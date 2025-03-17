Правительство направит более 7,7 млрд рублей на поддержку экспортеров АПК
В 2025 году правительство России выделит более 7,7 млрд рублей на субсидирование программы льготного кредитования экспортеров сельскохозяйственной продукции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства будут направлены на субсидирование льготных займов, которые ранее были предоставлены предприятиям агропромышленного комплекса и ИП на производство и переработку сельхозпродукции для экспорта в дружественные страны. Эта мера поддержки помогает аграриям увеличивать объемы производства и экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Программа льготного кредитования экспортеров сельхозпродукции была запущена в 2019 году. Поддержка поставщиков продукции АПК в дружественные страны осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
По данным Федеральной таможенной службы, в январе текущего года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на сумму $3,3 млрд, что на 7,4% больше, чем в январе прошлого года ($3 млрд).
В 2024 году экспорт составил $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд).
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