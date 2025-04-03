СК «Ак Барс» после начала навигации приступит к ходовым испытаниям судна на водородном топливе

Договор о создании первого в РФ инновационного судна был подписан с СК «Ак Барс» осенью 2022 года на Петербургском газовом форуме

Корпорация уже провела успешные стендовые испытания водородной энергоустановки

Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует с началом навигации (она стартует 25 апреля, — прим. ред.) провести швартовные и ходовые испытания экскурсионного прогулочного судна на водородном топливе. Об этом на полях проходящего в Казани Международного форума «Энергопром» сообщил советник генерального директора СК Ильдар Мингалеев.

Также он добавил, что на прошлой неделе в одном из цехов Зеленодольского судостроительного завода имени Горького корпорация провела успешные стендовые испытания водородной энергоустановки, предназначенной для этого судна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Водородная установка работает, электричество выдает в заданных параметрах. Она нам дала 90 кВт хотя мы ожидали 70 кВт. Все удельные характеристики расходов подтверждены. КПД подтвердили 55%,— сказал Ильдар Мингалеев.

По его словам, на выработку 1 кВтч электроэнергии требуется не более 50–60 гр. водорода при КПД 45–60%. Он производится методом электролиза из технически подготовленной воды: из 9 тонн воды получается 1 тонна водорода, пояснил Ильдар Мингалеев.

«Подобные суда должны стать незаменимым элементом экосистемы туризма любого города на реке»

Речь идет об экскурсионном прогулочном судне проекта 00393, рассчитанном на 12 человек с учетом двух членов экипажа. Договор о создании первого в РФ инновационного судна был подписан с СК «Ак Барс» осенью 2022 года на Петербургском газовом форуме. Судно было спроектировано петербургским ЦКБ «Балтсудопроект», входящем в состав ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Его заложили в феврале 2023 года по контракту с Минпромторгом России. В августе прошлого года судно спустили на воду. Контракт стоимостью 634 млн рублей предполагает ОКР по разработке технологий, проектированию, а также создание универсальных функциональных модулей на водородных топливных элементах, заправочной станции и опытного образца судна.

Судно оснащено двумя винтами на электродвигателях мощностью 22 кВт каждый. Скорость хода составит 12,2 км/ч. Под кормой судна расположены водородные элементы — четыре баллона емкостью 6 кг водорода каждый под давлением 350 атмосфер. Этот запас топлива обеспечивает автономное плавание в течение пяти часов.

На церемонии закладки судна раис Татарстана Рустам Минниханов назвал его важным проектом, который позволит расширить линейку судов на альтернативных видах топлива, улучшить экологию мегаполисов и экономить при эксплуатации техники.

— Благодаря своим характеристикам подобные суда должны стать незаменимым элементом экосистемы туризма любого города на реке, — заявил глава республики.

Ольга Машина