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Потребление угля в России выросло на 80% за 25 лет

15:46, 01.04.2025
Потребление угля в России выросло на 80% за 25 лет
Фото: Реальное время

В России намерены продолжать поддержку угольной отрасли, особенно в свете растущего мирового потребления угля, которое увеличилось на 80% за последние 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Многие страны, включая государства Юго-Восточной Азии, имеют ограниченные запасы угля, что создает возможности для увеличения поставок из России на ключевые внешние рынки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Однако для успешного развития угольной промышленности необходимо решить несколько сложных задач. В первую очередь это касается логистики и снижения затрат на транспортировку угля. К основным задачам относятся:

  • увеличение провозной способности Восточного полигона железных дорог и объема перевозок по нему;
  • строительство новой инфраструктуры;
  • ускорение производства мощных локомотивов и инновационных вагонов с высокой грузоподъемностью.

— Надо детально рассмотреть и дополнительные механизмы, которые позволят обеспечить уверенное развитие Кузбасса и других наших угледобывающих районов, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Анастасия Фартыгина

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