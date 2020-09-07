Рустам Минниханов: «Огромные слова благодарности группе компаний ТАИФ»
400 млн на масштабную реконструкцию
Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленного футбольного стадиона ФК «Нефтехимик». По этому случаю в Нижнекамске состоялся грандиозный праздник футбола. До начала торжественной церемонии глава республики посетил один из четырех фан-парков. Их организовали для тех, кто не смог попасть на домашнюю арену «Нефтехимика».
Развлекательные зоны расположились у стадиона «Нефтехимик», ледового дворца «Нефтехим Арена», на набережной реки Камы, а также в Парке нефтехимиков. В фан-парках были организованы развлекательная и культурная программы, работали киберзона, «барбер-фан», где можно было сделать креативную прическу и наложить аквагрим, настольные игры, интерактивные футбольные, спортивные и надувные аттракционы. Гостей также развлекали кавер-группы и диджеи. На сценах в парках установили экраны, связанные между собой и стадионом телемостом.
Во время экскурсии Рустаму Минниханову рассказали об изменениях, которые произошли на спортивном объекте после капитального ремонта, на масштабную реконструкцию которого «Нижнекамскнефтехим» выделил более 400 млн рублей.
Теперь стадион с 42-летней историей соответствует требованиям регламента I дивизиона ФНЛ. На поле установлены подогрев и автоматический полив искусственного поля, имеются четыре мачты освещения и электронное табло. Смонтированы новые трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности. Кроме этого, появились фан-зона, игровые площадки и автостоянка. Для людей с ограниченными физическими возможностями установили специальные пандусы.
Второй день рождения стадиона «Нефтехимик»
Осмотрев фан-зону и стадион, почетные гости заняли свои места на трибуне. Ведущими церемонии стали известный спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.
Первыми на поле вышли участники товарищеского матча — ветераны команд ФК «Нефтехимик» и ФК «Спартак», а следом — юные футболисты. На глазах болельщиков они установили новый рекорд России по наибольшему количеству человек, одновременно чеканящих футбольный мяч. В акции приняли участие 175 человек.
Установленный рекорд сразу занесли в сертификат Книги рекордов России. Документ вручили генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрату Сафину.
Выступая перед нижнекамцами, Рустам Минниханов отметил значимость нового спортивного сооружения в развитии профессионального и массового спорта, поблагодарил руководство АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» за вклад в социальную инфраструктуру города и республики.
— Для нас важно соблюдать такие традиции. Это совершенно новый стадион: реконструкцию провели на самом высоком уровне. И эксплуатация начинается с такого серьезного товарищеского матча, который повествует историю футбола нашей страны, историю футбола Нижнекамска. В Нижнекамске два самых главных вида спорта — футбол и хоккей. И мы можем фанатам футбола сказать: огромные слова благодарности группе компаний ТАИФ, Тимуру Альбертовичу, который делает очень много для футбола сегодня. Не только футбола Нижнекамска, но и республики. У нас четыре манежа. Один построили в Нижнекамске, второй в Челнах, и два запускаем в Казани. Для футбола в республике будут созданы все условия, — подчеркнул в своем выступлении Рустам Минниханов.
После завершения официальной части церемонии открытия стадиона президент Татарстана сделал первый символический удар по мячу, ознаменовав тем самым открытие обновленного стадиона «Нефтехимик» и дав старт дружескому матчу между ФК «Нефтехимик» и ФК «Спартак».
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