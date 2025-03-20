В Татарстане стартовали весенние полевые работы по подкормке озимых культур

В Татарстане стартовали весенние полевые работы. Свыше 20 муниципальных районов уже приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав. Первые работы начали проводиться в Буинском и Апастовском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Общий объем обработки составит более 480 тыс. гектаров озимых и 372 тыс. гектаров многолетних трав. На данный момент уже удобрили свыше 19,3 тыс. гектаров озимых и 6,4 тыс. гектаров многолетних трав.

Специалисты подчеркивают важность своевременного внесения удобрений, особенно когда почва влажная.

— Гранулированные удобрения лучше всего использовать именно в этот период, чтобы они успели раствориться и принести пользу растениям, — говорят агрономы.

Когда земля подсохнет, более эффективно использовать жидкие минеральные удобрения, которые быстрее поступают к корням растений.

Накануне сообщалось, что в сельскохозяйственном секторе Татарстана наблюдается нехватка механизаторов. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов. На начало 2025 года в Татарстане имеется нехватка в 759 механизаторах. С каждым годом недостаток рабочих кадров в сельском хозяйстве ощущается острее.

Анастасия Фартыгина