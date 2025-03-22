В Татарстане началась подкормка озимых культур в 22 районах

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В Татарстане стартовала подкормка озимых культур и многолетних трав. На совещании в Доме правительства министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов сообщил, что работы уже проведены на площади 45 тыс. гектаров, что составляет 5% от общего объема. Всего предстоит подкормить 482 тыс. гектаров озимых и 372 тыс. гектаров многолетних трав.

— В целом озимые в хорошем и удовлетворительном состоянии, — уточнил Гарипов.

Подкормка началась 11 марта в Буинском и Апастовском районах, а сейчас охватывает 22 района республики.

Обеспеченность семенами яровых зерновых культур в Татарстане составляет 123%. В хозяйства уже завезено 40% семян подсолнечника и кукурузы, а поставка семян сахарной свеклы начнется с 1 апреля. В этом году планируется использовать 40% семян отечественной селекции, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также продолжается накопление минеральных удобрений. На текущий год приобретено 386 тысяч тонн, что составляет в среднем 64 кг действующего вещества на гектар. За последние две недели добавлено еще 20 тыс. тонн удобрений.

Гарипов подчеркнул высокую готовность сельхозформирований к весенне-полевым работам, особенно в Аксубаевском, Актанышском и других районах. Важным аспектом остается привлечение молодежи в сельское хозяйство и подготовка кормозаготовительной техники. Ремонт кормоуборочной техники должен быть завершен к 10 мая, а приемка техники запланирована на 12 мая.

Напомним, что сельскохозяйственным предприятиям Татарстана в этом году потребуется 6 млрд рублей на восстановление техники. Это на 400 млн рублей больше, чем в прошлом сезоне.



Анастасия Фартыгина