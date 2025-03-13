ТМ «Махеевъ» провел редизайн упаковки соусов

В новом дизайне дой-паков соусов «Махеевъ» увеличили считываемость продуктовой зоны и добавили краткую информацию о продукте

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

Соусы ТМ «Махеевъ» становятся еще более узнаваемыми: бренд провел масштабный редизайн упаковки. Как объясняет руководитель департамента дизайна и упаковки АО «Эссен Продакшн АГ» Эдуард Ковальчук, редизайн проводится для того, чтобы подстроиться под трансформировавшееся восприятие потребителя, сделать товар на полке более заметным и повысить удобство получения информации о нем. Цель бренда — обеспечить покупателю максимальный сервис, чтобы он мог быстро найти тот соус, который ему нужен, или открыть для себя новый продукт.

— Мы руководствовались принципом сохранения преемственности визуального стиля. Целью было сохранить узнаваемость упаковки на полке, но при этом улучшить некоторые параметры дизайна. Например, усилили акцент на продуктовых зонах, добавили информационный блок, — говорит Эдуард Ковальчук.

В новом дизайне дой-паков соусов «Махеевъ» увеличили считываемость продуктовой зоны. Она стала компактнее, поскольку слишком крупное изображение объекта на упаковке размывает фокус зрения.

— За счет того, что мы уменьшили продуктовую зону, уменьшилось и время восприятия информации о товаре. Это важно в наше время, потому что современный человек обладает клиповым мышлением. Этот факт побуждает весь рынок к тому, чтобы быстро и четко доносить информацию. Исходя из этого принципа, мы акцентировали внимание потребителя только на самом важном, — объясняет руководитель департамента дизайна и упаковки АО «Эссен Продакшн АГ».

Темный фон с цветным блоком продуктовой зоны на упаковке сохранены — это, как и прежде, выделяет товар на полке рядом с конкурентами. Важный момент: теперь на упаковке есть отдельный блок лаконичной информации о том, что это за продукт и к чему его можно подавать. Это тоже повышает удобство потребителя: он сразу же, в течение нескольких секунд, понимает, что именно перед ним и как это можно использовать в домашней кухне.

При разработке нового дизайна специалисты ТМ «Махеевъ» использовали технологии искусственного интеллекта: применялись не менее 5 различных нейросетевых платформ, с помощью которых выполнялись те или иные этапы работы.

— Мы не ставим себе целью гнаться за трендами: мы их задаем, учитывая требования времени, — говорит Эдуард Ковальчук. — Делаем все, чтобы нашему покупателю было вкусно и красиво.

Соусы «Махеевъ» в новом «наряде» появятся на полках магазинов совсем скоро: печать упаковки уже началась.

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