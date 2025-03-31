Кубок Гагарина уплывает от «Ак Барса»: в чем «Автомобилист» превосходит «барсов»

Команда Заварухина уверена в себе и уже ведет в серии с казанцами

Фото: Динар Фатыхов

«Автомобилист» повел в серии с «Ак Барсом» после первой игры в Казани. Гости по ходу матча упустили преимущество в две шайбы, но в итоге вырвали победу во втором овертайме — 3:2. Решающим стал гол защитника Максима Осипова в тот самый момент, когда казалось, что «барсы» уже дожмут уральцев. Что не так с командой Анвара Гатиятулина и как «Автомобилист» вышел вперед в противостоянии с казанцами — в материале «Реального времени».

Гатиятулин решил добавить габаритов?



Поражение во втором матче в Екатеринбурге оставило двоякое впечатление от игры «Ак Барса». С одной стороны, «Автомобилист» победил заслуженно как по счету, так и по характеру встречи. Но с другой, казанцы были гораздо эффективнее соперника в третьем периоде и едва не перевернули ход игры. Как бы там ни было, команды прилетели в Казань при равном счете в серии, обменявшись победами в стартовых двух матчах.

Перед первым казанским противостоянием тренерский штаб «Ак Барса» произвел всего одну замену в составе. В третьей паре обороны с Альбертом Яруллиным предстояло сыграть Константину Лучевникову. Вне заявки остался Артемий Князев, который так и не сумел найти себя после выздоровления Митчелла Миллера. Восьмой номер казанцев выглядел неплохо в некоторых играх во время травмы американца, но с его возвращением, уверенно подошел к тому, чтобы присесть на трибунах. Тренеры «барсов» пока не могут найти ему достойного применения, что очень жалко, в свете его неплохих атакующих качеств.

Но возможно, замена связана с желанием Анвара Гатиятулина добавить мощи перед собственными воротами. Почти все голы «Автомобилиста» во второй игре пришлись из этой зоны, да и в целом, уральцы выглядели на пятачке помощнее «барсов». Лучевников почти на десяток сантиметров выше Князева и его габариты в плей-офф могут оказаться важнее более богатой техники Артемия.

Первым забил «Автомобилист»

Первый период начался с удивительной тишины на трибунах «Татнефть Арены». Если не знать, что игра проходила в Казани, то мало кто бы угадал, какая из команд играет дома. Пассивность, похоже, ошеломила и хоккеистов «Ак Барса». После дичайшей поддержки «Автомобилиста» в Екатеринбурге, выглядело это откровенно плохо. Видимо, болельщики в Казани, как и их любимая команда, с трудом втягивались в плей-офф.

Завелись фанаты «Ак Барса» только когда казанцы пропустили. Счет был открыт ближе к экватору периода. Максим Денежкин выиграл борьбу за воротами и выдал пас в центр, откуда Сергей Зборовский роскошным броском вывел гостей вперед — 0:1. Стоит заметить, что в очередной раз Тимур Билялов был брошен своими партнерами на произвол, соперник получил неимоверно много свободы и просто расстрелял голкипера «барсов».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В противостоянии «Ак Барса» и «Автомобилиста» принято так: кто первым забивает, тот и побеждает. Не стал исключением и нынешний матч, но об этом чуть ниже. Гатиятулин, кстати, нашел легкое объяснение такой тенденции: «По серии видно, что преимущество имеет тот, кто первый забивает. Потом приходится взламывать плотную оборону», — считает тренер.

Звено Сафонова провело очень активную концовку периода. Дважды казанцы пытались затолкать шайбу в ворота гостей. Но безупречно сыграл вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин. При этом все чаще возникали мини-стычки, которые каждый раз грозились перерасти во что-то большее, однако судьи вовремя гасили страсти на льду.

Больше вязкой борьбы, меньше конструктива

Второй гол «Автомобилиста» снова нарисовали защитники второго звена «Ак Барса». Миллер «подарил» шайбу Алексею Бывальцеву, тот отдал передачу за спину, где Степану Хрипунову оставалось просто не промахнуться по пустым воротам — 0:2. Каких-то невообразимых проблем «Автомобилист» не ставил, по сути лишь воспользовавшись ошибками соперника. Сумбура в действиях казанцев было больше, чем конструктива.

Не реализовал «Ак Барс» и единственное за два периода большинство. Хозяева много бросали издали, но Аликин не давал ни шанса на добивание, наглухо фиксируя шайбу. Хотя виноваты в этом сами игроки казанцев. «Барсы» совсем не закрывали обзор вратарю, не вылезали на пятак.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Автомобилист» после второго гола оказался в своей излюбленной стихии. Гостям оставалось нарастить оборонительные редуты и играть на удержание счета. С чем уральцы успешно справлялись до середины третьего периода.

А в концовке второго игрового отрезка куда интереснее было следить за трибунами. Например, сколько жен игроков «Автомобилиста» приехали поддержать своих мужей в Казань. Оказалось, что куда больше, чем супруг и подруг казанских хоккеистов. Происходившее на льду обсуждать не приходилось.

Отыгрались, но в овертайме точнее оказались гости

Дело спокойно катилось к «сухой» победе гостей. Пока не взорвался Дмитрий Кателевский. Форвард «Ак Барса» не позволил шайбе выйти из чужой зоны, проехал к зоне вбрасывания и четким броском прошил Аликина — 1:2. На «сравнять счет» у казанцев оставалось еще 10 минут. Понадобилось намного меньше. На руку сыграло удаление Данила Романцева. Ник Петан бросил, Дмитрий Яшкин подправил — 2:2. Почему нельзя так же мощно играть с первых минут — вопрос уже риторический.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На протяжении двух овертаймов «Ак Барс» имел значительное преимущество. Казанцы упустили уйму моментов, чтобы добыть волевую победу и готовиться к четвертому матчу. Но вместо этого получили шайбу в собственные ворота. Гол получился, действительно, обидным. После массированной атаки «барсов», гости организовали свой навал и забили. Бросок издали, а на добивании первым сыграл Максим Осипов — 2:3 в пользу уральцев.

Заслуженность результата можно разделить на два «Ак Барса». Первый, который действовал до середины третьего периода, абсолютно заслужил поражение. Второй — должен был побеждать. Увы, команда на площадке у «барсов» одна, хоть и играет со значительными перепадами.

«У нас была самоотдача…»

Гатиятулин не согласился с постановкой вопроса о том, что «Ак Барс» провалил первую половину матча. По словам тренера, команда играла с одинаковой самоотдачей с первых минут встречи.

— Я не скажу так, у нас и с первых минут была самоотдача. Что-то получалось, что-то нет. Проигрывали, надо добавлять в агрессии. Плюс поддержка наших болельщиков дала энергию. Стали действовать активнее у ворот, смогли создать и реализовать моменты. Играют две равные команды, инициатива переходит от одной команды к другой. Повторюсь, у команды есть характер. Следующий матч — самый важный, готовимся к нему, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также тренер «Ак Барса» не считает тусклой игру Артема Галимова в плей-офф. Лучший снайпер казанцев в «регулярке» просто потерялся в матчах Кубка Гагарина. Гатиятулин заявил, что Галимов имеет моменты для гола, но пока немного не везет.



Заварухин на пресс-конференции съязвил над отсутствием штрафных минут у «Ак Барса». Игроки казанской команды ни разу не удалились за весь матч. Тренер считал — накопилось ровно 93 минуты, и это рекорд. Рекорд, мол, и отмечали, когда тренерский штаб попал в телевизионный кадр с эмоциональным празднованием победы.

— Эмоционально отмечали? Еще не видел, обязательно посмотрю. Рекорд КХЛ установили, 93 минуты без удалений «Ак Барса». Очень важно победить в овертайме. Когда есть положительные эмоции — легче восстанавливаться. Ребята получают больше сил. Соперник — агрессивная, мастеровитая команда. Победы над ней даются тяжело, — сказал Заварухин.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 2:3 2ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев, 09:53)

0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев, 21:29)

1:2 Кателевский (49:49)

2:2 Яшкин (Петан, Миллер, 50:35, 5х4)

2:3 Осипов (Трямкин, Кизимов, 92:50)

Следующий матч команды проведут в Казани 1 апреля в 19:00 по московскому времени. Если «Ак Барс» проиграет, то отыграться у «Автомобилиста» может быть уже крайне сложно. Команда Заварухина по сезону выглядит куда увереннее в себе, чем подопечные Гатиятулина. Есть ощущение, что именно в этом и кроется причина неудач «Ак Барса» в нынешней серии плей-офф.