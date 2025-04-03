«Как раньше не будет»: генераторов зовут на КОММод, а Пороховой получит энергию за 2,5 рубля

Казанский пороховой завод построит к 2026 году собственную энергоустановку на 12 МВт, но взамен обязуется «Сетевой компании» платить за резервную мощность

Фото: Динар Фатыхов

«В гонке на выживание важно обогнать не медведя, а перегнать своего конкурента», — напомнил журналистам вице-премьер Татарстана Олег Коробченко, объясняя, почему Казанскому пороховому заводу разрешили «отпочковаться» из татарстанской энергосистемы и построить свой источник на 12 МВт. К 2027 году татарстанская генерация лишится еще нескольких крупных промышленных потребителей, которые обеспечивали 15—20% установленной мощности энергосистемы. А генераторам предложено продолжить курс на обновление мощностей, чтобы «потом не превратиться в металлом». У двух третей станций возраст турбин превышает 50 лет. В первую очередь силы брошены на модернизацию Заинской ГРЭС. Подробнее — в материале «Реального времени».

Песошин — предприятиям: «Как раньше уже не будет»

Сегодня на второй день Международного форума «Энергопром», «заряженного» накануне светлыми мыслями Сергея Цивилева о дешевой энергии, продолжились тематические дискуссии. Но на этот раз внутренние проблемы татарстанской энергетики предметно разбирали на традиционном заседании правительства, посвященном реализации государственной программы Татарстана «Энергоресурсоэффективность». Вчера вечером глава республики Рустам Минниханов улетел в Душанбе на встречу с президентом Таджикистана, поэтому роль модератора досталась премьер-министру РТ Алексею Песошину. Он был немногословен, но конкретен.

— Как раньше уже не будет, — предупредил он. — Нужно использовать любые возможности выявить резервы и вовлечь в хозяйственный оборот, плотно заниматься энергосбережением, а резервы у нас имеются, — напутствовал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Действительно, с 1 июля повышаются цены на природный газ, поэтому стоимость электроэнергии для всех потребителей неизбежно вырастет. Одним словом, рублем ударит по всем — и крупным промышленным потребителям, и по населению.

Энергетики выросли на 10,8%, но не догнали промышленность

Татарстанская энергосистема выдерживает конкуренцию по эффективности выработки электроэнергии, но старые «болячки» дают знать все сильнее и мешают росту, следовало из отчета вице-премьера — министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко, рассказавшего о текущем положении татарстанской энергосистемы. В прошлом году генераторы увеличили выработку электроэнергии на 10,8%, до 31 млрд кВт·ч.

— Это в 3,7 раза превышает темпы роста выработки по всей России и в 1,7 раза — по Средней Волге. В основном все крупные станции показали рост. Наибольшее увеличение выработки — практически на треть — произошло на Нижнекамской ГЭС (30,6%), благодаря хорошему притоку воды, — отметил Олег Коробченко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но при этом генерация продолжает отставать от промышленности. Потребление электроэнергии выросло на 5,1% и составило 35,1 млрд кВт·ч. Это также выше, чем в среднем по России, заметил Коробченко. Но «снять сливки» на фоне роста ГОЗ генерация смогла не в полной мере. «Вилка» между спросом и возможностями составила 3,8 млрд кВт·ч или почти 10%, а если в рублях, то речь может идти от 12—13 млрд потерянной выручки.

Средний возраст турбин — 50 лет и выше

Что мешает угнаться за растущим спросом? Устаревшие генерирующие мощности, из-за которых те проигрывают конкурентную борьбу на российском оптовом рынке электроэнергии. Как следовало из слайдов, средний возраст турбин у двух третей электростанций в Татарстане превысил 50 лет. Самая старая — Заинская ГРЭС, ей 58 лет, Нижнекамской ТЭЦ-1 — 53 года.

Модернизацию в рамках КОММод успели пройти только две казанские станции: ТЭЦ-2 (принадлежит «Татэнерго») и ТЭЦ-3 ТГК-16. На финишной прямой находится пуск первой паровой турбины в ТГК-16 в Нижнекамске, вторая будет запущена в 2029 году. «Татнефть» завершит в этом году реконструкцию четырех котлоагрегатов Нижнекамской ТЭЦ, после чего генерация перейдет на использование нефтяного кокса от ТАНЕКО. Но турбина остается устаревшей, и картина не сильно изменится. Как уже рассказывало «Реальное время», Нижнекамская ТЭЦ не смогла получить ее вовремя от отечественных производителей и заплатила штраф в 1 млрд рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем не менее по результатам топливной (коммерческой) эффективности впереди остаются казанские станции, сумевшие снизить расходы до 300 г условного топлива. Лучшие показатели у Казанской ТЭЦ-2 (227 г), Казанской ТЭЦ-3 (230 г) и Казанской ТЭЦ-1 (252 г), а худшие — у Нижнекамской ТЭЦ. Ее УРУТ в 2024 году составил 409 г у. т./кВт·ч. Следом идут Заинская ГРЭС (376 г), Набережночелнинская ТЭЦ (315 г).

— Для повышения конкурентоспособности станций на оптовом рынке нужно продолжать модернизацию нашего оборудования», — указал Коробченко. Он призвал генераторов участвовать в предстоящих отборах КОММод.

Позже журналисты поинтересовались, кто конкретно будет подавать заявку? В ответ Олег Коробченко дал понять, что поддержка рынка потребуется для модернизации Заинской ГРЭС. Накануне компания «Татэнерго» подписала соглашения по модернизации четырех энергоблоков. Но оказалось, что ей необходимы дополнительные импортные компоненты, которые не попадают в программу локализации. Во сколько обойдется обновление Заинской ГРЭС не говорилось. Но видно, что все силы брошены на ее технологическую реанимацию.

Казанский пороховой пролоббировал собственный энергоисточник на 12 МВт

Без сенсационных новостей на заседании не обошлось. Как следовало из слайдов Минпромторга РТ, ФКП «Казанский пороховой завод» договорилось о строительстве в Казани автономного источника генерации мощностью 12 МВт. С его запуском оборонное предприятие сможет получать сверхдешевую энергию по цене 2,5 рубля за 1 кВт·ч, тогда как средневзвешенная цена в республике — 4,5 рубля, уточнил позже журналистам Олег Коробченко.

К 2027 году Казанский пороховой завод станет третьим по счету крупным промышленным потребителем, кто решил покинуть татарстанскую энергосистему из-за дорогих тарифов. До этого строительство собственной парогазовой установки (Лушниковская ПГУ) мощностью 300 МВт начал «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР). «КЭР-Холдинг» запустит собственную генерацию в Зеленодольске.

— Собственная генерация — это тренд, позволяющий потребителю снизить расходы на энергоресурсы и увеличить конкурентоспособность своей продукции, — отметил Олег Коробченко.

По его словам, за последние пять лет совокупная мощность объектов розничной генерации в Татарстане выросла в 2,5 раза и сейчас составляет почти 850 МВт — это 9,8% от мощности всей энергосистемы республики. К 2027 году объем розничной генерации вырастет до 1,2 ГВт, уточнил министр промышленности Татарстана. Если раньше доля розницы в выработке электроэнергии достигала 15% или 5 млрд кВт·ч, то теперь «дыра» в татарстанской энергосистеме вырастет до 20%.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Переход на автономные источники генерации сказывается на всей энергосистеме, что приводит к снижению объемов передачи электроэнергии по сетям, — указал на оборотную сторону процесса Олег Коробченко. — Введение в строй Лемаевской ПГУ для «Нижнекамскнефтехима» привело к сокращению объема передачи по сетям на 53%, такая ситуация повторится с вводом Лушниковской ПГУ на КОС», — прогнозирует негативные последствия Коробченко.

При этом «Сетевая компания» обязана нести расходы на содержание в резерве всего сетевого хозяйства для этих предприятий, что ложится в тариф для всех потребителей.

— В гонке на выживание важно обогнать не медведя, а перегнать своего конкурента, — смягчил свою позицию Олег Коробченко, объясняя журналистам, почему Казанскому пороховому заводу разрешили «отпочковаться» из татарстанской энергосистемы. По его словам, дешевая энергия сделает продукцию завода конкурентоспособной на рынке. Но и оборонному заводу поставили встречные условия — ему придется оплачивать «Сетевой компании» резервную мощность, чтобы не перекладывать расходы на остальных потребителей татарстанской энергосистемы. По его словам, решение об этом достигнуто на федеральном уровне, поэтому отступления назад быть не должно.