Правительство направит более 7,7 млрд рублей на поддержку экспортеров АПК

Фото: Роман Хасаев

В 2025 году правительство России выделит более 7,7 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут направлены на субсидирование льготных займов, которые ранее были предоставлены предприятиям агропромышленного комплекса и ИП на производство и переработку сельхозпродукции для экспорта в дружественные страны. Эта мера поддержки помогает аграриям увеличивать объемы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программа льготного кредитования экспортеров сельхозпродукции была запущена в 2019 году. Поддержка поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По данным Федеральной таможенной службы, в январе текущего года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму $3,3 млрд, что на 7,4% больше, чем в январе прошлого года ($3 млрд).

В 2024 году экспорт составил $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд).

Рената Валеева