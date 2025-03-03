В «Татнефти» изобрели систему многократного использования отработанной воды

«Татнефть» получила патент на изобретение системы очистки воды №2834524. Он зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, начал действие 11 февраля 2025 года, сообщили в компании.

В настоящее время система в пилотном режиме испытывается на автомойке в Альметьевске. По итогам тестирования будет принято решение о тиражировании изобретения и запуске его в коммерческую эксплуатацию.

Система позволяет одним объемом воды вымыть 237 автомобилей. После каждой машины она возвращает в новый моечный цикл 99% использованной воды, предварительно очистив ее до состояния технической по ГОСТу. Очистка жидкости происходит автоматически и поэтапно: с применением раствора сульфата алюминия, аэробных бактерий, ультрафиолета, аэрации и обратного осмоса.

Ольга Машина