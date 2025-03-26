Генерал убыл в Ялту: какие тайны может вскрыть антикоррупционное дело «Суяргулов против Изаака»

В ходе проверки активов семьи замглавы МВД по РТ вскрылась продажа муниципальной земли по 390 рублей за сотку

Фото: Ирина Плотникова

Накануне в Казани стартовал процесс по самому громкому антикоррупционному иску прокуратуры Татарстана. Правда, главный ответчик, бывший замминистра внутренних дел РТ Владимир Изаак, на заседании не появился. В выходные он отправился на лечение в санаторий вместе с семьей и родителями жены. По данным «Реального времени», генерал из чувства патриотизма выбрал побережье Крыма, а в суд направил заявление с просьбой — дождаться его возвращения. Почему дети ВИП-силовика попали в число соответчиков, что показал анализ сделок с имуществом его семьи и как к защите чести и активов генерала подключился его экс-подчиненный в ранге полковника — в материале «Реального времени».

Кто получает муниципальную землю в 250 дешевле рыночной цены

Ссылки на интересы несовершеннолетних детей, неприкосновенность частной жизни, банковскую тайну использовали накануне представители Владимира Изаака, чтобы добиться перевода процесса Ново-Савиновского суда Казани в закрытый режим. Дошло даже до намеков, что разглашение данных о месте жительства бывшего главного следователя МВД Татарстана может подстегнуть интерес к его персоне со стороны фигурантов уголовных дел, включая дела по организованной преступности.

Заметим, разглашение представителями СМИ данных об адресах участников процесса недопустимо и в открытых заседаниях. Представители прокуратуры и МВД оставили вопрос о режиме заседания на усмотрение суда. А председательствующая по делу судья Лилия Закирова постановила: «Отказать. Пока материалы не исследуем. Сможете заявить ходатайство повторно».

После неудачной попытки закрыть процесс юрист Алла Агарева (справа) просила его отложить в связи с отъездом ответчиков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Стоит отметить — до сих пор все иски прокуратуры по разнице доходов-расходов госчиновников суды рассматривали в открытом режиме. Исключением стали лишь два дела. В первом сотрудница казначейства смогла основать появление активов наличием высокопоставленного спонсора и де-факто предметом имущественного спора стали и обстоятельства личной жизни. Вторым примером является гражданский процесс по иску о «раскулачивании» экс-главы КирМоса Сергея Миронова, где часть требований надзорного ведомства опираются на засекреченные результаты оперативных мероприятий УФСБ по Татарстану.

Ничего подобного в деле «Прокурор Татарстана против бывшего замглавы МВД РТ» нет. Однако в материалах проверки имеются сведения, огласка которых может ударить не только по репутации генерал-майора юстиции в отставке и его близких.

Одним из предметов прокурорского иска является участок 10 соток в коттеджном поселке «ICL КПО ВС» в Лаишевском районе Татарстана. По документам его владелицей с 2021 года является Екатерина Изаак, супруга генерала и соответчица по данному делу. Причем участок этот получен семьей ВИП-силовика практически даром — муниципалитет продал его всего за 3,9 тысячи рублей, по кадастровой цене, которая по какой-то странной причине не пересматривалась в течение длительного времени.

. Реальное время / realnoevremya.ru

Насколько адекватна распродажа активов в пригороде Казани по стоимости ниже 400 рублей за «сотку» можно судить по сделке семьи главного ответчика по смежному участку. По данным источников «Реального времени», еще 10 соток в том же 2021-м семья приобрела у частного лица за 1 млн рублей — в 256 раз дороже муниципального надела.



В прокурорском списке — четыре объекта тещи, тестя и детей Изаака

Кроме 20-лаишевских соток по объединенному участку прокуратура просит обратить взыскание на три казанские квартиры семьи и одно парковочное место.

В их числе — апартаменты более 150 «квадратов», которые образовались после объединения двух соседних квартир в одном из ЖК на Квартале. Обе приобретались на имя тещи Владимира Изаака в 2017 году у компании «Сувар», поделился источник «Реального времени» и подчеркнул — рыночные цены на тот период были выше тех, что указаны в договорах застройщика с родственницей высокопоставленного силовика.

Изначально в прицел проверяющих попал не сам генерал, а его супруга, также работавшая в системе МВД. скриншот с сайта 16.мвд.рф

Говорят, объединенная квартира оказалась в пользовании семьи главного ответчика, но отражения в его декларациях не получила. На что, уже после увольнения Изаака со службы, обратили внимание проверяющие при сверке доходов и расходов, которую начали с супруги генерала, также являвшейся сотрудницей МВД. В период работы мужа заместителем министра — начальником Главного следственного управления министерства Екатерина Изаак трудилась в другом подразделении, потом перевелась следователем, а за день до окончания служебной проверки, в январе 2025-го, ушла в отставку.

По этой причине кадровики МВД республики не смогли завершить процедуру контроля за доходами и расходами семьи и дать свое заключение — имеется ли разница. Завершали эту работу сотрудники управления по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РТ.

Третий предмет прокурорских требований находится в том же ЖК. Квартира в полсотни квадратных метров куплена тещей Изаака также у застройщика в 2018-м. А еще место на парковке ЖК, которое прокуроры также считают купленным на неподтвержденные доходы. Четвертый объект — еще одна квартира на Квартале, по договору купли-продажи в 2023-м оказалась в собственности Сергея Логоши — тестя Изаака.

Общий размер исковых претензий прокуратуры Татарстана составляет 22,3 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

По версии сотрудников надзорного ведомства, ни у Екатерины Изаак с мужем, ни у ее родителей не было средств для совершения столь крупных приобретений. Особенно с учетом того, что за год до выгодной сделки с «Суваром» в кредит выкупалась еще одна квартира, уже в Советском районе. Та самая, что сейчас является собственностью сына.

Как отмечает один из знакомых с ситуацией экс-силовиков, еще до подачи иска Альбертом Суяргуловым один из квартирных активов семьи сменил собственников — был подарен дочкам Изаака. В результате несовершеннолетние 15 и 17 лет попали в число соответчиков.

Общий размер исковых претензий по пяти объектам недвижимости составляет 22,3 млн рублей.

Полковник встал на защиту генерала

До оглашения исковых требований процесс в Ново-Савиновском суде просто не дошел. Еще до его начала казанский адвокат ответчиков Альберт Сафин сообщил «Реальному времени»: «Иск прокуратуры не признаем». От пояснения позиции воздержался, но не исключил возможность появления ответчиков в зале суда.

Заметим, Сафин до адвокатуры служил заместителем начальника следственной части ГСУ МВД Татарстана, а начальником части и одновременно замом руководителя ГСУ был Тимур Хайруллин. В отставку Альберт Сафин уходил в 2023-м в ранге полковника, и после выхода на гражданку специализировался на уголовных делах.

До ухода в адвокатуру полковник Альберт Сафин (слева) долгое время служил на посту замначальника следственной части ГСУ МВД Татарстана. сайт МВД Татарстана

На заседании Сафин просил суд о переводе процесса в закрытый режим и удалении журналистов из зала. «Есть несовершеннолетние ответчики, — мотивировал он свое ходатайство. — Кроме того, ответчиками являются лица, работавшие на руководящих должностях в органах внутренних дел и занимавшиеся расследованием преступлений, в том числе в отношении организованной преступности. Может быть разглашение тайны места жительства».

Юрист Алла Агарева, также представляющая в этом деле интересы всех ответчиков по доверенности, поддержала коллегу. «Материалы дела» содержат сведения о банковской тайне и физических лицах, не привлеченных к участию в настоящем деле. Также в материалах дела есть документы с грифом «Конфиденциально». Заметим, полная тезка Агаревой в открытых источниках указывается в качестве учредителя правового центра «Эгида», действующего в Саратове с 2003 года. Тут стоит напомнить — до назначения в Казань в 2014-м Владимир Изаак три года отработал начальником следственного управления — замначальника областного УВД в Саратовской области.

Вопрос по ходатайству стороны ответчиков прокурор Лилия Фаттахова и представитель МВД Татарстана оставили на усмотрение суда. А судья Лилия Закирова представителям Изаака и его семьи отказала: «Материалы дела пока не исследуем». При этом напомнила — у ответчиков есть право заявить ходатайство повторно, на более поздних стадиях.

— Есть заявления от самих ответчиков. В связи с тем, что они сейчас на излечении — путевки были приобретены заранее, 9 февраля — до вынесения определения суда о дате заседания. Они просят отложить судебное заседания для участия в нем лично, — информировала суд Алла Агарева, попросив приобщить документы, подтверждающие — ответчики будут отсутствовать до конца марта.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Оглашать приобщенные документы не стали, однако по результатам исследования представитель прокуратуры выступила против отложения: «Явка представителей ответчика обеспечена. Документов, свидетельствующих о заблаговременности приобретения путевок не представлено. Полагаю, это в целях затягивания процесса...».

Юрист МВД положился на мнение суда, а судья уточнила — все ли ответчики в отъезде. Ответ защиты был утвердительным. Прежде чем выносить решение, председательствующая предложила перейти к следующему ходатайству.

Юрист Агарева попросила расширить круг третьих лиц по данному делу, не заявляющих претензий и самостоятельных требований по условиям спора. По ее мнению, к участию в рассмотрении должны быть подключены Андрей и Юлия Изаак — старший сын главного ответчика и его супруга, а также Ольга Пигулевская — сестра жены генерала.

— В своем иске прокуратура ссылается на то, что первая квартира, которая была приобретена Владимиром Изааком, сейчас принадлежит его сыну, а Пигулевскую истец указывает в числе лиц, которому якобы принадлежала квартира для Изаака, а не для нее лично, — обосновала позицию представитель ответчиков, не уточняя, о каких конкретно объектах идет речь.

Прокурор Лилия Фаттахова выступила против. С ее слов, данные родственники в ходе процедуры контроля давали объяснения и могут быть допрошены судом в качестве свидетелей, а заявленные исковые требования не затрагивают их интересы. «Имущество, оформленное в настоящее время на Андрея Владимировича в предмет иска не входит», — подчеркнула она.

Суд решил иначе и расширил список третьих лиц, а также посчитал нужным отложить дату заседания на 2 апреля, уточнив предварительно, что именно к этому сроку ответчики вернутся в Казань.

Как удалось выяснить «Реальному времени», лечение семья ВИП-силовика, а ныне — заместителя гендиректора АО «Сетевая компания», проходит не за границей, а в Крыму. Один из источников уточнил — речь идет о Ялте.

К следующему заседанию представители ответчиков обещали представить суду возражения по требованиям иска.