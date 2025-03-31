Суяргулов суммировал арендный доход: почему иск к Мироновым вырос до 425 миллионов

Прокурор Татарстана увеличил на 116,6 млн рублей требования по делу о «раскулачивании» экс-главы КирМоса

Фото: Динар Фатыхов

На новый уровень вышел закрытый процесс Верховного суда Татарстана по антикоррупционному иску прокуратуры Татарстана к экс-главе двух районов Казани и его родственникам. На прошлом заседании сторона истца заявила об увеличении претензий с 308 до 425 млн рублей, попросив обратить взыскание не только на недвижимость ответчиков, но и коммерческий доход от многолетней сдачи в аренду торговым и аптечным сетям. Речь идет о «Пятерочке» и «Фармленде», — отмечают источники «Реального времени».

Секреты казанских рантье: кому дают девять помещений одним лотом

Как выяснило «Реальное время», в дополнительном пункте прокурорского иска фигурируют три супермаркета «Агроторга» и одна точка башкирской сети аптек «Фармленд». Два магазина и аптека работают в «Салават купере», еще один — на улице Комсомольской. Заметим, последний объект фигурирует в одном из эпизодов уголовного дела Сергея Миронова, которое рассматривает Советский суд.

Все коммерческие площади находятся на первых этажах новых домов Кировского района, и выкупались родственниками Миронова, на тот момент — главы Кировского и Московского района Казани, напрямую у застройщиков. Вряд ли представители отдельно взятой семьи были единственными претендентами, но в одном случае «золотые» квадраты на торги просто не выставляли, а в другом — продавали на неконкурентной основе.

Собственницей «комсомольского» актива числится Ирина Миронова, мать бывшего главы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В 2018-м мать главы Ирина Миронова приобрела за 29 млн рублей у компании «Бриз» три помещения в 24-этажке ЖК «КазанСу» (за парком «Кырлай») и сдала их «Агроторгу» за 300 тысяч в месяц. После перепланировки и соединения помещений там открыли «Пятерочку», причем, по версии силовиков, узаконил ее задним своим распоряжением сам Миронов в 2020-м. В данный момент то его решение отменено, адвокаты обвиняемого и его матери настаивают на законности всех действий, а магазин продолжает работать.

Еще до возбуждения дела прокуратура Татарстана включила «комсомольский» актив в иск об обращении активов в доход государства, наряду еще с 62 объектами недвижимости. По версии надзорного ведомства именно Миронов в 2016—2022 годах, занимая пост главы двух районов, выступал бенефициаром приобретения активов на 308,3 млн рублей в Казани и Лаишевском районе, с номинальным оформлением на родню, чтобы придать легитимный характер сделкам по приобретению имущества на неподтвержденные доходы.

Соответчиками по иску стали мать главы Ирина Миронова, муж его сестры Денис Копылов, тесть Виктор Корнилов и его сын Артем. Никто из них претензии в номинальном владении и отсутствии доходов для таких покупок не признает. Такая же позиция — в части расширения исковых требования за счет арендного дохода.

С учетом договоров аренды с «Агроторгом» по магазину на Комсомольской прокуратура добавила к иску 28,5 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как отмечают источники «Реального времени», по оформленному на Ирину Миронову помещению магазина на Комсомольской прокуроры суммировали выплаты арендатора ООО «Агроторг» с августа 2018-го и предъявили к взысканию 28,5 млн рублей.

Еще на 88,1 млн рублей иск вырос после подсчета доходов от сдачи трех оформленных на Артема Корнилова площадей в микрорайоне «Салават купере». Всего в этом соципотечном ЖК семья Мироновых в 2021 году выкупала у Госжилфонда Татарстана девять помещений на первых этажах. Причем все объекты выставили на торги единым лотом, — отмечает осведомленный собеседник «Реального времени». В итоге те компании, что хотели бы купить эти площади, удовольствовались участью арендаторов. Говорят, интерес к этой сделке проявляли антимонопольщики, но почему-то отозвали свой арбитражный иск.

Ну, а семья чиновника, вложив порядка 95 млн рублей за все девять объектов, смогла за четыре года отбить большую часть этих расходов лишь на сдаче трех помещений. По магазину на Комсомольской выходить в «ноль» пришлось дольше.

По данным источника «Реального времени», девять помещений на первых этажах в ЖК «Салават купере» продали одним лотом за 95 млн. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Собственником активов в «Салават купере» по документам является Артем Корнилов — брат супруги бывшего главы. Однако управляет этими активами Ирина Миронова — по доверенности. Напомним, ею же по инвестиционному договору в 2022 году у «Бриза» за 61,7 млн выкупалось семь коммерческих помещений на первых этажах в ЖК «Элегия», которые к декабрю 2024-го так и не были оформлены в чью-либо собственность, что изначально не позволило наложить на них обеспечительные меры в рамках антикоррупционного дела. Однако после попытки распродажи этой недвижимости в обход судебного процесса, Верховный суд РТ установил запрет на сделки с этим активами.

Ходатайство об увеличении исковых требований на 116,6 млн рублей по четырем помещениям подписал прокурор РТ Альберт Суяргулов. Общий размер претензий к Сергею Миронову и трем его родственникам достиг 425 млн рублей.

...В прицел проверяющих Миронов и его супруга попали по итогам декларационной кампании-2022. Тогда борцы с коррупцией обратили внимание — квартира, в которой живет семья с четырьмя детьми, числится в собственности тестя, при этом коммунальные услуги за нее оплачивает супруга чиновника и мать одного из его подчиненных. Стали копать и обнаружили: супруга Миронова регулярно в 2020—2021 годах получала перечисления от сдачи двух квартир (за одну из них — более 100 тысяч в месяц), но данный доход семья в декларациях не указывала...

2 апреля Советский суд Казани продолжит допрос свидетелей по делу Сергея Миронова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Антикоррупционный иск потянул за собой еще один — об увольнении по утрате доверия, а уже лишившийся поста чиновник получил статус обвиняемого в уголовном деле.

Свидетели о схеме «вторых» зарплат и премиях из кармана шефа

На этой неделе в Советском райсуде Казани продолжится процесс по делу Миронова. На прошлой неделе состоялись четыре заседания и допросы девяти человек.

В понедельник начальники юротделов МУП «ДРЭУ» и администрация КирМоса фактически оспорили признание своих организаций и потерпевшими ввиду отсутствия претензий к подсудимому. При этом Раиля Гилазова подтвердила факт погашения матерью Миронова установленного следствием ущерба по двум эпизодам дела, всего на 1,67 млн рублей — по фиктивному трудоустройству дорожным рабочим супруги первого водителя служебного авто главы Владислава Златковского и липовому дворнику — отцу второго водителя главы Альберта Шарапова.

Начальник юротдела КирМоса Александра Рябинина ущерб по муниципальному контракту отрицает. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тогда как Александра Рябинина из КирМоса объяснила — администрация не подает гражданский иск на 962 тысячи (по эпизоду с фиктивным трудоустройством брата Шарапова водителем «Форд Мондео»), поскольку соответствующий контракт на услуги водителя исполнен в полном объеме.

В тот же день защита обосновала позицию отрицания вины по всем эпизодам дела — трем превышениям полномочий (с доплатами водителям) и одному злоупотреблению (с согласованием перепланировки помещения матери под магазин на Комсомольской). По версии адвокатов, доказательства в пользу оправдания Сергея Миронова собрали сами силовики, обвинение по делу противоречиво, а само дело возбуждено лишь с целью сбора доказательств по гражданскому иску прокуратуры.

Лишь один из семи уже допрошенных свидетелей — бывший водитель администрации Владислав Златковский — дал в суде прямые показания, что на вопрос о доплате за неурочный труд, включая работу в выходные, глава КирМоса направил его в «ДРЭУ». А еще подтвердил, что подписывал протокол в СК с более развернутыми показаниями, где с его слов говорилось — предложение поступило самого Миронова: «Сказал — найти человека и оформить его в «ДРЭУ», чтобы он числился, как работник».

На вопросы стороны обвинения о подтверждении показаний из протоколов СК свидетели Златковские отвечали утвердительно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предполагает, что шеф уведомил руководство этой организации, потому что там никаких вопросов не задавали — приняли Екатерину Златковскую в штат и ни разу не требовали ее выхода на работу. Что подтвердила суду и сама Златковская, имевшая, как выяснилась, и вторую официальную работу — исполнительным директором республиканского фонда поддержки, созданного в 2017-м в помощь вкладчикам лопнувших татарстанских банков.

Во вторник обстоятельствами трудоустройства Екатерины Златковской и Рустема Шарапова с судом делился начальник участка МУП «ДРЭУ» Тагир Каримов. Говорил — это делалось по указанию ныне покойного директора МУП Юрия Карапузова, при этом лично он как начальник участка неоднократно заполнял табели рабочего времени на лжедорожницу и лжедворника, с которыми даже не был знаком. Вспоминал, что Рустем Шарапов на очной ставке в СК настаивал — якобы действительно выходил на уборку участка на Хлебозаводской.

Тагир Каримов рассказал, что Шарапов-старший фиктивно числился как «человек администрации». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Карапузов мне сказал, что Шарапов — это человек, приближенный к администрации Кировского и Московского районов, и ругаться, портить с ним отношения неприемлемо. К кому именно приближен — не говорил», — свидетельствовал Каримов на следствии, отмечая, что назначенный после Карапузова руководитель МУП Альберт Ибрагимов также знал, что «Шарапов является человеком администрации». «Поэтому я и при нем продолжал вписывать его в табели», — добавил он.

В четверг, 27 марта, показания в суде давали Шараповы — отец и два сына. Младший Эмиль признался, что по просьбе брата, фиктивно числился водителем, а сам в это время получал высшее юридическое образование. Зарплатную карту отдал брату. Рустем Шарапов не стал настаивать на показаниях, что реально работал дворником, объяснив, что давал первоначальные показания веря, что так сможет доказать невиновность сына.

Альберт Шарапов в зале заседания появился с адвокатом Павлом Мазуренко, который защищал бывшего водителя главы еще в статусе подозреваемого-обвиняемого в мошенническом хищении «второй» зарплаты. Позднее его преследование было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.

Альберт Шарапов рассказал о переработке, кривых доплатах через «ДРЭУ» и весомых денежных подарках от шефа. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В суде Шарапов рассказал — стал водителем служебного авто главы КирМоса после увольнения Златковского, и переработки имели место почти каждый день — «По 4, 5, 6 часов». При этом свидетельствовал — лично вопросы о трудоустройстве родственников ради надбавок с Мироновым не обсуждал, о схеме узнал от помощника главы Артура Киселева. Рассказал, что сперва попросил фиктивно устроиться брата — водителем на служебный «Форд» в муниципальное хозяйственно-транспортное управление, а когда тот нашел настоящую работу — привлек знакомого автослесаря Валерия Зайчикова, а далее настал черед отца.

Как пояснял суду во вторник Зайчиков — его интерес в официальном трудоустройстве был один — стаж, а карту отдал Шарапову. При этом из показаний этого свидетеля следователю — еще до возбуждения дела по зарплатному эпизоду — в администрации КирМоса запахло жареным, поскольку два года его на работу не звали, а в феврале 2024-го Шарапов вдруг попросил выйти и даже отдал зарплатную карту. Со слов Зайчикова, работал он почти месяц — с 13 до 17—18 часов развозил продуктовые наборы в коробках семьям бойцов СВО и в итоге получил 50 тысяч рублей, но тратить их не стал.

В частности, свидетель заявил — получил от Миронова 100 тысяч рублей в качестве помощи по ипотеке. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Сенсацией судебного допроса Альберта Шарапова стали слова о получении подарков от шефа — минимум на 150—200 тысяч рублей в общей сложности. Рассказал он об этом после вопросов защиты:

— В связи с празднованием Сабантуя Миронов выдавал средства порядка 15 тысяч? — поинтересовался адвокат Николай Соколов.

«Да. Порядка 5—10 тысяч», — отвечал Шарапов. На вопрос о денежном подарке на 9 Мая, заявил — не помнит, зато на последующие вопросы о выплатах 10—15 тысяч на 30 августа, день выборов, свой день рождения, день проведения гастрофестиваля в Казани, отвечал — «бывало». Также он подтвердил получение от ныне подсудимого порядка 35 тысяч рублей перед своим отпуском и еще 20 тысяч перед отпуском самого Миронова.

«По вашей просьбе Миронов вам помощь в ипотеке оказывал — порядка 100 тысяч рублей?», — «Да», — сообщил суду в ответ на вопрос защитника бывший водитель главы. А в перерыве уточнил «Реальному времени», возврат ипотечной помощи не предусматривался. За счет каких средств производились все эти выплаты, в суде пока не оговаривалось. По данным защиты, Миронов использовал свои личные средства.

«Подарки» от шефа на Новый год и свой день рождения припомнил и другой водитель. На вопрос адвоката Рамиля Ахметгалиева о получении денежных средствах лично от Миронова Владислав Златковский сумм не называл: «Несколько раз за несколько лет, по праздникам. Лично от него».