Потребление угля в России выросло на 80% за 25 лет
В России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Многие страны, включая государства Юго-Восточной Азии, имеют ограниченные запасы угля, что создает возможности для увеличения поставок из России на ключевые внешние рынки.
Однако для успешного развития угольной промышленности необходимо решить несколько сложных задач. В первую очередь это касается логистики и снижения затрат на транспортировку угля. К основным задачам относятся:
- увеличение провозной способности Восточного полигона железных дорог и объема перевозок по нему;
- строительство новой инфраструктуры;
- ускорение производства мощных локомотивов и инновационных вагонов с высокой грузоподъемностью.
— Надо детально рассмотреть и дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить уверенное развитие Кузбасса и других наших угледобывающих районов, — подчеркнул Михаил Мишустин.
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