профнастиле и деревянной плитке, висящих над артистами. Там же — оконная рамка и пластиковые трубы. Все собрано в Бугульме, в городе, где начиналась «Татнефть».

Играют в спектакле актеры Бугульминского театра, для которых это действительно эксперимент (на этой неделе у них будет «8 любящих женщин» и «Голубцы по объявлению»). Они начинают спектакль без паузы, представляясь и рассказывая о себе — кто здесь родился, кто переехал недавно. После, как отмечают критики, им порой уже не хватает отстранения от бесконечного ряда жителей, говорящих о Бугульме. Но при этом это действительно их спектакль. И они планируют его играть в рамках репертуара.

Важная составляющая — звуки, которые были придуманы совместно с композитором Ильнаром Файзутдиновым. Скрипят стулья, шуршит искусственный газон, поют сливные трубы, гремят баки, гитара издает скрежет, стучат клавиши. Женщина в свадебном платье превращается в Екатерину Великую, парень в олимпийке — в кирпич. Вспоминается река Бугульминка, гора Соколка, местный герой Хаким-бай, конечно, бальзам и песня Алсу «Зимний сон». Эмоции захлестывают драматурга, так что романтика соседствует с вербатимом, что не всегда идет на пользу спектаклю. Между тем 25 заводов закрылось, в городе — только продуктовые магазины и металлопрокат.

Зрители показов. предоставлено АНО "Дастан"

Фестиваль завершается перформансом. Три дня пермский скульптор Альфиз Сабиров создавал в «Открытых Мастерских» работу из дерева, вдохновленную мероприятием. С ней стараются взаимодействовать танцовщик Нурбек Батулла и битмейкер Ислам Валеев.

Кстати, сейчас совместно с мастерскими готовится зин с фотовоспоминаниями о городе — фотографии можно отправить через сайт или передать в мастерские по адресу: Альметьевск, ул. Ризы Фахретдинова, 37/3. А осенью в городе будет вторая лаборатория «Аваздаш» («Созвучный») — ее будут делать участники творческого объединения «Алиф».

Отметим местного зрителя: на каждом обсуждении поднимаются руки, люди говорят и о впечатлениях, и задают вопросы, и делятся новой информацией, советуют книги, желая, чтобы эти спектакли показывали вновь. Возможно, эти работы привезут в сентябре в новый театр Камала на дни Альметьевска в Казани. Также есть предложение по такому же принципу исследовать все города Татарстана.