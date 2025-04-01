Получил новую профессию, стал бригадиром: экс-глава ФСС Татарстана сделал карьеру на «зоне»

Верховный суд РТ решит — заменять ли осужденному за взятку Павлу Лоханову строгий режим более мягким наказанием

Фото: Ирина Плотникова

Бывший управляющий отделения Фонда соцстраха в Татарстане Павел Лоханов предпринял законную попытку покинуть колонию строгого режима — по отбытии половины своего срока за взятку 2,4 млн рублей он попросился на принудительные работы. Администрация свияжской ИК-5 характеризовала экс-чиновника в качестве примерного зэка, однако суд первой инстанции ходатайство отклонил, не увидел «стойких изменений личности». Теперь — очередь за Верховным судом РТ. Как выяснило «Реальное время», на «зоне» кандидат политических наук Павел Лоханов выучился на электромонтера, заработал девять поощрений и даже подыскал место трудоустройства на будущее.

«Поддерживает отношения только с положительно настроенной частью осужденных»

Отец пятерых детей, бывший глава Камского Устья и руководитель отделения Фонда социального страхования в Татарстане оказался за решеткой 21 сентября 2021 года — после получения пакета от представителя подрядчика фонда в салоне своего Infiniti, погони и задержания операми ФСБ. Перед принудительной остановкой успел выбросить пакет с деньгами, и поначалу вину в их получении отрицал. Позднее стал занимать позицию, что получил эту сумму не в качестве взятки, а просто решил заработать, поддавшись на чудовищную провокацию.

Следователи и суд Павлу Лоханову не поверили и уже осенью 2022 года, после вступления приговора в силу он оказался в свияжской колонии №5 строгого режима. При этом адвокатам осужденного, Павлу Мазуренко и Вадиму Максимову, дважды удалось добиться смягчения срока. Московский райсуд Казани в июне 2022-го приговорил бывшего управляющего регионального ФСС к 9 годам, Верховный суд РТ в августе того же года сократил посадку на один год, а Шестой КСОЮ в январе 2023 года посчитал нужным вычесть еще полтора года. Так что в данный момент Лоханов отбывает наказание в 6 лет 6 месяцев «строгача», и срок этот закончится в марте 2028-го.

«Экватор» посадки Павла Лоханова пришелся на декабрь 2024-го. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Согласно приговору суда, бывшего управляющего Фонда соцстраха признали виновным в получении первого транша взятки (2,4 млн рублей от общей суммы в 4 млн) от представителя «РСС-Мед». Деньги были получены за общее покровительство этой фирме на фоне арбитражного дела по иску Фонда соцстраха к «РСС-Мед» ввиду поставки с нарушениями условий контракта. Иск ФСС выставлял на 14 млн рублей, но суд посчитал доказанными претензии лишь на 100 тысяч.

«Экватор» посадки Павла Лоханова пришелся на декабрь 2024-го. После чего защитой было подано ходатайство о замене остатка срока в колонии принудительными работами. На заседании Зеленодольского горсуда 27 февраля сего года адвокат Вадим Максимов указывал — действующая редакция УПК РФ позволяет осужденным за особо тяжкие преступления просить о таком послаблении лишь по отбытии двух третей срока. Однако эта норма в законе появилась лишь в сентябре 2022-го, то есть после преступления и после вступления приговора Павлу Лоханову в силу, а значит, к нему неприменима.

Защитник просил суд учесть — в колонии бывший чиновник заработал восемь поощрений со стороны администрации учреждения — за добросовестный труд и хорошее поведение. По данным «Реального времени», речь идет о предоставлении дополнительных свиданий и внеочередных передачах с воли, а также переводе на облегченные условия отбывания наказания.

В ИК-5 Лоханов исполняет обязанности начальника ремонтно-строительной бригады по обслуживанию зданий жилой зоны. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также в ходатайстве подчеркивалось — Лоханов с его высшим образованием и степенью кандидата политических наук получил за решеткой диплом профтехучилища по специальности электромонтер 2-го разряда по ремонту и обслуживанию электрооборудования, а затем и работу по новому профилю. В данное время исполняет обязанности бригадира ремонтно-строительной бригады по обслуживанию зданий жилой зоны колонии, и, как отмечается в производственной характеристике, порученное выполняет без претензий к качеству, точно и в срок. Зарплату отправляет жене и детям.

Представитель ИК-5 на заседании ходатайство защиты поддержал и дополнил — с момента направления материала в суд до его рассмотрения Павел Лоханов сумел получить еще одно, девятое, поощрение. По данным администрации, в колонии бывший чиновник «поддерживает отношения только с положительно настроенной частью осужденных», ходит в библиотеку и спортзал, занимается самообразованием, в частности — английским. А еще — регулярно посещает храм исправительного учреждения. На шахматном турнире УФСИН по Татарстану в 2023 году занял третье место.

«Злостным нарушителем не признавался»

Впрочем, до колонии Павел Лоханов числился далеко не образцовым арестантом. За время содержания в казанских СИЗО в 2021—2022 годах сотрудники ФСИН зафиксировали восемь нарушений режима, одно из которых обернулось 15 сутками карцера. В представленной суду справке были указаны такие нарушения ВИП-сидельца:

не выполнил команду отбой,

дважды отказался заводить руки за спину,

спал в неустановленное время,

занавесил спальное место,

не выполнил обязанности дежурного по камере (по факту просто не стал расписываться в журнале).

Все нарушения режима Лохановым пришлись на время содержания в СИЗО Казани. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

При этом в материалах сотрудники СИЗО отмечают: «Злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания не признавался, на строгих условиях не содержался, на профилактическом учете не состоит... В коллективе осужденных уживчив, не склонен к конфликтам... С администрацией вежлив и тактичен. Социально-полезные связи не утрачены — поддерживает контакты с семьей, родственниками и друзьями».

Несмотря на то, что за последние два года Лоханов полностью погасил ранее допущенные нарушения, для Зеленодольского суда они оказались весомей остального. Председательствующий по делу судья Ильшат Садыков, с одной стороны, отметил «положительную динамику в исправлении осужденного, наличие поощрений и облегченные условия содержания», однако в своем решении посчитал, что этого недостаточно:

«Суд не усматривает доказательств, что осужденный в настоящее время не утратил своей общественной опасности», а «позитивные данные, появившиеся у Лоханова после осуждения, не свидетельствуют о наступлении таких стойких изменений личности, которые не только достигли цели наказания, но исключат совершение им уголовно наказуемых деяний в дальнейшем».

На принудительные работы бывшего ВИП-страховщика готов взять Казанский пороховой завод, о чем суд уведомил его гендиректор. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судья подчеркнул — характер нарушений трех— и четырехлетней давности «свидетельствует о пренебрежительном отношении к порядку отбывания наказания». Тогда как «само по себе отбытие половины срока и положительная характеристика не являются безусловным основанием для замены остатка срока более мягким наказанием и не свидетельствуют о том, что социальная справедливость восстановлена...».

Представленное в суд письмо гендиректора Казанского порохового завода с гарантиями, что предприятие берется взять осужденного ВИП-страховщика на принудительные работы, суд приобщил к материалам. И отметил — основанием для удовлетворения ходатайства этот документ не является.

По данным «Реального времени», отказ в ходатайстве уже обжалован защитой, и на днях материалы поступили в апелляционную инстанцию Верховного суда Татарстана.

«Зона» с историей и уголовными делами на начальников

В свияжской колонии сидят за тяжкие преступления — убийства, наркотики, изнасилования. А также — за взятки в особо крупном размере. В свое время самым известным сидельцем этой «зоны» стал бывший глава Верхнего Услона Александр Тимофеев. Работал там в библиотеке.

На старте СВО именно из «пятерки», по данным источников «Реального времени», сотрудники ЧВК «Вагнер» набрали больше всего зэков-добровольцев. Отсюда ушел и позже погиб бывший инкассатор Игорь Богаченко, осужденный с подельниками за захват броневика с 63 миллионами.

В 1942-м свияжских зэков привлекли к строительству новой железной дороги, которая стала залогом успеха Сталинградской битвы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рассчитана колония на 1,5 тысячи сидельцев. По данным УФСИН, первые осужденные здесь появились еще в 30-х годах прошлого века, когда на базе совхоза ХОЗО НКВД ТАССР открыли исправительно-трудовую колонию на 200 человек. Со временем их стало больше. Обрабатывали меха, мастерили табуретки и овощные корзины. В 1942-м свияжских зэков привлекли к строительству новой железной дороги, которая связала Сталинград с Саратовом, Сызранью, Ульяновском и Свияжском и в итоге стала залогом успеха Сталинградской битвы.

Но Великая Отечественная война продолжалась и через год в Свияжске основали ремонтно-механический завод Главного управления лагерей железнодорожного строительства — появились литейный, кузнечный, электроремонтный и другие цеха. Позже туда перевели и свияжскую колонию, где на тот момент, с учетом военнопленных, отбывали наказание 2 тысячи человек. В 1955-м ее перепрофилировали под колонию для несовершеннолетних, но уже к 1960-му эксперимент по совместному содержанию малолеток и взрослых преступников признали провальным и на месте детской колонии появилась ИТК-5.

Тайную сторону жизни исправительного учреждения приоткрыл судебный процесс по делу тюремного ОПС. Его деятельность, по версии обвинения, охватывала три СИЗО Подмосковья, две колонии Рязанской области и свияжскую ИК-5 периода 2017—2018 годов. Потерпевшими по делу были другие арестованные и осужденные. Их обложили данью на «черную масть».

Одного бывшего начальника «пятерки», Малика Хуснетдинова, посадили за взятки, дело другого, Евгения Тихонова, — по взятке, превышению полномочий и помехах бизнесу — еще не дошло до приговора. Екатерина Аблаева/Реальное время

Всего у них вымогали 16,7 млн рублей — угрозами перевода в камеру гомосексуалистов и расправы над родней, а также побоями. По приговору Зеленодольского горсуда, самый большой срок — 20,5 года колонии особого режима, получил уроженец Азербайджана Борис Авдиенко — по версии силовиков, в свияжской колонии он был ставленником объявленного в международный розыск грузинского «вора в законе» Реваза Кахмазова, он же Резо Тбилисский и Лоткинский, а еще — зять Захария Калашова, больше известного как Шакро Молодой.

В 2022-м пятилетний срок получил бывший начальник ИК-5 Малик Хуснетдинов. Его признали виновным в шести эпизодах получения взяток, всего на 160 тысяч рублей, за пронос в 2018 году 20 мобильных телефонов на территорию казанской колонии №18, которой на тот момент руководил полковник Хуснетдинов.

В 2024-м за решеткой оказались еще один бывший «хозяин» той же колонии, подполковник Евгений Тихонов и действующий замначальника, майор Роман Чумаков. Их обвинили в получении взятки, незаконном вмешательстве в работу кафе на территории учреждения с получением части прибыли, а также в превышении полномочий.