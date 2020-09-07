Рустам Минниханов: «Огромные слова благодарности группе компаний ТАИФ»

Фото: Роман Хасаев

400 млн на масштабную реконструкцию

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленного футбольного стадиона ФК «Нефтехимик». По этому случаю в Нижнекамске состоялся грандиозный праздник футбола. До начала торжественной церемонии глава республики посетил один из четырех фан-парков. Их организовали для тех, кто не смог попасть на домашнюю арену «Нефтехимика».

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии обновленного футбольного стадиона ФК «Нефтехимик»

Развлекательные зоны расположились у стадиона «Нефтехимик», ледового дворца «Нефтехим Арена», на набережной реки Камы, а также в Парке нефтехимиков. В фан-парках были организованы развлекательная и культурная программы, работали киберзона, «барбер-фан», где можно было сделать креативную прическу и наложить аквагрим, настольные игры, интерактивные футбольные, спортивные и надувные аттракционы. Гостей также развлекали кавер-группы и диджеи. На сценах в парках установили экраны, связанные между собой и стадионом телемостом.

Во время экскурсии Рустаму Минниханову рассказали об изменениях, которые произошли на спортивном объекте после капитального ремонта, на масштабную реконструкцию которого «Нижнекамскнефтехим» выделил более 400 млн рублей.

Во время экскурсии Рустаму Минниханову рассказали об изменениях, которые произошли на спортивном объекте после капитального ремонта

Теперь стадион с 42-летней историей соответствует требованиям регламента I дивизиона ФНЛ. На поле установлены подогрев и автоматический полив искусственного поля, имеются четыре мачты освещения и электронное табло. Смонтированы новые трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности. Кроме этого, появились фан-зона, игровые площадки и автостоянка. Для людей с ограниченными физическими возможностями установили специальные пандусы.

Второй день рождения стадиона «Нефтехимик»

Осмотрев фан-зону и стадион, почетные гости заняли свои места на трибуне. Ведущими церемонии стали известный спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина.

Первыми на поле вышли участники товарищеского матча — ветераны команд ФК «Нефтехимик» и ФК «Спартак», а следом — юные футболисты. На глазах болельщиков они установили новый рекорд России по наибольшему количеству человек, одновременно чеканящих футбольный мяч. В акции приняли участие 175 человек.



Установленный рекорд сразу занесли в сертификат Книги рекордов России. Документ вручили генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрату Сафину.

Установленный рекорд сразу занесли в сертификат Книги рекордов России

Выступая перед нижнекамцами, Рустам Минниханов отметил значимость нового спортивного сооружения в развитии профессионального и массового спорта, поблагодарил руководство АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» за вклад в социальную инфраструктуру города и республики.

— Для нас важно соблюдать такие традиции. Это совершенно новый стадион: реконструкцию провели на самом высоком уровне. И эксплуатация начинается с такого серьезного товарищеского матча, который повествует историю футбола нашей страны, историю футбола Нижнекамска. В Нижнекамске два самых главных вида спорта — футбол и хоккей. И мы можем фанатам футбола сказать: огромные слова благодарности группе компаний ТАИФ, Тимуру Альбертовичу, который делает очень много для футбола сегодня. Не только футбола Нижнекамска, но и республики. У нас четыре манежа. Один построили в Нижнекамске, второй в Челнах, и два запускаем в Казани. Для футбола в республике будут созданы все условия, — подчеркнул в своем выступлении Рустам Минниханов.

После завершения официальной части церемонии открытия стадиона президент Татарстана сделал первый символический удар по мячу, ознаменовав тем самым открытие обновленного стадиона «Нефтехимик» и дав старт дружескому матчу между ФК «Нефтехимик» и ФК «Спартак».



1 / 29 tatarstan.ru

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

tatarstan.ru

Роман Хасаев

Роман Хасаев

tatarstan.ru

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев



tatarstan.ru

tatarstan.ru

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Роман Хасаев

Лилия Егорова, фото Романа Хасаева